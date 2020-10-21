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Н.Михалков. Цитадель монархии

22:30. 21 октября 2020 63 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

21 октября 1945 года родился Никита Сергеевич Михалков.

00:00 Личность и талант
03:46 "Свой среди чужих, чужой среди своих"
06:14 "Раба любви"
08:22 "Неоконченнная пьеса для механического пианино"
11:09 "Пять вечеров"
13:17 "Несколько дней из жизни И.ИОбломова"
13:50 "Родня"
15:31 "Без свидетелей"
17:24 "Очи чёрные"
18:46 "Автостоп"
20:30 "Урга: территория любви"
21:39 "Утомлённые солнцем"
25:10 "Сибирский цирюльник"
29:18 "Двенадцать"
31:59 "Предстояние" и "Цитадель"
35:53 "Солнечный удар"
39:00 Поборник монархии
40:30 Не только режиссёр

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G0OA2sMEeIU

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