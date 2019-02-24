Алексей Исаев про Демянский котел и воздушные мосты Люфтваффе

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Алексей Валерьевич Исаев рассказывает про оборону окруженных Красной армией, городов Демянск и Холм весной 1942 года.

- Как командованию Вермахта удалось удержать, а впоследствии деблокировать, казалось бы, обреченные части и соединения?

- Кто такая тетушка “Ю”?

- Что такое воздушные мосты?

- Сколько средств и усилий было на это потрачено?

- Какие выводы сделало немецкое командование?

Ответ на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M34fjhNdOyQ