«Человек года» Иосиф Сталин

4 января 1943 года американский журнал «Тайм», который традиционно, начиная с 1927 г., выбирает самого выдающегося «Человека года», присудил эту номинацию Иосифу Сталину. Этот «титул» достался Сталину уже во второй раз — первый раз «Человеком года» он был признан американским изданием в 1939 году.

Впрочем, тут важно отметить, что «Time», каждый раз выбирая «Человека года», руководствуется лишь тем, насколько повлиял тот или иной человек на общество, вне зависимости от того, было ли это влияние позитивным или негативным. Так, среди победивших в этой номинации в разные годы мы находим следующие имена: Махатма Ганди (1930), Франклин Рузвельт (1932, 1934, 1941), Чан Кайши (1937), Адольф Гитлер (1938), Уинстон Черчилль (1940), Дуайт Эйзенхауэр (1944) и др. Из наших соотечественников данным «титулом» американское издание награждало Иосифа Сталина (1939, 1942), Никиту Хрущева (1957), Юрия Андропова (1983), Михаила Горбачева (1987, 1989) и Владимира Путина (2007).

В 1940-м, когда Сталин впервые был признан журналом «Человеком года» (1939-го), свой выбор редакция журнала объясняла «гигантским влиянием» советского лидера на события в мире. Напоминая, что «Человеком 1938 года» был признан Гитлер, американское издание писало: «Чем обернется эта новая эпоха — разгулом национализма или интернационализмом в положительном, а может быть и в отрицательном смысле этого понятия — неизвестно, но то, что это будет новая эпоха, несомненно, и конец старого мира во многом предопределил человек, чьи владения большей частью располагаются за пределами Европы. Этот человек — Иосиф Сталин, за один августовский вечер радикально изменивший соотношение сил в Старом Свете. Поэтому именно он стал Человеком года. Возможно, в историю Сталин войдет как отрицательный персонаж, но то, что он войдет в историю — несомненно». Таким образом главным деянием Сталина журнал признавал подписание им 23 августа 1939 г. пакта Молотова-Риббентропа — договора о ненападении с Германией, также предусматривавшего раздел сфер влияния между двумя странами.

Отмечая далее, что «конкуренты» Сталина — Гитлер, Франко, Муссолини, Черчилль и Рузвельт, — не могут похвастаться большими успехами в 1939 году, «Тайм» заявлял: «А вот действия Иосифа Сталина в прошлом году, напротив, отличались решительностью, неожиданностью, и в буквальном смысле потрясли мир».

Оценивая заключение «нацистско-коммунистического» пакта как «ошеломляющий демарш», позволивший Гитлеру развязать войну с Западом, издание, осуждая политику «хитрого Сталина», вместе с тем признавало, что советскому лидеру удалось практически без борьбы получить «больше половины территории побежденной Польши», превратить в «протектораты СССР» прибалтийские государства, вторгнуться в Финляндию и активизировать свои действия по возвращению в состав страны отторгнутой в свое время румынами Бессарабии. Итоговый вывод журнала был естественно негативным: Сталин представлялся в роли антигероя, «партнера Адольфа Гитлера по агрессии», ставшего «наряду с Гитлером самым осуждаемым политиком на планете» и «полностью разрушившим тщательно создававшуюся репутацию СССР как миролюбивого, неукоснительно соблюдающего договоры государства».

Но к 1943 году многое изменилось. Советский Союз стал жертвой агрессии нацистской Германии и, несмотря на всю мощь немецкой военной машины, обрушенной на восток, выдержал удар, сорвал блицкриг и стал одерживать над врагом первые победы, потрясшие мир. Из «партнера Гитлера» Сталин превратился в союзника США. И тон издания заметно изменился.

«1942 год стал годом крови и стойкости, - писал «Тайм» в 1943 г. - И человеком 1942 года стал тот, чье имя по-русски означает «сталь», а среди немногих известных ему слов на английском есть и американское выражение «tough guy», крутой парень. Только Иосифу Сталину точно известно, насколько близка к поражению была Россия в 1942 году, и только он точно знает, как ему удалось провести страну над краем пропасти. Всему миру, однако, ясно, что случилось бы в противном случае. И лучше всего это понимает Адольф Гитлер, чьи прошлые успехи рассыпаются в прах. Если бы немецкие легионы прорвались через стойкий, как железо, Сталинград и уничтожили наступательный потенциал России, Гитлер стал бы не только «человеком года», но и безраздельным хозяином Европы, и смог бы готовиться к завоеванию других континентов. Он смог бы высвободить не менее 250 победоносных дивизий для новых захватов в Азии и Африке. Но Иосиф Сталин сумел его остановить. Один раз ему это уже удалось — в 1941 году; но тогда, к началу войны, в его распоряжении была вся территория России. В 1942 году Сталин добился намного большего. Он уже второй раз лишил Гитлера всех плодов его успехов».

Каким же виделся Сталин американскому изданию в начале 1943 года? «За темными кирпичными башнями Кремля, в своем кабинете, обшитом березовыми панелями, Иосиф Сталин, непроницаемый, практичный, упорный азиат, проводил за письменным столом по 16-18 часов в сутки. Перед ним стоит большой глобус, по которому Сталин следил за ходом кампании в тех самых местах, что он защищал в 1917-20 гг., во время гражданской войны. И ему опять удалось отстоять эти земли — чуть ли не одной силой воли. В его волосах прибавилось седины, а усталость избороздила гранитное лицо новыми морщинами. Но он все так же твердо держит в руках бразды правления страной; кроме того, его способности государственного деятеля пусть и с запозданием, получили признание за пределами России».

В качестве выдающихся деяний советского лидера отмечались следующие. Сталин сумел преодолеть «давние подозрения в отношении «государства рабочих и крестьян» и его главы» со стороны западных лидеров, он сумел отстоять Москву и Сталинград и подготовил «зимнее наступление, пронесшееся по излучине Дона с яростью сопровождавшего его снежного бурана». И хотя «в тылу Сталин мог предложить людям лишь тяжкий труд и черный хлеб», в 1942 году «он добавил к этому обещание победы, и призвал народ к коллективному самопожертвованию для сохранения того, что он построил общими усилиями». «Производственные нормы были повышены, квартиры не отапливались, электричество выключали четыре дня в неделю. На новый год русские дети не получили в подарок новых игрушек и деревянных фигурок Деда Мороза в красной шубе. У взрослых на столе не было копченой лососины, селедки, гуся, водки и кофе. Но это не мешало им ликовать. Родина была спасена второй раз за два года; победа и мир теперь, должно быть, не за горами! ».

Кроме того, отмечало издание, покинувший свою «непроницаемую скорлупу» Сталин показал себя «умелым игроком за международным «карточным столом»» и «умело использовал мировую прессу для изложения своих доводов о необходимости увеличения помощи России».

По мнению американского журнала, в 1942 году Сталин раскрыл себя «как подлинный государственный деятель». И если раньше западный мир издевался над большевиками, которых считал лишь «бородатыми анархистами с бомбой в каждой руке», то 1942 год наглядно показал, что итогом деятельности советского руководства «стало создание мощного государства во главе с партией, продержавшейся у власти дольше, чем любая крупная партия в других странах». Сталин, сделав шаг в сторону от коммунистической теории и сосредоточившись на построении социализма в «отдельно взятой стране», добился того, что «при нем Россия вошла в четверку крупнейших промышленных держав мира». «Насколько успешно он справился с задачей, стало ясно, когда в годы Второй мировой войны Россия удивила весь мир своей мощью. Сталин действовал крутыми методами, но они принесли результат», — заключал «Тайм».

Закончим эту небольшую публикацию словами из речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля, сказанными им в британском парламенте по итогам визита в Москву в августе 1942 года, которая во многом созвучна американской публикации января 1943-го: «России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе её оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях. (…) Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий».

Подготовил Андрей Иванов, доктор исторических наук

Источник: https://nstarikov.ru/chelovek-goda-iosif-stalin-112039