Главная » Невероятное в мире, Политика, События

Дебаты Трампа и Байдена.

08:24. 23 октября 2020 84 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Ты агент Путина.
Нет ты.
Нет ты.

В США прошли дебаты кандидатов в президенты США.



PS. По заявлению Трампа, Путин купил Байдена за 3,5 млн. долларов.
PS2. По заявлению Байдена, Трамп умалчивает о роли Путина на выборах 2016-го года.



Метки: байден, выборы, Путин, Россия, США, трампа

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6267701.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Дебаты Трампа и Байдена
Дебаты Трампа и Байдена.Начало самих дебатов с 35-й минуты.
Дебаты Трампа и Байдена.
... прошли дебаты кандидатов в президенты США.PS. По заявлению Трампа, Путин купил Байдена... млн. долларов.PS2. По заявлению Байдена, Трамп умалчивает о роли Путина на...
Антиобщественные действия станут катализатором «второй американской революции»
...весны протестуют местные ультраправые, сторонники Трампа и Ковид-диссиденты.В США... же день, когда Трамп на первых предвыборных дебатах против Байдена отказался осудить группы...правых…это левые- проблема», - добавил Трамп.Этот документ спецслужб, который слили...
Кто такая Камала Харрис
... в адрес Байдена, она заявила, что это были всего лишь дебаты.КАМАЛА... закорешились?КАМАЛА ХАРРИС: Это были дебаты! (Смех.)СТИВЕН КОЛЬБЕР: Но ведь... одним из основных орудий против Байдена. Разумеется Трампа сразу обвинили в том...
«Плёнки Деркача» и выборы в США
... хватает. Поэтому окружение Трампа, расставляя капканы для Байдена, все ближе подбирается... это норма жизни? Администрации Трампа нужен компромат на Байдена, а те, кто... когда стороны подойдут к национальным дебатам.Порошенко, конечно, будет рассчитывать ...
Новости Украины и Новороссии 20 октября 2019
...на Зеленского и попыткой Трампа утопить Байдена, раскручивая дело о ...для критики действий Обамы, Байдена и Клинтон на Украине... Трампа в их адрес. И если тогда Обаму, Байдена ...Байдена (если он все же будет главным оппонентам Трампа – на последних дебатах...

3 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)