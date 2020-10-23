Ты агент Путина.
Нет ты.
Нет ты.
В США прошли дебаты кандидатов в президенты США.
PS. По заявлению Трампа, Путин купил Байдена за 3,5 млн. долларов.
PS2. По заявлению Байдена, Трамп умалчивает о роли Путина на выборах 2016-го года.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6267701.html
Трамп выиграет выборы.
“Весь мир театр и люди в нём актёры.” – по моему, это уже не актуально, по моему: “Весь мир стал цирком, клоунами люди.” точнее характеризует наши дни. Два убелённых сединами мужика несут чушь на весь мир. Куда мы катимся, господа-товарищи?
Театр двух пенсионеров…