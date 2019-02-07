Знакомьтесь: захватчики Земли. Часть 2.

Предисловие от автора проекта отстоя.NET

Публикуя эти документы, я отлично понимаю, чем рискую. Завтра дежурные соглядатаи от какой-нибудь всемирной антидиффамационной лиги напишут письмо на хостинг или регистратору доменных имён, будто бы здесь разжигается межнациональная рознь, происходит страшная ксенофобия, антисемитизм, поэтому этот сайт необходимо запретить.

Сейчас в нашей жизни всё возможно, особенно после провокаций 9/11, различных «террористических» актов и катастроф, виртуальных революций, войн и глобальных кризисов, организованных закулисными силами, прикрываемых или выполняемых руками государственных спецслужб в разных странах…

Может быть, бдящими «пудрецами» это будет воспринято, как оправдание, – мне всё равно. Но скажу, что к евреям, как людям определённой национальности, я претензий не имею никаких. Дело в том, что никто не обижается на молоток, который стукнул по пальцу. Этот молоток – всего лишь инструмент, которым мыслящее существо выполняет некую задачу, например, забивает гвоздь.

Более того, те, кто сводит проблему к борьбе против евреев, к насилию против них, – жестоко ошибаются, поскольку как раз льют воду на мельницу авторов Протоколов, умножая зло и насилие в мире. Нет, конечно, я не предлагаю любить евреев или подставлять щеки в ответ на обман или подлость. Я предлагаю наконец понять первопричину явления, а остальное приложится.

В послесловии к этой публикации я постарался изложить совершенно новый взгляд на проблему «Протоколов», базирующийся на новой мировоззренческой парадигме, популяризации которой посвящен данный проект. Насколько мне известно, еврейский вопрос и загадку «невидимой руки» с такой точки зрения пока ещё никто не рассматривал.

Кто хорошо знаком с текстом Протоколов, дальнейшее изложение может пропустить и сразу перейти к изучению моей гипотезы. Ну, а остальным прочтение Протоколов убедительно рекомендую.

Существует множество вступлений и «введений» для читателя, собравшегося ознакомиться с этими в высшей мере интересными и поучительными документами. Из всего их многообразия я решил опубликовать вступление от Генри Форда, которое считаю наиболее непредвзятым, адекватным и вполне отвечающим уровню знаний о мире и обществе смелого и образованного человека начала ХХ века.

Основная же версия происхождения самих «Протоколов» сводится к следующему. Якобы в середине XIX века у одного из высокопоставленных масонов были похищены конспекты, которые он вёл по памяти, стараясь запомнить тезисы неких странных лекций. Содержание этих конспектов показывает такой уровень понимания общественных процессов и психологии масс, который исключительно редко можно встретить даже у самых маститых учёных, занимающихся обществоведением. С другой стороны, слушателей таких лекций совершенно определённо можно отнести к неизвестной непубличной организации, которая занимается внедрением изложенных идей во всем мире.

Но самое удивительное заключается в том, что с расстояния более полутора веков от дня конспектирования этих лекций мы видим буквально дословное внедрение изложенных идей и подходов в разных странах, на разных континентах, на очень значительных временных промежутках.

Также в данной публикации я решил поместить ещё один очень похожий на «Протоколы» документ – «Катехизис еврея СССР», якобы добытый агентами КГБ СССР в Израиле в середине 1950-х годов. Кто работал в больших коллективах, даже после распада СССР, обязательно узнает типичные черты поведения евреев, действующих строго по изложенному шаблону.

Ну и, так сказать, для полноты картины предлагаю вниманию любознательного читателя ещё одну статью, о которой в наше сверхинформированное время наверняка все забыли. Это «Исповедь сверхчеловека», в которой прекрасно проиллюстрирована идея о наднациональном и надгосударственном управлении народами на очерченных на карте территориях. В своё время эта информация была воспринята, мягко говоря, скептически. Однако, чем больше мы отдаляемся от времени появления этой исповеди, тем отчётливее понимаем масштаб мышления и планов, изложенных в ней.

Вообще, найти все эти документы в Интернете очень просто. Но я не ставил перед собой цель просто ознакомить с ними читателя (хотя, кто с ними не знаком, просто не может считать себя взрослым человеком). Как всегда, я хочу предложить объяснение одной из самых интригующих и волнующих загадок новейшей истории…

Катехизис еврея в СССР.

(Издано в Тель-Авиве в 1958 году).

Евреи! Любите друг друга, помогайте друг другу. Помогайте друг другу, даже если ненавидите друг друга!

Наша сила – в единстве, в нём залог наших успехов, наше спасение и процветание. Многие народы погибли в рассеянии, потому что у них не было четкой программы действий и чувства локтя. Мы же, благодаря чувству коллективизма, прошли через века и народы, сохранились, преумножились и окрепли.

Единство – это цель, оно же и средство к достижению цели. Вот в чем смысл, вот к чему нужно стремиться. Все остальное – производное, оно придет само собой.

Помогайте друг другу, не бойтесь прослыть националистами, не бойтесь протекционизма – это наш главный инструмент. Наш национализм интернационален и поэтому вечен. В него открыты двери евреям всех национальностей, всех вероисповеданий, всех партий. Истинный интернационализм только тот, что кровными узами связан с еврейством, всё остальное – профанация и обман. Шире привлекайте людей, близких по крови, только они обеспечат вам желательную биосферу.

Формируйте свои национальные кадры. Кадры – это святая святых. Кадры решают всё. Кадры сегодня – это наше завтра. Каждая лаборатория, каждая кафедра, каждый институт должны стать кузницей наших национальных кадров. Готовьте еврейскую молодежь принять эстафету поколений.

Пусть каждое поколение гоев сталкивается с нашей глубоко эшелонированной обороной. Каждый раз, когда со сцены уходит старшее поколение, на его смену должна встать ещё более мощная когорта заблаговременно подготовленных и окрепших молодых евреев. Для этого необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности наших молодых людей, доказывая их зрелость и гениальность. Пусть пока это не так, они дозреют на должности. Кто у власти, тот и прав.

Мы должны передать нашим детям больше, чем мы приняли от отцов, а те, сохранив и преумножив принятое, передадут его в свою очередь потомкам. В преемственности поколений – наша сила, наша стабильность, наше бессмертие.

Мир жесток, в нём нет места филантропии. Каждый народ – кузнец своего счастья. Не наше дело заботиться о русских национальных кадрах. Если они не думают о себе, почему мы должны думать о них? Не берите пример с русских и арабов, которые живут созерцательно, надеясь на авось. Не ждите милости от природы – взять их наша задача.

Создавайте свои коллективы и этими коллективами выталкивайте гоев. Помните: все высокооплачиваемые, влиятельные, прибыльные должности – это наш национальный доход. Помните, что каждый гой, доросший до нашего уровня, может занять место, которое могло бы принадлежать одному из наших.

Мы создаём коллективы для того, чтобы гои не мешали нам жить по-своему. Пусть гои пытаются создавать свои коллективы: вряд ли им это удастся. Они перессорятся раньше, чем успеют сделать что-либо, а мы поможем им в этом.

Гои не способны глубоко мыслить, анализировать и делать глубокие обобщения. Они подобны свиньям, которые живут, уткнувшись рылом в землю, не подозревая, что есть небо. Они воспринимают все явления слишком поверхностно, слишком конкретно; они не видят факты в их последовательности, в их связях, они не способны думать, обобщать и абстрагироваться. Для них каждый случай – только случай, как бы часто он не встречался.

Наша идеология в принципе противоположна идеологии гоев.

Они говорят: “Лучше меньше, да лучше”. Мы говорим: “Лучше больше, да лучше”.

Они говорят: “Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным”. Мы говорим: “Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным”.

Они говорят: “Отдавать также приятно, как и получать”. Мы говорим: “Отдавать, может быть, и приятно, но получать еще и полезно”.

Они говорят: “Сделай по закону – это твой долг”. Мы говорим: “Сделай вопреки закону, и я тебя отблагодарю”.

Они говорят: “Победить или умереть”. Наш девиз: “Победа ради жизни, но не жизнь ради победы”. К чему победа, если нет жизни? Горечь поражения нужно переждать – всё придет к тому, кто умеет ждать.

Всё, что знают и умеют они, умеем и знаем мы. То, что знаем и чувствуем мы, им знать и чувствовать не дано. Всё, что они имеют – это их предел. Всё, что имеем мы – это наше средство к достижению большего. Всё, что они имеют сегодня – это наше в их временном пользовании. Взять у них то, что нам завещано Богом – это наша задача.

Русские упрямы, но они не обладают достаточным упорством в достижении цели. Они ленивы, поэтому всегда спешат. Все проблемы они пытаются решить разом. Они жертвуют малым ради большой решающей победы. Но такая победа либо не приходит вовсе, либо, побеждая, они оказываются у разбитого корыта.

Мы исповедуем тактику малых побед, хотя и не против больших. Малая победа – тоже победа!

Русские не умеют ни руководить, ни подчиняться. Они генетические саботажники. Русские завистливы, они ненавидят своих собратьев, когда те выдвигаются из серой массы. Предоставьте им возможность разорвать этих выдвиженцев – они с удовольствием их разорвут.

Будьте всегда арбитрами, становитесь в позу миротворцев, защищайте «несчастных», против которых ополчается толпа, но лишь настолько, чтобы прослыть добрым и объективным. Немного выдержки, и вы займете место того, которого только что растерзали. Когда двое гоев дерутся – выигрывает еврей.

Натравливайте гоев друг на друга, возбуждайте и подогревайте в них зависть друг к другу. Делайте это всегда под прикрытием доброжелательности, незаметно и тонко. Пусть они дерутся между собой, вы же становитесь всегда арбитром.

Гои не умеют жить и не умеют ставить перед собой задачи. Мы ставим перед ними эфемерные задачи, а они пусть пытаются их решать.

Гои не умеют просить, считая это унижением, а сами и без того унижены и бедны. Мы говорим: “Всякое унижение – благо, если оно даёт выгоду”. Ради достижения цели можно унизиться; унижаться можно тоже с достоинством. Нет аморальных вещей, если они способствуют утверждению и процветанию нашего народа. Цель освящает средства.

Гои глупы и грубы. Свою глупость и грубость они именуют честностью, порядочностью и принципами. Неумение приспосабливаться и менять свое поведение в зависимости от ситуации, отсутствие гибкости ума они называют “быть самим собой” и “принципиальностью”.

Гои глупы и грубы настолько, что не умеют даже лгать. Свою примитивность и глупость они, опять же, называют честностью и порядочностью, хотя по природе своей они лживы и бесчестны. Свойственную себе примитивность они в древние времена называли варварством, в средние века – рыцарством, а позднее – джентльменством. Из-за пустых принципов они кончали жизнь самоубийством. Пусть они продолжают делать это!

Они ограничены в своих возможностях и поэтому ставят пределы всему. Мы же говорим: “Возможности человека беспредельны, так как он ведет себя соответственно обстоятельствам!” Человек – это еврей.

Постоянно помните о пределах, которые ставят себе гои, их мышление заскорузло в этих пределах. Они не способны выйти из них. В этом их несчастье, в этом наше преимущество. Говорите и поступайте так, как этого не допускает их мораль, как этого не допускают их понятия. Делайте то, что кажется им невозможным, невероятным. Они не поверят в то, что вы способны на слова и поступки, на которые они не способны.

Говорите и поступайте уверенно, напористо и агрессивно, обескураживающе и ошеломляюще. Больше шума и словесной мишуры, больше непонятного и наукообразного. Создавайте теории, гипотезы, направления, школы, методы реальные и нереальные; чем экстравагантнее, тем лучше! Пусть не смущает вас, что они никому не нужны; пусть не смущает вас, что о них завтра забудут. Придет новый день. Придут новые идеи. В этом выражается могущество нашего духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство.

Пусть гои оплачивают наши векселя. Пусть ломают голову в поисках рациональных зерен в наших идеях, пусть ищут и находят в них то, чего там нет. Завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам.

Не важно, что вы говорите – важно, как говорите. Ваша самоуверенность будет воспринята как убежденность, амбиция – как возвышение ума, манера поучать и поправлять – как превосходство. Крутите им мозги, взвинчивайте нервы! Подавляйте волю тех, кто вам возражает. Компрометируйте выскочек и крикунов, натравливайте самолюбие толпы на скептиков. В беседах и диспутах используйте риторические приемы, которые находятся на грани приличия. Спрашивайте фамилию, место работы, должность сомневающегося и возражающего. Это, как правило, шокирует и запугивает их, и они ретируются. Требуйте ответов, а получив их, твердите, не анализируя по существу: “Это не так, это совсем не так!”

Если какой-нибудь умник попытается разоблачить вас, остальные не станут его слушать и осудят, потому что, разоблачая вас, он уличил их в глупости, а это толпа не прощает.

Если русский попытается проявить себя, привлечь к себе внимание, создавайте в этот момент больше шумовых эффектов, шаркайте ногами, вставайте и ходите, скрипите стульями, смейтесь, разговаривайте, мурлычьте что-нибудь под нос, кашляйте и сморкайтесь, перебивайте выступлениями, разговорами, шутками и т.п. Создавайте гоям массу мелких, раздражающих неудобств, которые ими осознаются не сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе громко. Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим боком.

Русские этого долго выдержать не могут. Избегая скандалов, они уходят, освобождая вам место… Особым шиком они считают хлопнуть дверью и уйти. Предоставьте им эту возможность! Вежливая наглость – вот наш девиз!

Обвиняйте в антисемитизме тех, кто пытается разоблачать вас. Клейте им ярлык антисемитов, и вы увидите, с каким удовольствием остальные гои подхватят эту версию. Вообще-то все русские антисемиты, но как вы только приклеете этот ярлык одному – он становится беззащитным, ибо все остальные кидают его нам в жертву и уничтожают своими руками. А мы поставим клеймо на следующую жертву.

Играйте на сердоболии русских. Изображайте из себя бедных и несчастных, вызывайте к себе жалость и симпатию, распускайте слухи о народе – вечном страдальце, о гонениях в прошлом и дискриминации в настоящем. Тактика «бедного еврея» проверена тысячелетиями.

Пусть гои имеют меньше нас, всё равно они помогут иметь нам больше. Гои любят быть благодетелями и покровителями, каждый нищий стремится быть благодетелем, ибо это возвышает. Великодушие у них тем больше, чем меньше возможность его реализовать. Возьмите от них то, что они могут дать: с паршивой овцы – хоть шерсти клок!

Преломляйте все явления через призму наших интересов. Каждое явление должно рассматриваться обязательно с точки зрения вреда или пользы, которую оно несет евреям! Информируйте друг друга обо всём, что может представить нам вред или пользу. Информация – это святая святых! Деньги, кадры и информация – три кита, на которых зиждется наше благополучие!

Священная обязанность, долг каждого еврея – поставить в известность другого еврея о том, что намереваются делать гои. Сегодня ты помог мне, завтра я помогу тебе – в этом наша сила.

Бог наш завещал нам владеть миром – мы им владеем. Наша задача – удержать мир в наших руках. Держите в своих руках средства пропаганды и информации: печать, радио, телевидение, кино. Нужно и далее проникать в аппарат партийного и государственного управления. Вокруг любого вопроса формируйте общественное мнение с учетом наших национальных интересов.

Из любого пустяка можно сделать проблему, а из проблемы – пустяк. Ни один общественный процесс нельзя пускать на самотек. Если он не принесет нам пользу, спускайте его на тормозах или направляйте его против врагов наших – гоев. Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном направлении.

Будьте во всём лидерами, стремитесь быть всегда первыми! Воспитывайте в себе руководящий характер ежечасно, ежеминутно, даже на мелочах повседневной жизни. Не уступайте ни в чём, старайтесь не уступать даже в мелочах: будь то место в общественном транспорте или очередь в магазине.

В любом коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в наших интересах. Административную и творческую часть производственного процесса должны выполнять мы. Пусть гои обеспечивают черновую, материально-техническую базу нашего творчества. Пусть они следят за чистотой рабочих помещений и охраняют плоды наших трудов. Пусть они будут не выше вахтера и уборщицы.

К творчеству в виде исключения можно допустить гоев нерусского происхождения. Не допускайте к этому русских! Это всегда будет нам укором. И не бойтесь прослыть националистами: иллюзию интернационализма нам обеспечит наличие лиц смешанной национальности с примесью еврейской крови или, на худой конец, представители нацменьшинств.

Если у вас есть вакансия – берите только еврея. Если не можете сделать этого, ликвидируйте должность. Если не можете сделать ни того, ни другого – берите азиата. Если нет такого, берите поляка, украинца или, на худой конец, белоруса – у этих свои счёты с русскими. После небольшой обработки они станут вашими союзниками. Все они антисемиты только у себя на родине. В России им выгодней быть интернационалистами. Таким путём они обеспечат себе необходимую сферу существования. Используйте этот путь.

Не разрушайте открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте их. Пройдут годы, и они сами разрушатся. А хулиганы и “любители старины” их растащат по кирпичикам. Делайте вид, что не замечаете этого, будучи заняты решением больших народнохозяйственных задач.

Народ без истории, как ребенок без родителей; из него можно вылепить всё, что необходимо, вложить в него свое миропонимание, свой образ мыслей. Таким способом могут быть обезличены целые народы; сначала они лишатся истории и традиций, а затем мы формируем их по своему образу и подобию.

Держите под неустанным контролем каждый шаг влиятельных и перспективных русских. Не давайте им уединяться и объединяться. Не допускайте между ними никаких коротких и прямых связей, их контакты должны быть с нами и через нас. Это информация, это влияние. Не позволяйте им обсуждать никакие вопросы без нас. Там, где двое русских, должен быть хотя бы один еврей, будьте вездесущи!

Если не удается блокировать молодых и перспективных русских, делайте их управляемыми. Привлекайте их в свои компании, создавайте вокруг них плотное кольцо еврейского окружения, лишайте их контактов и знакомств помимо вас. Вынуждайте их жениться на еврейских женщинах, и только после этого открывайте им “зеленую улицу”. Не бойтесь, их дети всё равно будут нашими: чей бы бычок ни скакал, телёночек будет наш.

Помогая таким русским, вы вносите вклад в дело нашей еврейской общины. Отныне их зарплата – наш национальный доход. Ради своих детей они потеряют свои “гражданские права”, чувства и ум; во всяком случае, не смогут быть антисемитами. Сожительство с еврейской женщиной – это один из способов вовлечения талантливых русских в сферу нашего влияния и наших интересов.

Берите себе в жены красивых и здоровых русских женщин, пусть они принесут нам здоровое потомство, пусть они улучшат нашу породу. Итак, каждому перспективному русскому – еврейскую подружку или друга. Если каждый русский вытащит за собой хотя бы одного еврея – мы все будем устроены.

Давайте им взятки, дарите подарки, поите коньяком и водкой, а лучше казенным спиртом. За побрякушки и зелье они продадут всё и свою Россию тоже.

И последний совет. Будьте бдительны: испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они ни возникали. Фашизм – явление не случайное, он возникает там, где мы недооцениваем стремление местного народа быть хозяином своей земли. Фашизм подспудно зреет во всех народах. На наше счастье разные народы приходят к нему в разное время и под разными названиями.

Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию произведения, раскрывающие нашу тактику и стратегию, представляющие евреев в дурном свете. Народы гоев не должны помнить и знать фактические причины еврейских погромов и гонений. По этим вопросам они должны знать только нашу трактовку.

Особое внимание уделяйте непокорным, упрямым, которые не хотят склонить головы перед нашим превосходством, не хотят работать на нас и противодействуют нашей практике и политике. Из таких людей рано или поздно формируются антисемиты. Не позволяйте вырасти из маленьких антисемитов большим погромщикам! Пусть они в зародыше зачахнут с их упрямой идеей национального достоинства. Разоблачайте их, компрометируйте их под любым предлогом, по любому поводу, ополчайтесь против них всеми имеющимися средствами. Пока они одиноки, им не устоять против нашего коллективизма, против нашего натиска. Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах – все равно они виноваты, мешая нам.

Распространяйте против этих упрямцев компрометирующие слухи, создавайте им сомнительную репутацию, в конце концов, их начнут опасаться те же, кто их поддерживает. Лишайте их связей и контактов, лишайте их возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполнения ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе, провоцируйте их на конфликты.

Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений и наказаний, а когда они протестуют – обвиняйте их в неповиновении, в нарушении субординации, неуживчивости и склочности. Взывайте к общественности и администрации, тащите их в партком, милицию,если можно – в суд.

Если вы старше, обвиняйте в нарушении принципов почтения к старшим, если ровня по возрасту – обвиняйте в нарушении принципов братства и обязательно интернационализма. Эффективность этих приемов проверена многими поколениями. Так поступают все так называемые “эксплуататоры”, побуждаемые необходимостью держать народы в повиновении.

Главное – обвинить. Пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается – уже наполовину виноват!

Если представляется возможность, подводите их поведение под политическую платформу, пишите на них доносы и анонимки, обвиняйте их в антиобщественном поведении и экономическом саботаже. Провоцируйте их на выступление против государственной власти, а затем уничтожайте с помощью государственной власти.

Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своими независимыми путями – потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и средств к существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где хотят обойтись без нас, должен быть хаос! Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не попросят нас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнь.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Тот, кто не приносит нам пользу, должен быть изгнан. Вне наших интересов нет общественной пользы! Тот, кто не с нами – тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши предки. Так будем жить мы.

Месть – священное чувство, она воспитывает характер, утверждает человека. Исторгните из себя чувство покорности и смирения по отношению к нашим обидчикам. Лозунги христианского милосердия, смирения, унижения и самоотречения оставьте глупым гоям – они достойны именно этого.

Среди гоев проповедуйте, насаждайте христианские “добродетели”, сами же оставайтесь непримиримыми в душе и твердыми. Будьте непримиримыми к врагам нашим! Если вы им простите малую обиду сегодня, завтра они нанесут вам большую. Не привыкайте к обидам сами и отбивайте у других охоту чинить её вам.

Пусть гои уговаривают друг друга осторожности, умеренности и гибкости по отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии – против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело; пока додумаются, договорятся и сделают это, мы свершим десять более важных дел. Пусть их сопротивление будет нам необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие нам необходимо для поддержания боевого духа и готовности, но не более.

Никогда не ослабляйте натиск. Чем жестче сопротивление гоев, тем значительнее наши издержки, тем выше должен быть наш доход и наши накопления. Наша сегодняшняя прибыль должна окупать возможные утраты в будущих погромах, которые время от времени происходят в каждой стране. Пусть гои сегодня платят за то что где-то возьмут часть своего обратно.

Мы всегда готовы уйти от гнева и ненависти гоев, уйти туда, где нас примут в расчете оживить экономику нашими капиталами. Периодическая смена стран в поисках более благоприятных условий существования является частью нашей стратегии. В этом заключается символ “вечного жида” – Агасфера – неиссякаемого оптимиста и вечного странника.

Но уйти мы должны, если надо будет, не бедными и больными, а здоровыми и богатыми. Деньги – это наши ноги. Мы смещаем свой центр тяжести туда, куда предварительно переведены наши деньги, наш капитал.

Окрепнув материально в странах рассеяния, собрав с них свою дань, время от времени мы собираемся на земле своих предков для того, чтобы укрепить наш дух, наши силы, наши символы, нашу веру в единство.

Мы собираемся для того, чтобы снова разойтись. И так во все века.

Источник: http://otstoja.net/psm/28/