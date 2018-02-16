«Человек года» Иосиф Сталин

Впервые Time назвал Сталина «Человеком года» в 1939 году за подписание пакта Молотова–Риббентропа. Журнал тогда назвал документ последней попыткой противостоять Третьему Рейху силами дипломатии и одновременно приговором Польше, которая была поделена пактом между СССР и Германией.

В 1942 году Сталин снова стал «Человеком года». На этот раз Time наградил вождя народов не за слом мирового порядка, а за ожесточенное сопротивление вторжению германской армии в первые годы войны.

«1942 год стал годом крови и стойкости, – писал “Тайм” в 1943 г. – И человеком 1942 года стал тот, чье имя по-русски означает “сталь”, а среди немногих известных ему слов на английском есть и американское выражение “tough guy”, крутой парень. Только Иосифу Сталину точно известно, насколько близка к поражению была Россия в 1942 году, и только он точно знает, как ему удалось провести страну над краем пропасти. Всему миру, однако, ясно, что случилось бы в противном случае. И лучше всего это понимает Адольф Гитлер, чьи прошлые успехи рассыпаются в прах. Если бы немецкие легионы прорвались через стойкий, как железо, Сталинград и уничтожили наступательный потенциал России, Гитлер стал бы не только “человеком года”, но и безраздельным хозяином Европы, и смог бы готовиться к завоеванию других континентов. Он смог бы высвободить не менее 250 победоносных дивизий для новых захватов в Азии и Африке. Но Иосиф Сталин сумел его остановить. Один раз ему это уже удалось – в 1941 году; но тогда, к началу войны, в его распоряжении была вся территория России. В 1942 году Сталин добился намного большего. Он уже второй раз лишил Гитлера всех плодов его успехов».

Каким же виделся Сталин американскому изданию в начале 1943 года? «За темными кирпичными башнями Кремля, в своем кабинете, обшитом березовыми панелями, Иосиф Сталин, непроницаемый, практичный, упорный азиат, проводил за письменным столом по 16-18 часов в сутки. Перед ним стоит большой глобус, по которому Сталин следил за ходом кампании в тех самых местах, что он защищал в 1917-20 гг., во время гражданской войны. И ему опять удалось отстоять эти земли – чуть ли не одной силой воли. В его волосах прибавилось седины, а усталость избороздила гранитное лицо новыми морщинами. Но он все так же твердо держит в руках бразды правления страной; кроме того, его способности государственного деятеля пусть и с запозданием, получили признание за пределами России».

В качестве выдающихся деяний советского лидера отмечались следующие. Сталин сумел преодолеть «давние подозрения в отношении “государства рабочих и крестьян” и его главы» со стороны западных лидеров, он сумел отстоять Москву и Сталинград и подготовил «зимнее наступление, пронесшееся по излучине Дона с яростью сопровождавшего его снежного бурана». И хотя «в тылу Сталин мог предложить людям лишь тяжкий труд и черный хлеб», в 1942 году «он добавил к этому обещание победы, и призвал народ к коллективному самопожертвованию для сохранения того, что он построил общими усилиями». «Производственные нормы были повышены, квартиры не отапливались, электричество выключали четыре дня в неделю. На новый год русские дети не получили в подарок новых игрушек и деревянных фигурок Деда Мороза в красной шубе. У взрослых на столе не было копченой лососины, селедки, гуся, водки и кофе. Но это не мешало им ликовать. Родина была спасена второй раз за два года; победа и мир теперь, должно быть, не за горами!».

Кроме того, отмечало издание, покинувший свою «непроницаемую скорлупу» Сталин показал себя «умелым игроком за международным “карточным столом”» и «умело использовал мировую прессу для изложения своих доводов о необходимости увеличения помощи России».

По мнению американского журнала, в 1942 году Сталин раскрыл себя «как подлинный государственный деятель». И если раньше западный мир издевался над большевиками, которых считал лишь «бородатыми анархистами с бомбой в каждой руке», то 1942 год наглядно показал, что итогом деятельности советского руководства «стало создание мощного государства во главе с партией, продержавшейся у власти дольше, чем любая крупная партия в других странах». Сталин, сделав шаг в сторону от коммунистической теории и сосредоточившись на построении социализма в «отдельно взятой стране», добился того, что «при нем Россия вошла в четверку крупнейших промышленных держав мира». «Насколько успешно он справился с задачей, стало ясно, когда в годы Второй мировой войны Россия удивила весь мир своей мощью. Сталин действовал крутыми методами, но они принесли результат», – заключал «Тайм».

Перевод:

Ни шагу назад!

1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя по-русски означает «сталь», тот, чей словарный запас на английском включает американизм «крутой парень» – это «Человек 1942 года». Только Иосиф Сталин знает, насколько близка была Россия к разгрому в 1942. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию.

Но весь мир знает, какой могла быть альтернатива, а человеком, который знал об этом лучше всех, был Адольф Гитлер, превративший свои былые достоинства в пыль.

Если бы немецкие легионы смели непоколебимый Сталинград и уничтожили ударные силы русских, Гитлер был бы не только «Человеком года», но и бесспорным хозяином Европы, ищущим новые континенты для завоевания. По меньшей мере, 250 победоносных дивизий он бы отправил в Азию и Африку за новыми завоеваниями. Но Иосиф Сталин остановил его. Сталин сделал это раньше – в 1941- когда начал со всей нетронутой России. Но достижение Сталина в 1942 году намного значительней. Все, что Гитлер мог отдать, он забирал – во второй раз. Люди Доброй Воли. Вне тяжелых шагов марширующих наций, вне отрывистых звуков с полей сражений, в 1942 году услышали только немногих, кто боролся за мир. Уильям Темпл Британский, совершивший в 1942 году паломничество в Кентербери и ставший новым архиепископом, был одним из них. Его программа реформ, поддержанная церковью, сделала религию ближе к центру общественной жизни в Британии, чем что-либо ранее со времен Кромвельских Пуритан. Темпл бросил вызов всем установленным британским институтам экономических привилегий, обрученных на основе экономической свободы человека (которые Британия небрежно окрестила социализмом), наверное, чтобы надолго закрепиться в истории. Другим человеком, оставившим подобный след, стал Генри Дж. Кайзер, человек, запускавший один из своих «Либерти» (прим.- класс грузовых кораблей) в течение четырех дней и 15 часов и, что наиболее важно, проповедовал, как практичный бизнесмен, «полный объем производства за полный рабочий день». Его Святой благовест спровоцировал американскую промышленность возглавить выход мира из послевоенной депрессии. Третий «отмеченный» историей человек – это Вендел Уилки. Его путешествие вокруг света на велосипеде как политика без офиса имело, возможно, более длительное влияние на американо-советские и американо-восточные отношения, чем представляют США. Но успех Уилки омрачен его неспособностью оказать своей партии основательную поддержку, и факт, что это произошло именно в 1942 году – в год войны, когда люди доброй воли не пользуются таким успехом, как военные и политики. Люди войны. «Пламенный» Эрвин Роммель и «молчаливо-сдержанный» Теодор фон Бок были главными немецкими генералами этого года. Это люди, чьи лавры были заслужены в боях. Роммель, прошедший 70 миль до Александрии, прежде чем его остановили британцы, пользуется репутацией одного из величайших виртуозов среди полевых командиров. Бок руководил блестящей кампанией – его армия достигла западного берега Волги, но искра победы горела не в нем. Самые громкие завоевания этого года – хотя и не против самых могучих армий – Томоюки Ямашита с кривыми «лягушачьими» ножками выкурил британцев из Сингапура, голландцев из Индокитая и США с островов Батаана и Коррехидора. В течение года Ямашита успешно завоевал для своей страны целую империю. На его стороне были преимущества в численности, подготовке и тупость стран Союза, но Ямашита благополучно извлек из этого выгоду. Иными были военные успехи югославского генерала Драже Михайловича, который извлек свою выгоду, дав побежденной стране победоносный совет сражаться за свою свободу, даже если борьба кажется невозможной. Но годом ранее тысячи его сограждан покинули страну, возможно, по причине недоверия правительству Югославии в изгнании еще больше, чем Михайловичу, который поддерживал соперничающие партизанские группировки, преследующие собственные интересы. Со скалистых вершин на юге Сербии, отличный вояка Михайлович увидел вместо объединения его родины картину борьбы намерений и столкновение идеологий, могущих привести к взрыву гражданских войн в послевоенной Европе. США со своей стороны в 1942 году предоставила своих военным пару шансов для великих достижений. Оккупация Северной Африки генералом Эйзенхауэром только поставила его на порог настоящего испытания. Блестящая ловкость и мужество генерала Маккартура прославила его как героя, когда он выиграл, казалось бы, уже проигранную битву, но у него все еще нет возможности добиться короны истинного победителя. На особом счету среди американских военных за заслуги в боях стоит имя адмирала Уильяма Халси, который не однажды, но снова и снова берет на себя задачу оттеснить японцев своими быстрыми схватками и сокрушить их точными ударами в цель. Ни один военный от Роммеля до Халси не стал «Человеком года» -42 по уважительной причине – в течение года не было одержано ни одной решающей победы. Политики. Для поиска «Человека года»-42 не найти более неподходящего места, чем обессилевшая Франция. Но есть два француза, которых не любят и которым не доверяют Штаты, но которые, все ж, поднялись на вершину грязной политической кучи. Один из них – Пьер Лаваль, заслуживший честь встречи с Гитлером, на которую не пригласили трагикомика Бенито Муссолини. Если победит Гитлер, Пьер Лаваль еще может стать счастливым человеком.

Сделка Жана Франсуа Дарлана с генералом Эйзенхауэром могла бы принести ему пользу, но единственной его наградой стала пуля убийцы. Намного значительнее политические шаги японцев. Из-за очков в роговой оправе и зенитного дыма сигары, премьер Хидеки Тоджо предстаёт перед нами, как персонаж, достойный своего прозвища: Бритва. Он, как и Сталин, бескомпромиссен. Как и его люди. С его стороны было большим политическим риском сопротивляться Британии и Штатам, и он спекулировал этим целый год. Его армия захватила Гонконг, Филиппины, Сингапур, голландские колонии в Восточной Индии и Бирму. Никогда еще ни одна страна не завоевывала так много за такой короткий срок. И редко когда боеспособность страны так сильно недооценивалась. Тоджо, или Император Хирохито, в чьем имени для всех японцев заложен символ священной войны, могли бы получить титул «Человека года», если бы взрывные японские кампании не носили характер угасания.



Для больших политиков Объединенных наций 1942 год это другая история. Китайский генералиссимус Чан Кайши ожесточенно борется с внутри китайскими проблемами и японской оккупацией. В Британии Уинстон Черчилль, «Человек года» 1940, оставил победу в Египте, стоя на грани разгрома. Франклин, «Человек года»-41, взвалил на себя огромный груз проблем, некоторые он решает, остальные оставляет по-прежнему. Он стоически переносит долю США в борьбе с Осью. Но в 1942 году успехи Чан Кайши, Черчилля и Рузвельта не будут результативными до 1943. И, хотя свою значимость они способны доказать, они определенно бледнеют в сравнении с Иосифом Сталиным в 1942 году.

В начале года Сталин был в незавидном положении. В течении года он вынужден был отдать 400,000 миль своей территории, чтобы спасти большую часть армии. Потеряна была и большая часть – насколько большей, знает только он сам – отличных танков, самолетов и военного снаряжения, которое он годами запасал против нацистских атак. Потеряны приблизительно одна треть промышленной мощности России, на которое он рассчитывал для пополнения. Россия лишилась около половины лучших сельскохозяйственных районов.

Вместе с этой потерей на Сталина обрушился другой удар – полновесная военная машина нацистов. На каждого потерянного Германией в прошлогодних боях обученного солдата он терял, возможно, много больше. За каждую кроху ценного опыта для его солдат и командиров, немцы имели возможность получить столько же.

Сталин до сих пор хранил невероятную волю русских к сопротивлению – у них есть столько же прав на славу, сколько и у британцев, устоявших в блице 1940 года. Но эти сильные люди не смогли упредить потерю Белоруссии и Украины. Смогу ли они сделать это в случае с бассейном Дона, Сталинградом, Кавказом? Даже сильнейшего сломят непрекращающиеся поражения.

В 1942 году Сталин мог рассчитывать только на помощь США. И, как показало дальнейшее развитие событий, помощь опоздала и была остановлена на путях к Северному морю и на Кавказе.

Сталин, имея в своем распоряжении крайне скудные ресурсы, пытался найти решение, привлекая в армию способных командиров, повышая сопротивляемость армии, поддерживая недоедающих людей морально, пытаясь добиться большей помощи от союзников и заставить их открыть второй фронт.

Только сам Сталин знает, как ему удалось сделать 1942 год для России лучше, чем 1941. Но он это сделал. Севастополь уже потерян, бассейн реки Дон близок к этому, немцы дошли до Кавказа. Но Сталинград устоял. Русские устояли. Русская армия вернулась после четырех наступательных операций, в которых немцам досталось под конец года.

Именно Россия продемонстрировала большую силу, чем в любой другой момент этой войны. Генерал, выигравший ту окончательную битву, был человек, который вел русских.

Его человеческие черты.

За темными башнями Кремля, в обшитом березой кабинете Иосиф Сталин (произносится Стал–ин), непредсказуемый, непоколебимо упорный азиат, трудится за столом по 16-18 часов в день. Перед ним огромный глобус, на котором отражен ход войны на территориях, которые он сам защищал в гражданскую войну 1917-1920 гг. Сталин снова защищает их и в основном силой ума. На голове прибавилось седины, а на высеченном из гранита лице – следов усталости.*

Но, управляя Россией, не жди перерывов, а за пределами СССР долго не признавали его способностей.

Проблема Сталина как государственного деятеля заключалось в том, чтобы показать серьезность положения Россия как союзника западным лидерам, которые долго относились к Сталину и его пролетарскому государству с подозрением. Сталин, который всерьез полагал, что город, названный его именем, быстро падет после героической осады, начавшейся 24 августа, отчаянно желал союзнической помощи. Сталин-политик превратил эти желания в надежду русского народа. Он внушил им, что второй фронт на континенте уже обещан и тем самым укрепил их упорство.

Для своей армии Сталин придумал девиз: «Умирайте, но не отступайте» («Ни шагу назад»). Этот девиз применили к Москве – сильно укрепленному городу, способному выдержать механизированные атаки. Сталин решил сделать из Сталинграда нечто подобное. Пока немцы и русские убивали друг друга на выщербленных бомбами улицах, Сталин создавал зимнюю наступательную операцию, которая внезапно начнется в районе бассейна реки Дон вместе с помогающими ей снежными буранами.

Для сохранения стабильной обстановки внутри страны у Сталина были только работа и черный хлеб. Он обещал победить в 1942 и призвал народ к коллективному самопожертвованию ради того, что они строили коллективно. Женщины и дети искали в лесу хворост. Балерина отменила спектакль, потому что была истощена после рубки дров. Нормы выработки были повышены, жилища не отапливались, электричество было выключено 4 дня в неделю. Русские дети не получили новых игрушек к Новому году. И не было покрытых красной материей деревянных следов Деда Мороза. Не было копченого лосося, маринованной селедки, гуся, водки и кофе для взрослых. Но было торжество! Родина второй раз за два года спасена, а значит скоро победа и мир.

Приезд в 1942 году в Москву высоких политиков заставил Сталина сбросить непроницаемый панцирь и показать себя радушным хозяином и мастером, извлекающим свою пользу из международных отношений. На банкете в честь Уинстона Черчилля, Аверилла Харримана и Вендела Уилки Сталин прямо пил водку и также прямо выражался. Он отправил своего министра иностранных дел Вячеслава Молотова в Лондон и Вашингтон добиваться открытия второго фронта и стимулировать медленные отгрузки боевой техники. В двух письмах к Генри Кесседи он использовал заголовки мировых газет, чтобы настоять на более активной помощи России.

Сталин не добился второго фронта на континенте в 1942г., но он публично одобрил открытие второго фронта в Северной Африке. В день двадцатипятилетнего юбилея Большевистской революции Сталин произнес речь на всю страну, в которой он проанализировал прошлые события и заранее подпортил настроение своей искусной политикой.

Прошлое.

Огонь революции, который в 1917 году разожгли одетый в кожу пролетариат и бледно-скучные интеллектуалы, размахивая красными флагами, к 1942 году остыл до состояния однопартийного правительства – правительства партии, остававшейся у власти дольше, чем любая другая в мире. Вся эта система строилась под руководством Владимира Ильича Ленина, основанная на принципах марксисткой экономики без денег и отвергающая право на заработок капитала частным предпринимательством.

Мир поносил СССР и рисовал карикатуры, где первые большевики изображались как анархисты с кустистыми бакенбардами, держа по бомбе в каждой руке. Но Ленин, столкнувшись с реальностью и неграмотным, обожженным войной народом, частично отошел от марксисткой теории. Следуя его путем, Сталин отошел от марксизма еще больше, ограничившись построением социализма в отдельно взятом государстве.

Собственность и распоряжение средствами производства должна быть в руках государства – именно эта основная концепция удержала Россию от потрясения в течение всех этих лет.

В обстановке извечного русского беспорядка Сталину необходимо было дать людям достаточно еды и улучшить их участь в 20 веке индустриальными методами. Поэтому он коллективизировал фермы и превратил Россию в одну из четырех великих индустриальных стран в мире. Насколько он преуспел в этом, свидетельствует удивившая мир во Второй Мировой Войне сила России. Меры Сталины были жестокими, но оправданными.

Настоящее.

Из всех стран США должны была понять Россию первыми. Но этого не случилось – Россию игнорировали, к Сталину относились подозрительно. Старые предрассудки и кривляние американских коммунистов, которые заигрывали на другом конце провода, были различными. Союзники сражались с общим врагом, но Россия сражалась лучше всех. И как союзники после войны, они держат в руках ключи к успешному миру.

Два народа, которые много говорят и чертят самые большие схемы – это американцы и русские. Сентиментальны сейчас и ослепляюще яростны в следующую минуту. Широко тратятся на товары и удовольствия, пьют слишком много, бесконечно спорят. Строители.

США построили заводы и фабрики и освоили 3 000 миль земли в ширину. Россия пытается догнать США, делая тоже самое с помощью плановой экономики, которая не стесняла потомков американских пионеров. Русские верят и надеются получить те же права человека, которыми обладает каждый американский гражданин. Американцам может понадобиться немножко русской дисциплины в конце войны.

Будущее.

В речи, произнесенной на 25-нем юбилее Большевистской революции, Сталин утверждал, что самое важное событие в международной политике, и для и мира и для войны, это образование Стран-союзников. «Мы имеем дело с фактами и событиями», – сказал он, «указывающими на восстановление дружественных отношений в Англо-Советско-Американской коалиции и наше дальнейшее сплочение в единый боевой альянс». Это честный взгляд на послевоенный мир, такой же здравый и реалистичный, как взгляд Сталина на отношения с Германией. «Наша цель» – сказал он, – « не уничтожить полностью вооруженные силы Германии. Любой умный человек поймет, что это невозможно в случае с Германией, как и в случае с Россией. Со стороны победителя это неразумно. Но уничтожить армию Гитлера необходимо и возможно».

Официально неизвестно, какие же военные цели преследует Сталин, но источники в высоких кругах утверждают, что ему не надо никаких новых территорий, кроме границ, делающих Россию неуязвимой для вторжения. Есть также информация из высоких кругов о том, что, продолжая традицию «крутого парня», Сталин просит у союзников разрешения снести Берлин до основания – в качестве психологического урока для немцев и как библейское всесожжение для его собственного героического народа.

21 декабря 1938 Сталину исполнился 61 год. Последние три года эта дата не упоминается в советской прессе и не записана в Советской энциклопедии.

Закончим эту публикацию словами из речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля, сказанными им в британском парламенте по итогам визита в Москву в августе 1942 года, которая во многом созвучна американской публикации января 1943-го: «России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях. (…) Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий».