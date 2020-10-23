Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Исаев про неудачное советское наступление на Харьков весной 1943 года

12:39. 23 октября 2020 56 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hT2fTO58M6U

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 27 мая 2017
... фактически началась неудачная для СССР летняя кампания 1942 года.Алексей Исаев весьма подробно... он ликвидировал бандеровских недобитков.Писал про нее в апреле - http...которых показана как сложность работы советских органов госбезопасности на Западной Украине...
Видеосолянка. 03.06.2020
...через демократические выборы.Подробнее о неудачной попытке захвата власти и ...Ютуба ролику "Вестника Бури" про депортации.* * *5. Советские военные журналисты в Афганистане...города-крепости Бреслау.Военный историк Алексей Исаев об одном из крепких-орешков...
Вера и религия
...Вот так и про Знания, оставленные нам...бывает удачным и неудачным. Подвижничеством знатоки ...атеистическая литературе в советские времена. Современным оккультистам... Дмитрий Клепинин и Алексей Глаголев, многие другие... на Руси: «Исайя, ликуй!» Будут чтить...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)