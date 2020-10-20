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Про расходы на оборону

22:02. 20 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Коротко по предложение Мин.фина https://soldier-moskva.livejournal.com/485039.html сократить армию на 10%, ухудшить социальное положение военных и все такое прочее.

1. С одной стороны, в условиях ухудшающейся экономической обстановки – уже привычная за последние годы стагнация в экономике периодически сваливающаяся в рецессию (с скромными надеждами на экономический рост в 1-2%), помноженная на санкции и куммулятивный экономический эффект коронавируса и борьбы с ним, поднимает старую-добрую проблему "пушки вместо масла". Пушки на хлеб не намажешь, а население в потребительском обществе хочет потреблять, плюс-минус на том же уровне, что и ранее. Выходить с предложениями "затянуть пояса"  опасаются, у нас же не мобилизационное общество, у нас воспитывают общество ярких индивидуальностей и эффективных менеджеров.

2. Так как уровень потребления снижается https://www.kommersant.ru/doc/4047659 и число бедных растет https://regnum.ru/news/economy/3071615.html, экономисты (а у нас они сплошь и рядом либеральные монетаристы) изыскивают способы высвободить ресурсы для поддержания приемлемой экономической ситуации, которая могла бы купировать угрозу политической нестабильности в стране. Сейчас пошел заход, что надо срезать жирок с силовиков. Но должна ли армия быть крайней в вопросе затыкания финансовых дыр? Как по мне, лучше бы не военных, а сырьевиков трусили с их "золотыми парашютами" и разобрались бы с оттоком валюты за рубеж. Но с классовой точки зрения, крупный капиталл трогать нельзя, поэтому крайними оказываются то бюджетники, то средний класс, а теперь вот военные. В том виде, в котором их хотят ободрать, военные естественно будут посылать финансистов лесом.
Это разумеется не означает, что военные не могут оптимизировать свои расходы (как и в любой другой раздутой государственной бюрократической структуре), но конечно не в том виде, в котором этого хочет Минфин. Это очевидно скажется и на обороноспособности страны и повысит недовольство среди силовиков.
Хотя если так и задумано…

3. В текущих реалиях, надо как бы задумываться не о том, как сокращать армию, а о том, как обеспечивать и дозировать неизбежный рост прямых расходов на оборону в ближайшие годы – на носу новая гонка ракетно-ядерных вооружений (в которой придется участвовать безотносительно желания или нежелания – ядерная триада сама себя не обновит), число локальных войн в мире возрастает, в том числе и по периметру России, и с моей точки зрения, РФ в ближайшие годы так или иначе будет воевать – в различных локальных и гибридных войнах, которые будут идти в рамках глобальной Холодной войны и переформатирования текущего мироустройства.
Да и в целом, текущую ситуацию можно трактовать как предвоенную. А так как облик войны меняется (для непонятливых это сейчас демонстрируют в Карабахе), то и освоение этого опыта, тоже потребует ресурсов на модернизацию армии, чтобы не отставать. Что бывает, если отстают, наглядно видно по Армении. Слабых и отстающих бьют, причем если повалят, то и ногами. Ну а те, кто не хочет кормить свою армию, как обычно будут кормить чужую.
Хотя если так и задумано…

Метки: Армия, либералы, мо рф, экономика

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6261843.html

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