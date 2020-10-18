Главная » Видео, История, Мировоззрение

“Там что ни рожа, то подонок”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир.

13:46. 18 октября 2020 120 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9yuNTYAGhUY

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что может и чего не может Путин
... в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Я могу сказать твердо, на... ему не приказать женщинам рожать не менее трех детей?... добрых спасителей. Да чего там, посмотрите на Югославию, Афганистан...на Западе, но и там начали что-то подозревать. А ...
Малоизвестные факты истории
... лёгкого поведения не рожали на улицах». Рожать в роддоме было ...безродного происхождения. Приличные дамы рожали у себя дома.В берестяных... гражданского брака и мошенничество.Распущенный подонок - М.В. Ломоносов - ...не из-за того, что там много сорок было.(Где у...
О животной ипостаси человека
... коллективах в самом низу «подонки», «плебеи». Выше — средняя... мы изобретательнее. Например, там, где иерархия не позволяет... и корчить себе злобные рожи! Впрочем, последовали награды ...Однако, исследования показали, что внутренний мир общественных насекомых ...
Н. Выхин о ХПП
...в концлагерь, наивно ожидая там хорошего питания и тёплого .... Главное и единственное, за что подонок трепещет – это его собственная ...где всех всех обворовывают – там не будет и солидарности перед... если махать с угрожающей рожей вместо шашки клистиром или ...
Новости Украины и Новороссии 10 мая 2017
...оппонентов даже слышать. Какой там общественный диалог — тут и... Донбасс! – скандировали люди. – Что, что они кричат? – переспрашивали друг у...! – Одесситы-ы-ы-ы! Рожайте дете-е-ей! Нас должно...страшно, когда толпа обезумевших подонков накинулась на мужчину с ...
Футурологи знают XXI век лучше, чем историки XX
... двумя-тремя подонками, которые освоили, благодаря интернету, кстати сказать… Что делать? Либо... абсолютно здоровых женщин, которые могли рожать и 10, и 20 детей...-то... А причем тут Братислава? Что там хорошего?И.БЕСТУЖЕВ-ЛАДА: Потому...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)