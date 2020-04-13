Что прикрывают коронавирусом? В каких странах нет карантина?

Алексей Орлов.



Некоторые страны заявили, что смогут справится с опасностью без жёстких мер.

Первая – Южная Корея, которая реально смогла остановить распространение инфекции без жёстких ограничений на передвижение внутри страны, а также без закрытия границ, как сделали это в Европе и США.



В Швеции нет карантина и самоизоляции. Может показаться, что Швеция — исключение в печальной статистике заболеваемости. Увы, это не так. Сейчас Швеция вошла в пиковую фазу эпидемии. Тем не менее, эксперты ВОЗ отмечают, что в стране есть четкая стратегия преодоления эпидемиологического кризиса без введения жёстких мер.



В Туркмении вообще запретили слово «коронавирус», дабы уменьшить панику среди населения. Теперь сотрудники государственных СМИ не могут использовать это слово в своих публикациях. Кроме того, оно было исключено из специальных брошюр, которые распространяют в школах, больницах и других общественных учреждениях. А граждане, обсуждающие коронавирус на улице или замеченные на улице в защитных масках, рискуют быть арестованными полицией. К слову, по официальным данным, в Туркмении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.



Александр Лукашенко посоветовал поменьше передвигаться старикам и людям с ослабленным иммунитетом, так как именно их болезнь поражает в первую очередь.

На предприятиях и в учебных заведениях Беларуси сегодня не возражают, если человек с легким недомоганием возьмет больничный. Даже если человек здоров, но опасается заразиться, он может взять отпуск на две недели. Так что те, кто желает самоизолироваться на какое-то время, могут это сделать.

Спортивные и культурные мероприятия в республике по-прежнему проводятся. Правда, в последние дни белорусский Минздрав всё же заявил о том, что ограничивает массовые мероприятия с международным участием, а «разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения».

Удивительным может показаться тот факт, что процентное количество летальных исходов в этих странах или не отмечается, или не велико, либо не превышает среднего уровня смертности в странах, где введены жёсткие ограничения.



Условно можно поделить всё население на несколько групп с разными проявлениями «коронки»…

Будет очень интересна статистика смертельных случаев по всему миру при различных заболеваниях. Из 56,9 миллионов случаев смертей во всем мире в 2016 г. более половины (54%) были вызваны следующими 10 причинами… Самые страшные болезни…



На фоне заявлений врачей, статистики выздоравливающего Китая и выступления Т.Голиковой (про непонятное явление антитела к кронавирусу у тех, кто им не болел) возникает вопрос, – Что прикрывают этой инфекцией?



Думаю многие вопросы получат свои ответы из этой передачи.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dqOnO4GjXMU