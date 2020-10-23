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Государство продаст крупным компаниям личные данные россиян

15:54. 23 октября 2020 89 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
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Крупные российские компании добились открытия доступа к личным данным населения, собранным на портале госуслуг и в государственных информационных системах (ГИС).

 Как сообщает «Коммерсант», с просьбой облегчить доступ к ГИС, информационным ресурсам и реестрам, а также открыть портал госуслуг для интеграции с собственными экосистемами компаний обратилась Ассоциация больших данных (АБД).

Организация, куда входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и oneFactor, - предложила платить за доступ к данным о гражданах, которые аккумулирует государство.

«Между госведомством и организацией подписывается соглашение, по которому определяются форматы взаимодействия в машиночитаемом виде, скорость отклика на запрос, состав передаваемых данных, технические протоколы обмена данными. Это взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса», - пояснила инициативу президент АБД Анна Серебряникова.

В министерстве цифрового развития идею поддержали. Замглавы ведомства Олег Качанов сообщил, что для этого планируется создать «государственную фабрику данных», через которую бизнес сможет получать доступ к ГИС.

В пресс-службе Минцифры добавили, что понимание «архитектуры взаимодействия с бизнесом» уже есть. Речь идет о предоставлении бизнесу в том числе и доверенных государственных сервисов, которые смогут использоваться на внешних коммерческих площадках. «Задача государства - раскрыть инфраструктуру электронного правительства вовне», - пояснил представитель Минцифры.

Это может быть, в частности, информация о недвижимости. В сведениях из Росреестра заинтересован «Яндекс», рассказал руководитель службы проектов по развитию бизнеса «Яндекса» Леван Шаламберидзе.

По его словам, «Яндексу» также нужны данные о передвижении общественного транспорта в городах. Чиновники в муниципалитетах в ответ на просьбу предоставить эти данные, как правило, или дают отказ, или хотят взамен получить бесплатно коммерческие продукты «Яндекса», рассказал Шаламберидзе.

Любой бизнес, для которого конечный потребитель граждане, сможет отслеживать потребительские характеристики населения, отмечает партнер департамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов: «Например, на сайте магазина можно автоматически верифицироваться в системе госуслуг. Таким образом, магазин получает самые полные данные о своем клиенте».

С точки зрения эффективности для бизнеса раскрытие данных не вызывает сомнений, чего не скажешь о безопасности. При таком взаимодействии серьезно вырастают риски утечки данных и их недобросовестного использования, добавляет Кудряшов.

И если раньше компании платили за такие базы на черном рынке большие деньги и она далеко не всегда были актуальными, то теперь, покупая у государства, можно надеяться, что личные данные россиян будут как осетрина только "первой свежести".

Метки: власть, общество

Источник: https://argumenti.ru/society/2020/10/693669

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7420 6952
    KT 23 октября 2020 в 16:44

    «Никогда такого не было, и вот опять»)

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  • 6041 4925
    Женечка 23 октября 2020 в 16:50

    Чой то поздновато захотели заработать на данных граждан, которые должны охранять. Все давно уже продано и перепродано. Мировое банковское сообщество угарает с этой “новости”. У них самые передовые технологии узнавать всё про всех в первую очередь.

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