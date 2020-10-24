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Юный советский воин уничтожил почти целый батальон гитлеровцев. Подвиг Федора Чистякова.

07:41. 24 октября 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZHMoy27lj4A

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