Сегодня «Русал» – а завтра «Газпром»? Как далеко зайдет экономический шантаж США

Источник: www.nakanune.ru

Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с «Русала» при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств, передает корреспондент Накануне.RU.



От административного управления «Русалом» Олег Дерипаска формально уже отстранился. В феврале, незадолго до введения санкций, он ушел с поста президента компании. При этом контрольного пакета акций «Русала» у него тоже нет – 48,3% акций принадлежит холдингу EN+, у которого Дерипаска контролирует 65,2%. Как отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, продажа акций может и не понадобиться.

«Контроль над „Русалом“ обеспечивает акционерное соглашение, по которому EN+ признается контролирующим акционером. Получается, что для отказа от контроля достаточно убрать пункт о контролирующем акционере из акционерного соглашения, передав полномочия менеджменту компании или специально созданной управляющей компании, и формальные требования Минфина США будут соблюдены», – считает эксперт.

При этом, по словам аналитика, если речь идет именно о продаже акций, то непонятно, нужно продавать акции именно «Русала» или EN+ и до какого уровня сокращать контролируемый Дерипаской пакет, если 50% «Русала» у него и так нет. К тому же, вторым крупным акционером «Русала» с долей около 26% является Виктор Вексельберг с партнерами. Он в том же санкционном списке, что и Дерипаска, но о нем власти США пока ничего не сказали.

«Если предположить, что акции „Русала“ все же придется выкупать, то контроль может быть передан как государству, так и бизнес-структурам. Я полагаю, что Владимир Потанин, например, в состоянии справиться с управлением. Хотя при этом остается риск, что и на него в будущем могут быть наложены ограничения. О цене выкупа говорить рано. Тут возможны разнообразные варианты. Активы могут быть выкуплены по средней цене акций за последние полгода. А могут быть выкуплены за символическую цену 1 доллар или 1 рубль. И то, и другое встречается в мировой практике. Угадать не возьмусь», – заявил Алексей Калачев.

Он отмечает, что заявление Минфина США стало прецедентом невнятных и непоследовательных действий в использовании такого серьезного инструмента, как санкции. И это неприятный прецедент, поскольку непредсказуемость вызывает неуверенность, а этого не любят рынки.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов отмечает, что США в течение десятилетий внушали всему миру, что государство не должно вмешиваться в частные дела компаний – сейчас они нарушают правила, которые сами установили. Это признак того, что глобальная мировая реальность изменилась. Вашингтон ориентируется на собственные интересы больше, чем на сохранение прежних порядков.

«Поэтому США имели наглость выставлять требования иностранной компании, даже не своей, американской – иностранной. В ультимативной форме стали требовать от нее смены руководства. США указывают частной компании, кто её должен возглавлять, кому должны быть переданы акции, видимо, они закулисно указывают, что это должен быть какой-то удобный для США держатель. Естественно, такая политика не может быть приемлема. То же самое повторится и с другими российскими компаниями. Например, они начнут говорить, что российское правительство не имеет права держать такой большой пакет акций „Газпрома“ и все остальные держатели должны будут продать акции по приемлемой цене какой-то американской компании», – заявил Василий Колташов.

По словам эксперта, уступки здесь нелогичны, однако, он не исключил, что Олег Дерипаска продаст пакет своих акций, чтобы избавить компанию от давления, в том числе и со стороны российских властей. При этом, несмотря на то, что покупателем акций необязательно станет удобный для США держатель, подобная практика дает пример определенной модели того, как США будут действовать.

«Вообще, это попахивает рейдерским захватом. Можно будет отнимать руководство, пакеты акций. Возможно, такая практика станет приемлемой и Вашингтон станет применять её для многих государств», – подчеркнул Василий Колташов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отметил, что заявление Министерства финансов США лишено какой-либо правовой основы – давление оказывается на компании, которые не находятся в американской юрисдикции. При этом однозначно сказать, как развернутся события, довольно сложно.

«В случае продажи акций, есть два варианта развития событий. Первый – Дерипаска продаст часть своего пакета какой-то другой компании. Но тут вопрос какой. Американцы хотят, чтобы акции были проданы американской компании. Но это уже просто незаконно. Второй вариант – национализация, но тут встает вопрос цены – за бесплатно отдавать нет смысла, а покупать по рыночной цене даже при нынешнем курсе – дорогое удовольствие для нашей страны. На это необходимо найти деньги», – отметил эксперт.

Напомним, после введения санкций против компании, «Русал» был вынужден прекратить поставки в ряд стран. Вместе с тем беспокойство относительно обеспеченности алюминием выразили европейские партнеры компании. Как отмечает эксперт, из-за санкций страдают американские потребители.

«С одной стороны, цена на алюминий подросла. Превысила $2,4 тыс. за одну тонну, вроде бы, рынку хорошо. С другой стороны – сейчас на рынке прекращаются поставки алюминия из России. На американском рынке образуется дефицит металла. Кто будет страдать? Американские потребители. Автомобилестроительные предприятия. Я не думаю, что от этих санкций в отношении „Русала“ американская промышленность выигрывает. И лучше таких прецедентов не устраивать. Сегодня в Вашингтоне требуют от владельца „Русала“, чтобы он расстался с контрольным пакетом акций, а завтра они начнут требовать, чтобы расстались с акциями „Ростеха“. Это абсолютно незаконно и не хотелось бы, чтобы такой прецедент имел место, ведь что завтра придет в голову Дональду Трампу или кому-то из его окружения – одному Богу известно», – выразил мнение Леонид Хазанов.

Отметим, что после ультиматума Минфина США, стоимость акций «Русала» подскочила почти на 30% на открытии торгов на Гонконгской фондовой бирже. Их цена увеличилась до 1,97 гонконгского доллара за бумагу.

При этом, по мнению экспертов, основным стимулом роста стало не только заявление американских властей о снятии санкций, в случае ухода Дерипаски, но и то, что срок, до которого американские резиденты должны избавиться от ценных бумаг компании (акций, облигаций и суррогатов на них), был продлен с 7 мая по 23 октября.

«Представляется, что основным стимулом роста котировок явилась именно отсрочка обязательной продажи бумажных активов. Насчет отказа Олега Дерипаски от контроля над компанией – тезис очень спорный. Олег Владимирович и так, похоже, прощается с компанией. Причем бомба замедленного действия была заложена под бизнес-империю Дерипаски ещё до кризиса 2008 года», – прокомментировал ситуацию начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Компания развивалась и увеличивалась сумасшедшими темпами. Формула развития была проста: кредит, покупка, залог покупки, кредит, новая покупка. В 2008-м пирамида сложилась с 30 млрд долларов до почти нуля. Но тогда бизнесмен смог сохранить владение холдингом, правда, долги продолжили увеличиваться, уже без роста самого бизнеса. Сейчас, после закрытия для «Русала» рынка сбыта, занимающего в его портфеле всего около 7%, пирамида рассыпается повторно.

«Кроме того, если Дерипаска и утрачивает контроль над бизнесом или отказывается от него, кто придет на смену? Или российское государство, что для американского Минфина не лучшее решение, или кто-то из крупных бизнесменов. А это или фигуранты санкционных списков, или кандидаты на попадание в них», – отмечает Андрей Хохрин.

При этом, по словам эксперта, ни Минфин США не высказал здравых мыслей, за исключением сдвига сроков продажи активов, ни «Русал» не нащупал путей к решению своих кредитных проблем. Андрей Хохрин отмечает, что октябрь не за горами, а именно тогда мы можем увидеть минимальные цены для продаваемых активов. А сам бизнес компании, по словам аналитика, не отличается качеством и имеет объективные инвестиционные риски.

Автор: Ксения Теплякова

Источник: nstarikov.ru