К новости о том, что в США предотвращена попытка захвата в заложники губернатора штата Мичиган Грэтхен Уитмер, против которой еще с начала весны протестуют местные ультраправые, сторонники Трампа и Ковид-диссиденты.Слитый в СМИ 29 сентября отчет регионального управления ФБР в Далласе предупреждает, что в период перед выборами «приверженцы Бугалу» и «группы вооруженных экстремистов» усиливают «насильственную и криминальную деятельность» в Далласе.Эта оценка была сделана в тот же день, когда Трамп на первых предвыборных дебатах против Байдена отказался осудить группы белых расистов (часто вооруженных), вместо этого приказывая фашистским уличным бандам «Гордым парням» (Proud Boys) «отойти на шаг, но поддерживать».«Кто-то должен сделать что-то с Антифв и левыми, потому, что это не проблема правых…это левые- проблема», – добавил Трамп.Этот документ спецслужб, который слили журналисту по делам национальной безопасности издания Nation Кену Киппенштейну, подтверждает, что правительство США продолжает преуменьшать опасность, которую вооруженные крайне-правые группировки представляют для населения в целом. Он также показывает, что, террористы-убийцы в подавляющем большинстве – не из некой бесформенной «Антифа» или «бунтующие анархисты», как недавно утверждала New York Times, а крайне правые антикоммунистические и расистские группировки. Они включают Proud Boys, “Boogaloo” и “back the blue”(«за синих», то есть за полицию) – вооруженные группировки вроде Oath Keepers (верные клятве) и «Трехпроцентники» .Опубликованные в июле этого года исследователями из «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS) данные показывают, чтоИсточниками отчета ФБР стали социальные СМИ, новостные СМИ, результаты слежки государства за текстовыми средствами связи и информация, предоставленная двумя хорошо осведомленными «агентами ФБР». Один из них, очевидно, работал на ФБР три года.В отчете сказано: «Два агента были крайне важны для ключевых аналитических выводов в этом отчете. Один из них сообщал о различных угрозах с 2017 года, и некоторые из его сообщений были подтверждены».«Другой агент имел прямой доступ и предоставил подробности анти-государственных и анти-правительственных угроз, исторически предоставляя подтвержденные отчеты ФБР об анти-государственных и анти-правительственных экстремистах в зоне ответственности ФБР в Далласе».В июне 2020 один из агентов ФБР получил «прямой доступ» к «бугалу, которые сами это признают», и которые неоднократно устраивали протесты в деловом районе Далласа.- сказал он в интервью. «Они запостили, что олени могут считать, что им повезло в этом году, потому, что сейчас открыт сезон охоты на Майкла».Уровень проникновения полицейских провокаторов в крайне-правые вооруженные группировки не стоит недооценивать30 июля они предположительно доставила агенту ФБР пять глушителей за 1800 долларов. Обоих обвиняют в сговоре и попытке предоставить материальную поддержку иностранной организации, признанной террористической. Им угрожает 12-14 лет тюрьмы.Другой «бугалу» – старший сержант ВВС Стивен Карилло,32 года – находится под стражей, с возможностью приговора к смертной казни по обвинению в убийстве члена Федеральной службы охраны Дэвида Патрика Андервуда, 53 лет, 29 мая, как и окружного шерифа сержанта Дэмона Гуцвиллера 6 июня. На следующий день после убийства Андервуда, исполняющий обязанности министра национальной безопасности(DHS) Чэд Вольф назвал это убийство «открытым нападением на наших защитников правопорядка», а его заместитель Кен Кучинелли назвал это «доморощенным терактом».На пресс-конференции Вольф назвал одну предполагаемую ответственную группу. «Расследование только началось», сказал он. «У нас есть несколько донесений, что возможно виноваты ряд групп, Антифа или другие».Движение Бугалу, последователи которого зовут себя «парни бугалу», «буджахеды» или просто «буги», началось с мема на форумах в сети, включая 4chan и крупнейший форум нацистов в мире – Iron March (железный марш), в 2013 году. Члены по большей части бывшие военные, расисты, и верят в то, что ихВ интервью New York Times в середине августа Крис Хантер из Техаса, 39 лет, который назвал себя парнем бугалу и членом «“United States Boogalier Corps” (Корпуса Бугальеров США), прикинул, что «80%» членов его группы -ветераны армии. В отличие от других крайне правых вооруженных групп в США, как Oath KeepersХотя Бугалу – движение явно анти-правительственное и насильственное, призывающее членов использовать протесты против полицейского насилия для терактов против агентов государства и имущественных преступлений; и имеет децентрализованную структуру ячеек, отчет ФБР предупреждает только об опасности «творящих насилие одиночек». Хотя это относительно новое явление, Бугалу во многом похожи на предыдущие крайне-правые антигосударственные вооруженные группировки, вдохновляясь терактами тех, кто устроил взрыв в Оклахома сити, и Брейвика.Члены Бугалу предпочитают носить светлые гавайки в цветочек под бронежилетами, вначале на крайне-правых митингах против анти-короновирусных мер весной этого года в Мичигане, Миннесоте, Колорадо и Пенсильвании. Отчет указывает, что 30 апреля два вооруженных лица, которые оба назвались Дункан Лэмп…патрулировали автостоянку в Далласе рядом с бизнесом в знак протеста против того, что этот бизнес был оштрафован за то, что открылся, в нарушение постановления местных властей и властей штата».Дункан Лэмп,21 года, был застрелен антитеррористической группой полиции округа Монтгомери 12 марта 2020 года в ходе рейда «без стука» в полпятого утра в его квартире. Лэмп был программист и помогал создавать и поддерживать сайты крайне-правым группам, включая «Трехпроцентников». Лэмп стал символом этой группы и способом выразить солидарность с антиполицейскими протестами. Бугалу парни на демонстрациях несли плакаты с именем Дункана Лэмпа, наряду с именами Бреонны Тэйлор и Эрика Гарнера.Джейкоб КроссеПеревод с английского https://www.wsws.org/en/articles/2020/10/05/boog-o05.html – цинк

