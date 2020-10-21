Н.Михалков. Цитадель монархии
21 октября 1945 года родился Никита Сергеевич Михалков.
00:00 Личность и талант
03:46 "Свой среди чужих, чужой среди своих"
06:14 "Раба любви"
08:22 "Неоконченнная пьеса для механического пианино"
11:09 "Пять вечеров"
13:17 "Несколько дней из жизни И.ИОбломова"
13:50 "Родня"
15:31 "Без свидетелей"
17:24 "Очи чёрные"
18:46 "Автостоп"
20:30 "Урга: территория любви"
21:39 "Утомлённые солнцем"
25:10 "Сибирский цирюльник"
29:18 "Двенадцать"
31:59 "Предстояние" и "Цитадель"
35:53 "Солнечный удар"
39:00 Поборник монархии
40:30 Не только режиссёр
“Кирилл Петрович Троекуров(Никита Сергеевич Михалков) был старинный русский барин”.А.С.Пушкин.”Дубровский”
Никита -это персонаж,которого он сыграл в фильме Вокзал для двоих и только ,отсюда его и приобретение лесов ,холопов ,избивание их с ноги в пах прилюдно.Опять Мирра клюёшь на смазливую морду.https://yandex.by/video/preview?text=Никита%20в%20фильме%20Вокзал%20для%20двоих%20видео&path=wizard&parent-reqid=1603311819194514-915326395501427286200275-production-app-host-sas-web-yp-123&wiz_type=v4thumbs&filmId=9279881944820817278