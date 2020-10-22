... кому-то, неизвестно кому, за сколько-то, неизвестно сколько.Тут трагедии...и коммунистов, И.А. Бунина:Русский крестьянин, попав в ситуацию...смеху было!» (выделено Буниным - прим ЭиМ).Бунин отражает вовсе не пустой...бы не искали их наши Бунины и их Кинги. Фермер,...
... рисковать жизнью, убивать и умирать – неизвестно за что! И это странно... кто-то потом придёт и неизвестно какую жизнь мне «учредит»… +++ ... кстати, пытается сделать И.А. Бунин[8])- или уж тогда не...наций» и мировую революцию. [8] Бунин И.А. Окаянные дни. Москва...
...4]..Мы приводили свидетельство Ивана Бунина: «…чернозем на полтора аршина,... т.п.И.А.Бунин в сердцах буквально кричал ... голодом и повальным бандитизмом неизвестность».Что происходило в те ...наголодавшихся братьев "жадников".[5] Иван Бунин, «ДЕРЕВНЯ», М., 1996 г...
... должны били потерпеть поражение, но неизвестно, как победили. Уверял, что даже... не могу не сказать о Бунине по поводу его дневника в...у них. Но русский классик Бунин тогда, в 1941-м на...дури. Так, некая мадам Поклонская, неизвестно как попавшая в Думу, явилась...
... «много лет» — ничего неизвестно. Даже его личное имя мы...Костромская («Есть чувство Костромы»,- писал Бунин), да тоже «нутряные» области...Камчатке. А зачем везли? Неизвестно. А разве не более ... назвал «криворогой», но ему неизвестно, что козы все криворогие. ...
У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счёте фрустрировано [не удовлетворено] его стремление к смыслу, или, говоря словами Маслоу, его «первичные» запросы.