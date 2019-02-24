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Алексей Исаев про Демянский котел и воздушные мосты Люфтваффе

15:12. 24 февраля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

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Алексей Валерьевич Исаев рассказывает про оборону окруженных Красной армией, городов Демянск и Холм весной 1942 года.
- Как командованию Вермахта удалось удержать, а впоследствии деблокировать, казалось бы, обреченные части и соединения?
- Кто такая тетушка “Ю”?
- Что такое воздушные мосты?
- Сколько средств и усилий было на это потрачено?
- Какие выводы сделало немецкое командование?
Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M34fjhNdOyQ

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