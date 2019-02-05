Н. Выхин о ХПП

Блогеры-теоретики упиваются своей очевидной правотой : воевать лучше не на Волге, а в Германии. Окружений умнее избегать, чем в них попадать. Потери лучше малые, чем большие. Отдать немцам такие территории – да очевидно же, что Сталин с немцами в сговоре!

Не беда, что у других – другие решения. Главное, что самому блогеру его решение очень нравится. Оно простое, прямое, нехитрое. И голова не пухнет – никаких тебе разводок и многоходовочек… Бери да делай! Одно непонятно: почему никто не берёт и не делает?

У них, как в известной повести – «пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и…» И тут каждый блогер подставляет обычно какое-то своё решение, представляющееся ему идеальным.

В порядке дискуссии, для свободного обмена мнениями, и только в среде «товарищей» («господ» прошу не беспокоится) хочу обсудить новую моду очень «патр-р-риотических» блогеров: высмеивать и поносить «хитрый план Путина». Для отечественных «патр-р-р-иотов» (именно так, раскатисто нужно произносить) сей «ХПП» – миф, галлюцинация, ерунда и фикция, смеха достойная и гнездящаяся в умах людей тёмных, неискушённых, легковерных и вообще всячески недостойных. Из контекста вытекает, что наши «патр-р-риоты» хитростей не любят, и многоходовым комбинациям не верят.



Он изображает войну с Гитлером, а сам сдаёт ему область за областью! Какого чёрта Гитлер делает в Смоленске? В Киеве? В Краснодаре, наконец – это ж прямая измена Кремля, допустить немцев до Кавказа!

Почему Сталин не воюет, как в теории положено? Почему не разгромил вермахт в приграничных сражениях? Почему не перешёл сразу к берлинской наступательной операции? Так бы и жертв было меньше, и разрушений, очевидно же! Неужели вам не очевидно?!

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В чём главная ошибка ретивого патр-р-риота, клянущего Путина за «хитрости» вместо очевидно-рационального плана «малой кровью, могучим ударом»?

В непонимании разница между теоретическим оптимумом и реалистическим рацио.

Если речь идёт о ловле банд по лесам, по отношению к которым государство обладает абсолютным перевесом сил – это одно.



Если же речь идёт о боях с превосходящими силами противника – то стратегия в корне меняется. Не потому, что отступать лучше, чем наступать. Конечно, отступать хуже, и все это понимают.

Но, как учил М. Кутузов – порой сдать Москву лучше, чем потерять армию…

Если мы примем в расчёт, что Путин (далеко не идеальный и как человек, и как стратег) ведёт бои с явно превосходящим по силам противником, то мы перестанем требовать от Путина теоритически оптимальных решений.

Для Сталина в 1941 году теоретически-оптимальным было наступать на Берлин; но он отступал до Москвы. Глупо? Нет. В боях с явно превосходящим противником прямые и нехитрые планы не действуют. Ни в 1812, ни в 1941, ни в наши дни.

Реалистическое рацио в боях с существенно превосходящим противником – сохранить армию (Кутузов), государственность (Путин). А теоретическая оптимальность – разгромить врага быстро, легко, с малыми потерями.

Но как быть, если враг так не «разграмливается»? Если раздавить гадину не получается, и выходит, что наоборот, это гадина тебя раздавливает?

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Хорошо ли жить без «хитрых планов»? Хорошо. Получается ли без них жить всегда? Нет.

Люди, которые комментируют действия Кремля сегодня – очень слабо понимают соотношение сил. Они исходят из того, что президент РФ – всемогущий «царь царей». Мол, для разгрома врага ему нужно только подписать указ о разгроме врага. Так чего ж не подписывает?!

А как дело обстоит в реальности? Давайте рассмотрим только открытые источники, доступные всем, чтобы не углубляться в конспирологию.

Первое, что бросается в глаза – абсолютное финансовое превосходство противников (ре)советизации над её сторонниками. Наиболее последовательные сторонники России – наиболее бедные, финансово совершенно беспомощные люди. Напротив: максимальная концентрация денег на найм и подкуп очевидна в руках русофобских и антисоветских.

Часто пишут, что либералов в РФ 5-8%. Это так, если считать по головам. А если считать как в акционерных обществах – по капиталам? 95% антилиберального населения скукожатся до 10% финансовой доли, а 5% либералов разрастутся до 90% обладания финансами страны. Да, их мало, но все деньги-то у них. С точки зрения экономической это они "большинство" – потому что решения-то принимаются в их среде!

Но чёрт бы с их финансовым могуществом, разобрались бы – если бы снаружи их не поддерживала Орда, поистине необозримая и гигантская! Либералы в РФ – только гвоздь, а молоток, который вбивает его, находится извне…

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Если говорить о формировании наёмных армий (из продажных подонков) – то и внутри РФ, и снаружи всех подонков, способных держать оружие в руках, на корню и оптом скупят держатели мировых денег.

То есть если говорить о столкновении наёмных армий, то у Кремля сегодня никаких шансов: ни снаружи, ни внутри.

Но армии же бывают не только из «презренных наймитов», правда? Можно было бы сколотить корпуса из добровольцев, армию идейную, и её ордам наёмных подонков противопоставить.



Конечно, вооружение и снабжение у подонков будет получше, на их стороне – все деньги мира (что и доказал опыт Украины). Но и у идейных бойцов есть какие-то шансы, как вы думаете?

А вот теперь самый страшный вопрос: а много ли корпусов бескорыстных добровольцев, готовых сражаться, как Минин, за идею можно собрать из перестроечного растленного обывательского быдла? В той «единороссовской» или «кпсс-сной» среде, в которой все записываются добровольцами, когда чуют выгоду, и тут же разбегаются (как 25 млн членов КПСС) – как только выгодой перестаёт пахнуть?

Конечно, какое-то количество искренних патриотов есть и сегодня. Но оно – очевидно же! – критически мало и просто тонет в массе быдлопотребителей. Посмотрите на Украину – это зеркало нас самих, мы в одной стране родились, в одних школах учились, одни песни пели, и что?! А вы думаете, что стойкость и человеческие качества потребляди-обывателя в РФ сильно выше, чем на Украине?

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Для того, чтобы ВЫСТУПИТЬ в поход – не нужно ни ума, ни силы. Куда больше ума нужно, чтобы заранее рассчитать результат похода. Трезво оценить соотношение сил. Избрать стратегию, соответствующую соотношению сил.

Россия – не Ока и не Волга (и та и другая текли себе преспокойно, когда никакой Руси ещё не было; Волге безразлично – называют ли её устье Астраханью или Хаджи-Тарханом). Россия – это идея. У идеи два врага, взявших её в смертоносные клещи.

1. Планетарная олигархия, монополизировавшая все деньги Земли и бесконтрольно их печатающая в неограниченных количествах (что открывает невероятный простор для подкупа и экономических диверсий).

2. Нравственная деградация населения, превращающая общество в толпу случайных, равнодушных друг к другу, существ.

При нравственной деградации населения, очевидной уже в позднесоветские годы (не говоря уж о «потом») государство превращается в дом, сложенный из кирпичей без связующего раствора. Такой дом (а особенно небоскрёб) рушится даже без удара извне, под силой собственной тяжести, под воздействием текущих (совсем не чрезвычайных) нагрузок. Если кирпичи между собой не связаны – что может удержать их в кладке, заставить «держать строй»?

Но у нас хуже. У нас процесс внутреннего разложения сочетаеся с мощнейшим ударом извне. То есть по зданию, в котором и так исчез связующий кирпичи раствор – к тому же ещё и долбанули тяжелейшей гирей…

Что делать человеку, на которого, с одной стороны, напала банда убийц, а с другой – друзья трусы и готовы разбежаться при первом же «шухере»? Кремлёвская стратегия (выглядящая уродливо, не спорю) – исходит именно из такого положения. Враг силён, опоры в населении нет, надежды на обывателя нет. Обыватель уже явил себя предателем и дезертиром, он уже сдал без единого выстрела или баррикады всё, что можно сдать.

И Кремль начинает единственно-возможную игру, выстроенную на «разводках», ложных манёврах, отвлекающих действиях, фокусничестве, он откровенно тянет время. А может (скажет оптимист) – выигрывает время. Кремль избегает генерального сражения, как это делал в своё время Кутузов от Вильно до Тарутино.

Сегодня всем народам, выбравшим борьбу за существование – тяжело. И нам, наверное, наименее тяжело. Что, народу Венесуэлы легко? Кубы? Северной Кореи? Ирана?

Кому из сражающихся с мировой стальной деспотией, с этим «железным капутом» легко – покажите!

А может быть, легко кому-то, кто сдался? Прекратил сопротивление – и направился в концлагерь, наивно ожидая там хорошего питания и тёплого барака? Посмотрев на тех, кто сражается, посмотрите и на тех кто сдался: и поймете, что сражаться лучше.

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Люди, рассчитывающие на патриотический пафосный подъём – в своих снах видят себя предводителями орлов. Но правда-то в том, что этих орлов в больших количествах – нет. Уже или пока – другой вопрос. Но на данный момент – нет.

Современный обыватель обладает крайне затупленным инстинктом самосохранения. Он привык, что жизнь достаётся дёшево, и дорого платить за своё спасение не умеет.

- Они что, хотят, чтобы мы все сдохли?! – чаще всего приходится слышать на лавочках и в общественном транспорте по поводу очередной инфернальной реформации – Ну, так мы все и сдохнем!

Вот эта покорная готовность скорее сдохнуть, чем сопротивляться смерти решительными мерами – очень плохо понята в патриотических кругах РФ. Именно она спутала все расчёты ГКЧП и Руцкого, Ампилова и Макашова, Рохлина и Варенникова, и многих других.



Все расчёты строились на том, что смерть встретит сопротивление – а она косила, как на лугу, не встречая сопротивления миллионов…

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Подонковизация или шкурнизация обывателя, широких масс населения – это не старческое брюзжание отставника. Существуют обширные и хорошо аргументированные исследования А.Л. Леонидова, которые доказывают, что морально-центробежные силы, став более мощными, чем центростремительные, разрывают в клочья любое государственное и цивилизационное пространство.

Общество, лишившись культа жертвенности, вероисповедного стержня в быту – становится необыкновенно хрупким и разрушается, гибнет даже под собственной тяжестью.



Эгоист не в силах предотвратить даже собственной физической гибели, если это требует от него коллективизма, совместного отпора. Он до последнего, до пули себе в лоб – взваливает тяготы и жертвы на других, уклоняется от любой общественной нагрузки.

Это и называется – социологическим диагнозом «подонковизация». Если каждый только за себя, то кто же будет защищать общество в целом? Никто – его и сожрут, как пожирается в мире живого вещества всё беззащитное…

Как доказывает опыт унизительного холуйства и стремительного вымирания Украины (по сути, однотипного с нами пост-советского общества) – подонковизация зашла у нас очень далеко.

Рассчитывать, что общество в таком состоянии выдвинет из обывательских рядов миллионы Мининых и Пожарских – мягко говоря, наивно. Скорее, одинокие Минины и Пожарские в таком обществе станут посмешищами быдломассы.

Подонка потребительского эгоизма нельзя устыдить. Но его легко запугать. Главное и единственное, за что подонок трепещет – это его собственная жизнь. Следовательно, малейшая правдоподобная угроза жизни «перестроечного» и «майданного» подонка – делает его «шёлковым» и пресмыкающимся.

Итак, ребус сложился: подонки дорожат собой, и ничем, кроме себя, любимых. На их глазах можно расчленить страну на 15 кусков (судьба СССР) – они и не дёрнутся. Держать их в повиновении очень легко и просто – кнутами наёмников.

А наёмники – это деньги. А деньги – у Америки.

Допустим, вы где-то спёрли вагон золота, и наняли себе 10 000 наёмников, чтобы противостоять Америке.

Америка легко (ведь она бесконтрольно печатает мировые деньги!) выставляет против вас 100 000 наёмного войска. Дело не только в том, что 100 тыс больше 10. А ещё в том, что ваши 10 тыс – наёмники.

Когда они увидят, как опасно вам служить, и какие силы против вас собраны – они перепродадутся победителю. И сделают это без всяких моральных терзаний – потому что кроме денег вас и наёмников ничто не связывало.

10 тыс религиозных фанатиков могут воевать против 100 тыс наёмников.

10 тыс наёмников не могут по определению воевать против 100 тыс наёмников.

Наёмник уйдёт туда, где больше денег – а это американская масонерия. Подонок и эгоист уйдут оттуда, где опасно – а наиболее опасно в стане врагов Америки.

Что это означает на практике? Антиамериканская наёмная армия будет перекуплена (по формуле «сколько бы ни платил вам ваш Саддам Каддаферо – платим вдвое больше»).

При этом мобилизованная армия – если в неё мобилизовали современных обывателей – при мощном ударе, нажиме разбежится, дезертирует в полном составе. По формуле бравого солдата Швейка – «я не хочу на войну, ведь там могут убить».

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«Р-радикальные» «патр-р-риоты» России, хомячки, обожающие рычать, как львы – не в состоянии даже приблизительно понять, на какой тонкой ниточке держится как их собственная жизнь, так и жизнь их страны, их народа. Они призывают наступать на Берлин в ситуации, когда Ставка не знает – удастся ли отстоять Москву.

А почему? А потому что они живут в мире грёз, фантазий и не понимают – с насколько превосходящими силами агрессора приходится иметь дело кремлёвским стратегам.



Если бы они поняли, до какой степени силы убийца русского народа превосходит по ресурсам русский народ в его современном состоянии – они бы поняли и другое: при таком превосходстве противника речь может идти только о сдерживании, сохранении ядра сопротивления, маневрировании. При таком превосходстве противника – главное, выиграть время.

Кремль не может опереться на патриотов, потому что вероисповедный хребет патриотизма, двигавший Мининым[1] – давно сломан.

Пришло подлое время наёмных армий – но понятно, у кого больше денег, чтобы нанять больше наёмников: у тирании, сконцентрировавшей в своих руках ВСЕ деньги планеты Земля.

Например, у Януковича не нашлось денег кормить своих наёмников полгода стояния на площадях, а для США кормить и оплачивать десятки тысяч тунеядцев майдана – «ваще не деньги».

Если столкнутся наёмники с патриотами – при современном остром дефиците патриотов наёмники задавят численностью. А если столкнуться наёмники с наёмниками, то американские наёмники задавят антиамериканских ценой.

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В этой почти безнадёжной ситуации формируется путинский курс. В его основе – гибридность: костяк составляют полунаёмники-полупатриоты. Те, которые и до денег жадны, и себя сроду не обделят, и в то же время ещё не совсем утратили человеческий облик, не совсем ещё всеядны и не полностью беспринципны.

Их патриотизма хватает на то, чтобы между 100 долларами от Путина и 200 долларов от США выбрать 100 долларов от Путина. Но и это немало: на умирающей Украине население которой исчезнет через 20 лет полностью – не нашлось и таких.

Поскольку Путина я совсем не знаю, как человека, и сужу о нём только как о стратеге – я не могу сказать, нравится ли ему такая опора или нет.

Может быть, он в восторге от гибридного режима, это ему самое подходящее. А может – и нет. Может, он тяготится такими защитниками-русалками, полурыбами-полулюдьми…

Да, в общем, и не важно, что он, как человек думает о времени и о себе. Есть ловушка истории. И есть единственный выход из неё. Нравится живому существу вырываться в эту дырочку, или нет – не важно. Другой просто не существует.

Живое существо может вырваться из ловушки единственным доступным путём – или остаться в ловушке и быть расчленённым по схеме разруба в мясницкой. Что оно выберет для себя – истории безразлично.

Что нравится Путину, чего он лично хочет – истории глубоко фиолетово. Делаешь, что нужно – живёшь. Не делаешь – умираешь.



Понимаете, наш рефлекс дыхания не спрашивает нас – нравится нам или не нравится ежесекундно вдыхать воздушную смесь, при всех степенях её загрязнения. Мы можем любить дышать, можем не любить – природе на это наплевать.

Вопрос о том, оставят ли нас в живых американцы или не оставят, если их верх будет – уже не стоит. За это не волнуйтесь: мы смертники, и уже давно.



И любой, кто систематически знакомится с аналитикой Запада и его пятой колонны в РФ, совершенно открытой и в общем доступе – подтвердит мои слова. Нас решили в плен БОЛЬШЕ не брать. Решили – и всё. Пытаться их в этом переспорить – лишь себя унижать.

Между «победить» и «умереть» у нас с вами нет никакого промежуточного выбора. То же самое касается и Путина.



Свой шанс соскочить с русской Голгофы он упустил аж в 2008 году. Ему говорили уже тогда открытым текстом: «уйди – и будешь припеваючи жить, купаться в роскоши вдали от места массового забоя русских». Им смерть – тебе дворец на Мальдивах. И вилла в Испании, рядом с виллой пошедшего именно этим путём Порошенко.

ТОГДА Путин мог спрыгнуть, предоставить нас нашей, с 1991 года очевидной, судьбе. Обратите внимание, что с конца 80-х даже самые массовые геноциды русских, включающие убийство сотен тысяч(!) людей – никак не осуждаются и даже неизвестны окружающему миру! Так что и судьба наша очевидна, и возможность спрыгнуть у ельцинского преемника очевидна.

Он ТОГДА не спрыгнул. Если вы его не любите, то можете не верить в его благородство, в поступок педагога, отказавшегося отделиться от колонны детей, идущих в газовую камеру. Можете считать, что он не спрыгнул от странности, дурости, властолюбия, просто глупости. Но факт есть факт: он не спрыгнул.

А теперь даже и захочет – уже поздно прыгать. Как и нам. И мы, и он загнаны в угол хладнокровными убийцами, ПРИВЫЧНЫМИ ЗАЧИЩАТЬ КОНТИНЕНТЫ от туземного населения.

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Повторюсь: Путин, на мой взгляд, далеко не идеальный стратег. Мне кажется, что он в плену иллюзий ложных социальных теорий (подобно Столыпину) – и не понимает, что социализация – осознанная необходимость самосохранения государства.



Государство, которое не строит социализма – не осознало его необходимости для сплочённости общества (где нет ценностей социализма, где всех всех обворовывают – там не будет и солидарности перед лицом врага).

Тем не менее, у стратега Путина, безусловно, есть Хитрый План, и он достаточно эффективный.

Лучшим доказательством Хитрого Плана Путина является то, что РФ дожила до 2019 года.

А она в 1999 не просто кончалась – она там уже кончилась. Её уже не было, понимаете?! Её окончательный распад и погружение во мглу резни – был вопросом решённым. Ибо ельцинизм несовместим с жизнью даже на коротких дистанциях.

Что касается «нехитрых планов» наших не в меру радикальных (на словах) «патриотов» – то это не планы, а… как бы мягче сказать?

Это рассуждение времен осени 1941 года насчёт того, что "напрасно стали отступать – надо было наступать. Напрасно врагу свои земли сдаём – надо на его земле бои вести".

И ведь теоретически-то не подкопаешься! Кто поспорит, что теоретически это верно?!

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Чтобы понять Путина – нужно понять особенности стратегии борьбы с противником, который имеет колоссальное превосходство в силах.

В своё время М. Кутузова многие патриоты подозревали в сговоре с Наполеоном, в том, что Кутузов играет с Наполеоном в поддавки. По общему, мол, масонскому плану! Наполеон напирает – а Кутузов отступает, лавирует, сдаёт позицию за позицией – чем не доказательство измены?

Но у Кутузова едва насчитывалось 200 тыс штыков, а у Наполеона более 600 – вот и всё объяснение «странностей»…

А несчастного генерала Павлова и вовсе расстреляли в 1941 году, думая, что это он нарочно, из предательства, сдал врагу Белоруссию в считанные дни…

Нужно понять простую вещь: чтобы шашкой махать – нужно эту шашку иметь. А если махать с угрожающей рожей вместо шашки клистиром или мыльным пузырём – то это не пугает врага, а смешит.

Как ни крути – но сопротивление Путина единственная форма сопротивления, оказавшаяся на практике эффективной. Давайте признаем очевидное: КПСС сопротивление с позором и разгромным счётом провалила.



И КПРФ тоже его провалила. И примерно с десяток разного рода альянсов, грозившихся спасти Россию быстро, дёшево и сердито – провалились.

Последний, убийственно-яркий провал – добровольческая армия И.И. Стрелкова (Гиркина). По замыслу, к этой группе со всех сторон должны были рвануть патриоты, моментально разрастив её до армии. Патриоты и рванули, и из РФ, и с Украины – в количестве… двух или трёх сотен человек!

А подонки Турчинов и Аваков, уголовщина, на которой клейма негде ставить, соря американской валютой вывели в поле сотни тысяч вонючих и беспринципных наёмников. Укро-армия – продажная мразь снизу доверху, но ведь она есть. А ополчение Минина и Пожарского светлее всего светлого, но ведь его не собралось…

И что делать? Сказать, что всё погибло и броситься на пулемёты, чтобы миллионы наёмников поскорее с тобой, последним рыцарем, покончили? Или начать гибридное сопротивление, странное и для сторонников, и для врага, вызывающее изумление у всех своей асимметричностью, малопонятностью, невнятностью, половинчатостью?

Если вы не можете собрать достаточно патриотов для бескорыстной борьбы и у вас нет денег, чтобы нанять сопоставимую с американской мразью армию наёмников – то добро пожаловать в то стратегическое положение, с которого и начал Путин…

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Больше всего поражает в ура-патриотах то, что они постоянно канючат у Путина сделать что-то вместо них: "дяденька, достань воробушка!"

Как будто бы сами ростом с дюймовочку, или инвалиды первой группы, или старше 80 лет… В их схемах Путин представляется великаном, крепышом, мастером кунг-фу в расцвете сил…

Потому что – если взрослому и полноценному человеку, не калеке и не старцу, не гномику – надо что-то сделать позарез, то ему лучше это сделать самому.



А если у тебя у самого не получается – почему ты думаешь, что у другого получится?



Конечно, если ты калека, а он здоровый человек, тогда понятно, почему. А если вы оба здоровы и оба в расцвете лет – тогда почему?



Никаких сверхспособностей или магии у Путина нет: те же самые две руки, две ноги, два глаза и т.п.

Ура-патриот ссылается на то, что Путина люди слушаются, а его, ура-патриота, нет.

Но в этом месте умный человек спросил бы себя – а почему так получилось? Почему его слушаются, а меня нет?

А может быть (даю подсказку) – дело в том, что Путин умеет адекватно оценивать обстановку и качество (далеко не лучшее) современных ему людей (большей частью – быдлопотребителей)? Исходя из адекватности, он умеет оценить заранее – что эта масса быдлопотребителей в силах выполнить, а на чём сломается и побежит.

Он умеет адекватно мотивировать, подкупать исполнительский аппарат, отдавать только такие приказы, которые этот аппарат (состоящий из плотоядных тигров) и в силах, и готов исполнить. А если люди, составляющие этот аппарат – говно – то ведь и это нужно учитывать в расчётах! Такой вот аппарат есть, слепленный из алчного и вороватого говна.

Хотите другой? Слепите! Явите иной аппарат.

Напомню, что у Ленина к 1917 году было 300 тысяч закалённых каторгой бойцов, спаянных в железную иерархическую, по сути, военную структуру. Ленин имел армию в 300 тысяч жёстко, фанатично мотивированных исполнителей на местах – этим и взял.

А вы чем хотите? Постами и роликами в фейсбуке?

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Да, согласен с вами: современный потребитель, погружённый в самолюбование и самоудовлетворение – своей слепотой торит себе дорогу в газовую камеру и в печь крематория. Но это мы с вами понимаем – а быдломасса нет.

Зажечь её патриотической риторикой сегодня – всё равно, что воду спичкой зажигать.

Организованное сопротивление внешнему геноциду, при всех его ошибках и несовершенствах, при всей гниловатости запорного материала – действует, и протащило Россию в 2019 год через то место, которое не называют в приличном обществе. И в котором Россия была, и глубоко была.

Напомню, что для сочувствия успехам советской армии генералу Деникину не нужна была любовь к Сталину, которой у Деникина не было и не могло быть.



Просто у нас всех есть общее дело: сопротивление историческому и физическому небытию эпохи «парада суверенитетов» 90-х годов.

Ради такого дела можно и нужно пожертвовать всеми личными дрязгами и разногласиями.



Ведь если Путин сегодня проиграет – завтра никого уже нас не будет, ни красных, ни белых, ни зелёных. Следовательно, и спорить о вариантах русского будущего станет некому, за отсутствием собственно русских, как таковых.

Убеждён, что в обидах краснокожих друг на друга было очень много справедливого и даже душераздирающего. Однако где теперь их обиды – когда они не объединились против англосаксов единым фронтом?!

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Наша цель – не героически погибнуть в идеологических чистых перчатках, не запятнанных никакими компромиссами. Наша цель – победить. Выстоять.

И тут играть в «нехитрые планы» от которых у Шарикова голова не пухнет – для патриотов смерти равно.

Люди и партии, которые не смогли избавиться самостоятельно от Ельцина, чудовища из чудовищ, должны быть скромнее в оценке собственных сил и собственной проницательности.

Когда вам «всё понятно» – умоляю, задумайтесь: а может, «всё понятно» только вам? А для других совсем не так очевидно то, что для вас "очевидно"?!

Можно многое потерять – и потом вернуть – если сохранить государственность. Но потеряв государственность, расчленившись на сорок концлагерей – ничего, никогда уже вернуть будет нельзя.

Не думаете же вы, что США и НАТО назначают через вашу голову «президента России», чтобы вам пенсии выплачивать?!

[1] Незаслуженно забытый сейчас, а в реальности возглавивший вместе с Мининым и Пожарским нижегородское ополчение патриот протопоп Савва убедил народ «стать за веру», но гораздо конкретнее оказалась речь выступившего за ним Минина: «Захотим помочь московскому государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жён и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную православную веру и был у нас начальником.

(С.М.Соловьев. История России с древнейших времён. Том 8. Глава 8. Окончание междуцарствия). А сегодняшний горожанин не то что жён и детей отдать за абстрактную идею не способен, но даже и мелочью поделиться.

Н. Выхин



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