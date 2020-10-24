Дело в том, что многие понятия, используемые в марксизме как базовые, на самом деле являются психологическими по своей сути и происхождению.

В данной статье я хочу осветить вопрос о пролетариате с необычной, непривычной стороны — со стороны практической психологии.

А значит, время для серьёзных и нелёгких разговоров о главном, товарищ.

Но если посмотреть честно и по-большому, стратегически — вот уже тридцать лет (а то и больше) красное движение в России терпит поражение, отступает, сжимается. И в других странах коммунизма так же не построено.

Было много борьбы, были и есть успехи, сделано множество попыток как политических, так и субкультурных проектов, накоплено много разного опыта, идут дискуссии, есть уважаемые учёные и заметные блогеры, удаётся удерживать некоторую красную повестку в медиасфере и многое другое. Люди борются и это достойно уважения.

Вопросы эти важные и очень наболевшие для коммунистов. Настоящих, не формальных.

Боевые профсоюзы до сих пор единичны, не защищены от деградации и развала (Взлёт и падение Профсоюза Докеров СПБ), и даже те что есть — организованы в основном с внешней помощью — политических активистов или зарубежных профсоюзов (МПРА помогали создать бразильцы). Где они, железные батальоны пролетариата, когда страна и весь мир в такой беде?

Где он, тот самый пролетариат, революционный класс, который самой логикой развития общества должен вступить в борьбу с буржуазией ? Почему рабочие так пассивны, несмотря на все достижения и наследие Советского Союза, несмотря на доступность марксистской литературы, несмотря на ухудшение жизни, развал предприятий и целых отраслей производства?



Вся динамика классовой борьбы, включая переходы от «класса в себе» к «классу для себя» — представляет так же явления социально-психологические по своей сути, или как минимум серьёзно дополняемые со стороны психологии.

Возьмём одно из самых базовых — «Собственность» (Собственность на средства производства как ключевое отличие пролетариата от буржуазии). У Маркса она выступает как экономическая категория, но что такое собственность по существу?

Это когда некоторое кол-во людей убеждены в том, что данный человек или люди имеют исключительное право принимать решения по управлению данными объектами (а то и субъектами).

Как диалектическая пара это – так же как уверенность этих людей в том, что они сами не имеют такого права без неких условий или обращения к некоторым людям и структурам.

<>Чью-то собственность всегда поддерживают сами люди данного общества в своей массе – особенностями своего собственного поведения, своими повседневными решениями о том, как строить собственную жизнь.

Почему же получилось так, что собственность сконцентрирована в руках определённых людей?

Обратимся к периоду самого возникновения собственности (как и антагонистических классов, что характерно) — разложению первоначальной общины, родоплеменного строя.

Господствует мнение, что при совершенствовании орудий производства появилась возможность производить больше, чем потреблять, и начали образовываться некие излишки, запасы — они стали накапливаться в определённых родах и семьях, давая им богатство, преимущество над остальными — и так выделились первые богачи, знать, влиятельные люди.

Но я хочу показать, что эта общепринятая система не учитывает одно очень важное, ключевое звено, заметное в практике. Которое меняет всё в корне.

Дело в том что само по себе богатство не гарантирует человеку ни власти, ни даже того, что это богатство у него останется надолго.

Известны истории людей, выигравших огромные деньги в лотерею — и спустивших всё это богатство в считанные годы.

Известны и многочисленные случаи «проматывания» богатства, собственности, предприятий нерадивыми наследниками как в истории, так и в наши дни.

Есть даже любимая буржуями поговорка «Если у миллионера отнять миллион, то через год он опять будет миллионером. Если БОМЖу дать миллион, то через год он опять будет БОМЖом«. И эта поговорка имеет подтверждения.

Что же такого особенного есть у миллионера, но нет ни у БОМЖа, ни у проматывающих наследство кутил, ни у счастливчиков выигравших в лотерею?

Это — практическое умение грамотно управлять этим богатством, активами, людьми.

<>Управление — это отдельная, особая сфера деятельности. Она требует целого комплекса знаний, умений, навыков, опыта, или склонностей и талантов.

И если обратиться к распространённому в обществе убеждению, что родоплеменной строй был разложен возрастанием экономического неравенства — то становится необходимым вставить в эту схему ещё одно важное звено — возрастание управленческих навыков и умений у части родоплеменного общества.

Богатство — это следствие возрастания управленческих умений в семье, передающихся от родителей детям и накапливавшихся, совершенствовавшихся так же как и любые другие умения!

Без умения управиться в потоке жизненных событий со своими активами (и своими соплеменниками-современниками, окружающими людьми) всё богатство легко терялось в течении одного поколения. Желающие отобрать собственность легко находились, история полна примерами.

Более того — управление могло происходить вообще без формального обладания собственностью — примером тому многочисленные «серые кардиналы» как в истории, так и наших дней, контролирующие целые сообщества вместе с их формальными лидерами и собственниками.

И это прямо говорит о том, что в основе любой устойчивой собственности лежит умение управлять, и даже больше — что формальные отношения собственности, как и поддерживающие их общественные институты, могут быть всего лишь одним из инструментов управления людьми в обществе. Собственность — это способ управления.

Как применить это всё к цели коммунистов- ликвидации частной собственности? К пролетариату как общественному классу лишённому собственности на средства производства?

Здесь нам открывается некоторая дополнительная глубина. Возможно критичная при ответе на вопрос, почему был разрушен СССР и почему современные пролетарии такие пассивные, включая новомодные «когнитариат», «сервизиат» и прочие.

Учёт важности управленческих умений даёт новый взгляд на существо отношений антагонистических классов.

Если первые господствующие группы людей выделились на самом деле за счёт возрастания управленческих умений, позволивших им в той или иной мере взять под контроль жизнь большинства членов общества, (!- включая и возможность управленцев влиять на формирование сознания подрастающих поколений как своего, так и противоположного класса) — то целесообразно говорить о появлении класса управленцев и класса управляемых.



И на протяжении известных нам общественно-экономических формаций это существо отношений сохранялось, несмотря на разные формы: одни управленцы а другие управляемые: господа и рабы, феодалы и крестьяне, буржуазия и пролетариат.

Да, это не совсем по ортодоксально-марксистски, но это очень практически и подтверждаемо, а ведь практика-критерий истины?

Можно, если угодно, заявить о существовании «Управленческой» теории пролетариата. Или, если точнее — о том что пролетариат это частный случай управляемого класса в управленческой теории антагонистических классов.

И это ведёт за собой выводы, которые заставят нахмуриться многих марксистов-ленинцев — получается, что главное отличие пролетариата от буржуазии просто в неумении управлять своей жизнью и жизнью общества, да ещё чёртов психолог выводит это напрямую из наличия и отсутствия собственности на средства производства?!

Давайте соотнесём с классическими определениями пролетариата.

Вот Ленин: «Пролетариатом называется класс, занятый производством материальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности» (Полное собрание сочинений, том 44, глава 1.7).

Как ни странно, прямых противоречий с управленческой теорией нет, можно запросто рассматривать «ленинский» пролетариат как часть управляемого класса. И добавляется вопрос — «А почему этот класс там занят, как всё это работает?»

Ответ на него может дать психология.

Вот Энгельс: «Пролетариатом называется тот общественный класс, который добывает средства к жизни исключительно путём продажи своего труда, а не живёт за счёт прибыли с какого-нибудь капитала» («Принципы коммунизма»)

Опять же не противоречит, тоже с раскрытием дополнительными вопросами — а как так получилось что горстка людей живёт за счёт прибыли с капитала, а миллионы людей трудятся на них и все считают что это нормально?

Но как же тогда вообще вот это важное положение — что пролетариат это и есть тот революционный класс, который способен и должен встать и смести буржуазию?

В том-то и дело — что никак. Он ведь и не встаёт и не сметает, ведь в этом и проблема!

Пролетариат и буржуазия — диалектическая пара с точки зрения диамата, они противоположны и противопоставлены, но они нуждаются друг в друге. Именно поэтому так трудно скинуть буржуазию — она нужна пролетариату потому что именно она его и организует.



В отличие от шаблонного, плакатного буржуя в шляпе и с сигарой, который ест ананасы и рябчиков, не понятно чем вообще занимается и создаёт плакатное впечатление своей ненужности, реальный современный буржуй много работает, только работа его — не на станке, а управленческая — организовать людей, доставить ресурсы, инструменты и технику, оформить производство юридически, наладить связи с нужными людьми и структурами, найти покупателей и наладить доставку товара — это много непростой работы, которую вот так с ходу не может потянуть пролетарий. И буржуи делают всё для того, чтобы пролетарий и дальше не мог.



Управлению надо учиться, это комплекс знаний, умений и навыков на стыке психологии, социологии, экономики и других наук, и это очень много практики.

Потому и был разрушен СССР, что советские люди в массе своей не перестали быть «управляемым классом» — т.е. остались не умеющими управлять собой в масштабах общества, поэтому они ничего не смогли противопоставить переродившейся верхушке, оформившийся в новый класс управленцев.

В СССР никогда не было диктатуры пролетариата, а была диктатура партии, которая по своему усмотрению (!) защищала интересы пролетариата.

Таков жёсткий вывод «Управленческой теории». Спорный, может быть возмутительный, но согласись, товарищ, тут ведь есть над чем подумать.

Мы имеем представления что «диктатура пролетариата реализовывалась через авангард — коммунистическую партию, действовавшую в интересах пролетариата и всех трудящихся». Но ведь авангард — это передовая, но всё-таки часть, значит это всё-таки должны быть пролетарии.



И можно было бы ещё попытаться рассмотреть саму массовую компартию как часть пролетариата — но главное управленческое ядро в ней, «верхушка» партии, люди принимающие ключевые решения, при всех своих достоинствах и заслугах, не были пролетариями. Там подавляюще преобладала интеллигенция.



И есть все основания заявить, что компартию сформировала интеллигенция как альтернативное управляющее ядро, которое сумело перехватить власть, выработав и разъяснив привлекательную концепцию, предложив конкретные программы, завоевав авторитет. Да, намерения и программы большевистского ядра были направлены на благо пролетариата, но это были их, этого управляющего ядра из интеллигенции, намерения и программы, а не самого пролетариата (который по началу неизбежно и не умел управлять).

Образование СССР стало возможно благодаря появлению и активной работе на фоне острого кризиса старой структуры общества — нового управляющего ядра — коммунистической партии, и это ядро в острой политической борьбе с другими управляющими ядрами (другими партиями и организациями) сумело перехватить управление, и не только пролетариатом, а в том числе и группами крестьянства, и солдат — и только тогда создало государство нового типа и стало разворачивать программу по ликвидации классового общества — вводя ликбез, вводя всеобщее бесплатное образование и другие возможности культурного развития, вводя социальное обеспечение, позволяющее людям вырваться из тяжести быта и расти личностно, приобретая навыки, знания, умения по своему усмотрению — в надежде на то, что тогда советские люди массово и овладеют управлением своей жизнью — и вот тогда-то наступит необратимо коммунизм.

Но всё оказалось сложнее: простое обогащение людей знаниями и улучшение экономических условий, при всей своей необходимости и важности, всё-таки так же не гарантировало становления у человека управленческих умений, как и случайное богатство выигравшего в лотерею или получившего наследство. Управлению необходимо учиться!

А общераспространённого теоретического аппарата, достаточно хорошо объясняющего и обучающего управленческой грамотности, не было. Методологии не было. Как и в других областях деятельности, встречались и «поднимались» большевиками самородки в управлении, умудряющиеся выстраивать управление на интуиции, на опыте в других сферах, на остром уме, деловой хватке.

Управленцы СССР, кто радел за благо общества, передавали свой опыт часто не имея никакой системы, интуитивно и ситуативно, как получится.

Более того — в Компартии и других управляющих структурах с самого начала присутствовали люди и целые управляющие ядра, вовсе не ставящие себе задачу массово научить советских людей управленческой грамотности, а равнодушные или даже желающие оставить советских людей в положении управляемого класса, нуждающегося в «начальстве», на роль которого готовили себя — зародыш будущей «партсовноменклатуры».

Можно сказать, что в СССР внутри формально единой Компартии было как минимум две скрытых, в разной степени организованных, но идеологически непримиримых партии — «Партия Коммунизма» (искренние большевики) и «Партия Совка»(те кто хотел «муравьиного лжесоциализма», как описал это Иван Ефремов), плюс какое-то количество безыдейных по сути бюрократов и разных авантюристов.

За умы и психику подрастающего поколения — за будущее советского общества, была развёрнута борьба в педагогическом сообществе при участии всех управляющих органов. Многие из нас вспомнят учителей двух типов: одни воспитывали из учеников творцов, другие воспитывали винтиков. Именно они были солдатами той войны за будущее Советского Союза.

Именно в рамках этой борьбы в педагогическом сообществе организованные структуры в Наркомате Образования уничтожили успешную практику, которую развернул А.С. Макаренко; добились отмены изучения психологии в школе (да, в СССР было и такое, если кто не знает), свернули сталинский проект кинофикации школ, давили коммунарское движение педагогов-новаторов 1960-х, они же, сторонники «Партии Совка», позже целенаправленно, дорогостояще заменили уже имеющиеся щадящие осанку парты Эрисмана на новые уродующие спину школьников плоские стулья и столы (чем больнее человек — тем хуже он соображает и хуже управляет своей жизнью), а ещё приведение системы подготовки учителей к тому, что в учителя стали массово попадать психически проблемные люди, становящиеся настоящими монстрами школы, просто топчущиеся подчас на нежной детской психике (узнаёшь некоторых своих учителей, читатель?); и сделано было ещё многое, многое другое.

И к сожалению, «Партия Совка» в союзе с безыдейными бюрократами, выиграла войну за будущее Советского Союза, и советские люди так и не научились массово управлять своей жизнью, самоорганизовываться — именно поэтому не было массовой защиты гражданами СССР своей страны от развала — ждали что решит начальство. Да и сейчас пролетарии 40-50 лет остаются одной из самых тяжёлых на подъём категорий рабочих, многие профсоюзные активисты отмечают их чудовищный «патернализм» — постоянное упование на начальство.

Психологически —

их инициативу подавила система образования в собственном СССР, которая несмотря на свои многочисленные достоинства и многих очень достойных учителей, массово содержала и учителей-вредителей, и угнетащие программы и принципы, и во многом использовалась «Партией Совка» для «штамповки» умов подрастающих поколений, как оружие против детей, которые, обретя зрелость, могли бы скинуть их управление.



А ведь ещё собственные психологические проблемы и жизненные невзгоды, семейные драмы и трагедии, разные неизжитые проявления неблагополучия в обществе и многое другое, что мешало гармоничному росту и реализации человека в СССР.

Это даёт определённый ответ на вопросы «Почему разрушен СССР» и «Почему пролетарии такие пассивные». Ответ спорный, дискуссионный, может быть «еретический». Обдумай его, товарищ, и если я в чём-то не прав- скажи.

Хозяин своей жизни.

Так называется одно из заявленных направлений в системе морально-психологической подготовки человека будущего, которая проводилась в проекте создания коммунистической субкультуры, правда методология этого раздела до сих пор так и не была выработана.

Но теперь есть что предложить. Есть мнение, что быть «Человеком — хозяином своей жизни» означает:



Иметь своё выстроенное,непротиворечивое, целостное и проверяемое на практике мировоззрение, куда собраны знания, профессиональные и другие умения и понимание, а так же вложена уникальность собственной личности (а вот не пользоваться набором мыслительных шаблонов и объяснений, сколь угодно умным и авторитетным человеком он ни был бы предложен), пользуясь своим мировоззрением:

Уметь самостоятельно выделять и описывать своими словами отягощающие жизнь проблемы, а так же желаемые направления развития.

Уметь на основе этих описаний поставить собственные цели, ранжировать их по важности и определять их взаимосвязи, а так же своевременно менять эту систему по мере необходимости.

Уметь определять текущее состояние дел и «расстояние» от него до поставленных целей, уметь размерять его, выставлять некоторые «вехи», в общем быть способным оценить меру своего приближения к каждой цели, осознавать и контролировать это.

Уметь вникать в области жизни, связанные с поставленными целями, собирать информацию и строить прогнозы, и выстраивать концепцию достижения каждой цели, испытывать её, дорабатывать или менять — «уметь придумать план А, план Б и план В». Умение собирать обратную связь от своих попыток — и учиться.

Суметь в потоке жизненных событий и обстоятельств претворить-таки придуманный план в жизнь, и тем достичь цели.

Суметь достичь своей цели так, чтобы побочные эффекты не уничтожили её ценность.

Суметь «закрыть» развёрнутые структуры и запущенные процессы после достижения цели, или перенаправить их на другую цель.



Соответственно от того, насколько освоены изложенные выше умения и грамотно достигнуты заявленные человеком цели, можно сделать довольно объективную оценку того, насколько человек действительно является хозяином своей жизни.

*Кто знаком с этой темой, может увидеть, что перечисленная мной последовательность довольно сильно соответствует ПФУ — «Полной функции управления» из «Достаточно общей теории Управления (ДОТУ)».

Собственно, знакомство С ДОТУ и позволило окончательно выразить умения «Человека-Хозяина», до того выраженные у нас довольно фрагментарно; и наряду с другими источниками ДОТУ входит в методологию, которую я хочу предложить в качестве дополняющей.

Далее вырисовывается логическая связка, что «Человек-Хозяин» способен понять, что им управляют, и выйти из-под чужого управления настолько, насколько он с ним не согласен. А значит, человек достигший этого состояния, выходит из управляемого класса и переходит в управляющий. Если это явление будет достаточно массовым, то будет уничтожена монополия на управление со стороны тех групп, кто сейчас является управляющим классом.

В перспективе, если большинство общества будет управленчески грамотным и будет ясно видеть все управляющие схемы, то массово обманывать, стравливать и манипулировать людьми станет очень трудно, почти невозможно. Это пресечёт и эксплуатацию человека человеком (я верю в человека и в то, что большинство людей — в целом желают друг другу добра); предположительно такое состояние дел и должно быть при коммунизме.

В общем, вырисовывается достаточно однозначный вывод — нужно освоить управленческую грамотность, научиться управлять и использовать это своё умение чтобы распространить управленческую грамотность на большинство населения.

Здесь решается и субкультурная задача (распространение определённых свойств личности), и политическая (обучение пролетариата управленческой грамотности, чтобы он мог самоорганизовываться, в том числе в профсоюзы, на стачки, забастовки и так далее) .

Приглашаю товарищей присоединиться к разработке этой темы.

Алексей Сучков



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