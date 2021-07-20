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Алексей Исаев. Ржевско-Вяземская наступательная операция, март 1943г.

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Алексей Валерьевич Исаев про Ржевско-Вяземскую наступательную операцию 1.03–31.03.1943:
- Как планировалась Ржевско-Вяземская наступательную наступательная операция?
- Как немецкое командование спланировало и подготовило операцию Бюффель (Büffel)?
- Какими мерами немцы справились с партизанами?
- Как войска 9-й немецкой армии организовывали отход из Ржевского выступа?
- Почему не удался прорыв 3-й гвардейской мотострелковой дивизии по шоссе Москва – Минск?
- Как немцы реализовывали тактику "выжженной земли"?
- Какие потери понесли противники?

Предыдущие ролики Алексея Валерьевича про боевые действия в районе Ржева:
О битве за Ржев – о чем не рассказал Пивоваров:
https://youtu.be/ZUWuzhL0RqY
О засекреченной операции "Марс".
https://youtu.be/I1siJyDtctY
О кинофильме "Ржев"
https://youtu.be/BIOXQ3N9ebY

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=njU-r6hQr60
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