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Алексей Исаев про подвиги РККА и немецкие архивы

16:28. 9 мая 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

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Кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказывает о том, какие подвиги советских войск реально подтверждаются архивными документами вермахта и войск СС. Выясняется, что таких подвигов немало.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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