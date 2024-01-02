Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин



Франция объявила, что меняет свой формат военной поддержки Киева. Теперь вместо прямых поставок вооружений упор будет сделан на развитие военных производств на территории самой Украины.



Это изменение связано с тем, что в Европе осознают намерение США возложить основные военные издержки содержания режима Зеленского на Европу, что неизбежно повлечёт за собой рост расходов, трату ресурсов и ещё более сильное ослабление возможностей армий сателлитов США в Европе.



На фоне попыток подстегнуть собственное производство оружия и боеприпасов всё чаще идёт речь о необходимости строительства оборонных предприятий на Украине, однако эта идея не нова и идеи различного плана высказываются едва ли не с начала СВО.



Основная проблема с этим заключается в том, что любое крупное промышленное предприятие, не говоря уже про военное, является лёгкой целью в условиях, когда российские гиперзвуковые и крылатые ракеты поражают даже защищённые цели по всей территории Украины. Нет никаких гарантий, что открытое предприятие не будет уничтожено в считаные недели или месяцы. На вопрос строительства более или менее крупных заводов и инфраструктуры вокруг них уже второй год нет внятного ответа, но, несмотря на очевидное противоречие, заявления на эту тему европейские лидеры продолжают делать.



Не исключено, что власти Украины попытаются применить опыт нацистской Германии на её закате. Тогда немцы пытались вместо десятка крупных строить сотни маленьких предприятий, чтобы рассредоточивать и децентрализовать производства во избежание их утраты. Но в 1944 году это сказалось на объёме выпуска продукции и ещё сильнее подпилило ножку стула под изнывающей от дефицита немецкой промышленностью.



С предприятиями на Украине, вероятно, произойдёт нечто похожее: в случае создания «москитной промышленности» под вопрос будут поставлены общая эффективность и функциональность, критически важные для боевых действий высокой интенсивности. Если Киев и ЕС пойдут этим путём, то, конечно, такой подход будет менее эффективным по сравнению с прямыми поставками готового оружия и боеприпасов со складов США и НАТО.



Особенно сложным план выглядит с учётом предложений производить боеприпасы, артиллерию, ПТРК и дроны на территории Украины.



На текущий момент ещё ни один крупный оборонный завод на Украине не был построен. И ориентировочные сроки их постройки достаточно плавающие, без жёстких сроков завершения.



В Европе всё ещё надеются, что США преодолеют внутренний политический кризис к февралю и продлят долгосрочное финансирование Украины, но уже сейчас принимаются меры на случай, если кризис затянется и вопросы финансирования Киева надо будет совмещать со снижением собственных военно-экономических издержек.



Впрочем, даже эта подготовка не означает, что всё пойдёт по плану.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Франция объявила, что будет делать упор на развитие военных производств на территории Украины, а не на прямые поставки оружия.

2. Это связано со стремлением Европы снизить свои военные расходы на поддержку Украины.

3. Однако создание крупных оборонных предприятий на Украине затруднено из-за уязвимости от российских ракетных ударов.

4. Вероятно, будет использован опыт нацистской Германии по созданию множества мелких рассредоточенных производств.

5. Но это может снизить общую эффективность производства вооружений.

6. Планы по созданию оборонки на Украине пока не реализованы, сроки расплывчаты.

7. В Европе надеются, что США продлят финансирование Украины, но уже готовятся к сокращению расходов на случай прекращения американской помощи.

Вывод: статья анализирует планы Европы и Украины по созданию собственных оборонных производств взамен импорта вооружений. Однако эти планы пока нереализуемы и малоэффективны, поэтому Европа рассчитывает на продолжение американской военной помощи.