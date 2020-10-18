Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Многодетная семья – залог сохранения жизни

22:17. 18 октября 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7qxScVbxogk

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019
... пойдет на все ради сохранения власти - на фальсификации ...соседей. Это социальные выплаты многодетным семьям, бедность, пенсии, доступное ...— это счастье и залог здоровья нации. А ...Вратарница». Фильм повествует о жизни насельниц Свято-Иверского монастыря, ...
«Цивилизация Потопа» начала гибридную войну, по наглости похожую на опиумные войны в XIX веке
... народа, состоящего из многодетных семей. При этом народа ...ее, становясь благодатным проводником жизни. А человек, осознанно ...неком спасительном месте для сохранения консервативной, если можно... искусства. Здесь лежит залог сотрудничества будущих поколений, ...
ЩИТ И МЕЧ РОССИИ КОВАЛСЯ в СССР. БРАТЬЯ УТКИНЫ ЛЕГЕНДАРНЫЕ создатели ракетного комплекса (БЖРК)
... (1894-1981), всю жизнь занималась воспитанием четырёх сыновей и..., что чистота реки — залог того, что воду из реки...и птицы,  без которой многодетной семье не прокормиться. С детства ... Уткин многое сделал для сохранения целостности головного НИИ отрасли ...
Опыт сопротивления системе «снизу» или что делать, если «там» уже все решено
...говорили о приоритетах сохранения семьи и отстаивании традиционных ...вмешательства во внутреннюю жизнь семьи. Были намечены контуры...детей из семьи. В качестве залога будущего сотрудничества... и руководитель движения многодетных семей Татьяна Боровикова, зам...
В Послании Президента Федеральному Собранию намечены программные установки развития России
...необходимо решить ради улучшения жизни всех россиян. В... всемерная поддержка семей. Укрепление семейных ценностей – залог будущего нашей страны... налоговая нагрузка на многодетные семьи должна быть снижена, ... отметил, что для сохранения России как «цивилизации,...
Новости России и Крыма. Сегодня 5 марта 2015
... не угрожал здоровью и жизни Маслякова. «Наряд полиции ... если оно находится в залоге по ипотечному кредиту». Депутаты..., чтобы большой такой семьей жить», — рассказала многодетная мама Ирина Шутова....покрове, есть предпосылки для сохранения маловодья на Волге в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)