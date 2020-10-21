Всем привет. Россия страна возможностей, где каждый может добиться успеха. И наши гости популярные телеведущие, известные спортсмены, а также политики яркое тому доказательство. Это “Диалог на равных” с Анатолием Вассерманом. Мы начинаем.

Человек с большими карманами и с большим жизненным опытом, советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий и к тому же многократный участник и победитель телевизионных интеллектуальных игр — Анатолий Вассерман. Встречаем!

Здравствуйте. Ну, во-первых, сразу скажу, что в нашей семье закрепилось немецкое ударение фамилии на первом слоге, так уж исторически сложилось. Во-вторых, я участвую не только в телевизионных интеллектуальных играх, от телевидения отпочковалось колоссальное спортивное движение. Достаточно сказать, что в последнем нормально закончившимся сезоне спортивного Что?Где?Когда?, сезон в этом спорте начинается на рубеже августа-сентября, то есть этот сезон проходил в восемнадцатом-девятнадцатом годах. В нём успели поучаствовать четыре тысячи пятьсот пятьдесят команд. Из них треть в Российской Федерации, ещё треть в остальной России, ну а оставшаяся треть рассеяна по всему белому свету. Сейчас, скажем, чемпионаты государств проходят во всех пятнадцати республиках, на которых Россия сейчас временно разделена. Причём первой начала проводить ежегодные чемпионаты Украина, последним Казахстан, а кроме того ежегодные чемпионаты сейчас проводятся в Финляндии, Германии, Израиле, на Кипре, в Великобритании, Канаде и Соединенных Государствах Америки. Ещё регулярные соревнования проводятся в Австралии, но к сожалению, до той планки, до того уровня требований, который задан Международной ассоциацией клубов Что?Где?Когда? Эти соревнования пока не дотягивают, то есть не считаются именно чемпионатом Австралии. Всё это я вам рассказал для того, чтобы вы имели в виду, если захотите сами потренироваться отвечать на вопросы требующих сложных размышлений, то для вас открыта колоссальное поле и таких возможностей. И кстати, я сам до телевидения добрался именно через спортивные турниры по интеллектуальным играм.

Анатолий Александрович, вопрос, который Вам задавали неоднократно и Вы сами про себя так говорите, но мы зададим ещё раз, я думаю, ничего страшного. Скажите, Вы действительно самый скучный человек на земле?

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/dialog-na-ravnyh/