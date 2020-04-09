Катастрофический риск для России: под ударом десятки миллионов людей и будущее страны

Антикризисный план: экономику спасёт только субсидирование пострадавших отраслей.

«Страна нуждается … в смелом, постоянном экспериментировании…

Избери дорогу и попытайся пройти по ней.

Если она неверна, признай это честно и постарайся пройти по другой…

Не стоит ждать от миллионов нуждающихся вечного молчаливого терпения», — Ф. Д. Рузвельт.

Пандемия — серьезнейший вызов, тест на эффективность современных систем государственного управления. Гибридная, полурыночная, полудирективная система управления КНР позволила справиться с инфекцией, тогда как в ЕС и США ситуация сложная.

Даже во время Великой Депрессии процессы сжатия денежной массы и падения совокупного спроса были растянуты на несколько месяцев.

Сейчас этот процесс носит шоковый характер (!), пострадавшие отрасли сразу лишаются основной части выручки (кроме тех, кто может работать дистанционно). Такого не было никогда.

По оценке «Деловой России», потери рабочих мест только в Москве могут составить около 1 млн человек (!), 50% компаний могут «погибнуть полностью».

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за карантина может привести к потере около 10 млн (!) рабочих мест к концу апреля в масштабах всей страны.

Объем задолженности торговых центров перед банками оценивается в 2 трлн руб. По оценкам Сбербанка за 2019 год, 18,3 млн рабочих мест в России, или четверть (25,6%), создали малый и средний бизнес. Введение карантина бьет именно по этому сектору. По мнению ЦМАКПа, режим самоизоляции затронет не менее 15 млн работников, т. е. в зоне риска по России может оказаться около 20% рабочих мест!

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования. Не слишком ли мала эта сумма? По словам премьера Мишустина, объем антикризисных мер составит около 1,4 трлн руб., при этом прорабатывается «второй пакет мер».

Как пишут «Ведомости» на ссылкой на неких федеральных чиновников, правительство скоро представит новый антикризисный план, но прямой денежной поддержки бизнеса там нет — только косвенные. Возможно, поддержка будет озвучена в конце мая: «если поддержать компании сейчас, бизнес прожжет деньги, пока нужно продержаться…» В правительстве обсуждают возможность прямого субсидирования малого и среднего бизнеса (МСП). Как считает глава Минэкономразвития Максим Решетников, такие меры очень дорогие, никаких решений пока не принято.

При этом г-н Решетников прекрасно понимает, что деятельность предпринимателей несет «большой объем убытков» и «оставлять их один на один с этими убытками было бы невозможно …Мы просто потеряем тот малый и средний бизнес, который мы выращивали последние десять лет… Тех мер, которые мы приняли, их явно не хватит».

Отметим, что антикризисные меры США, Франции, Германии, Италии дают возможность пострадавшим компаниям взять кредиты на самых льготных условиях.

По оценке аналитической службы FinExpertiza, вынужденная неделя простоя обходится бизнесу в 1 трлн руб. недополученной выручки, а месяц обернется потерей 5,5 трлн руб. оборота, что сопоставимо с 5% российского ВВП. При этом около 30% этой суммы — это безвозвратные потери, восстановление которых возможно только при условии активного роста экономики. По мнению «БКС Премьер», сумма «потерянной» выручки составляет 3-5 трлн руб., или 3-5% ВВП. По оценкам аналитиков НРА, за месяц карантина ВВП РФ может сократится на 3-4%.

Антикризисная программа включает: кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и граждан, оказавшихся в сложном положении, финансовая помощь пострадавшим отраслям, предоставление льготных кредитов, в том числе для выплаты зарплат, снижение социальных взносов работодателей, отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство.

Слабость правительственной программы в том, что в ней недостаточно проработаны вопросы прямой помощи населению, они не направлены на стимулирование спроса (сравните с программой США), большая часть мер сводится к возможности перенести срок своих обязательств (кредиты, аренда, налоги), либо к принуждению — выплатить заработную плату, что явно увеличивает убытки бизнеса, которые он несет из-за отсутствия выручки.

Как сказал Reuters предприниматель Дмитрий Володин: «(Они говорят) платите зарплату, а с чего ее платить, никто не говорит». В качестве поддержки государство дает налоговые послабления, однако они не сопоставимы с обязательствами бизнеса.

20 марта ЦБ рекомендовал банкам провести реструктуризацию кредитов заболевших заемщиков, без начисления штрафов и пеней, разрешив банкам не формировать по таким кредитам повышенные резервы. ЦБ также запустил программу выдачи кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса — льготное рефинансирование ссуд МСБ под 4%, а также о выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудников.

Но карантин привел в зону риска значительно больший объем активов — не «отдельных пострадавших заемщиков» — а основную массу кредитного портфеля всех пострадавших отраслей! По данным ЦБ, на 01.01.2019 объем кредитов компаний малого и среднего бизнеса — 6,8 трлн руб. Согласно (оптимистичной) оценке «Эксперт РА», просрочка по кредитам малому и среднему бизнесу может вырасти до 17–18%. Однако из приведенных выше данных следует, что она может составить не мене 30%. ЦБ также разрешил кредитным организациям до 2021 года не переоценивать ценные бумаги из-за обвала на фондовом рынке. Меры ЦБ позволят украсить «бумажные» показатели банков — ликвидность и капитал.

Совершенно очевидно, что срок карантина до 30 апреля с медицинской точки зрения является оптимальным (так как скрытый период коронавируса составляет не менее 24 дней). По мнению главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Карантин в КНР в провинции Хубэй действовал около 2 месяцев — с 23 января по 25 марта. Но нельзя сравнивать возможности сильнейшей в мире экономики КНР и экономики РФ! Поэтому продление карантина на больший срок может иметь для нас невосполнимые потери.

Общая динамика выглядит так:





В число пострадавших попадают такие отрасли, как розничная торговля (кроме продуктов питания), транспорт (авиа и ж/д), туризм, гостиничный бизнес, развлечения, спорт, цветочный бизнес, общепит (может частично реализовывать свою продукцию) и т. д. Российские курорты будут закрыты до 1 июня, но их максимальная деятельность обычно начинается после этого срока.

Основной удар придется на малый бизнес, который не имеет никаких «подушек», и все свои расходы, включая выплату зарплаты и аренды, тратит из текущей выручки.

Сейчас очень многие представители бизнеса критикуют правительственные меры, указывая, что они не способны предотвратить ущерб пострадавшим отраслям.

Компании, работающие по серым схемам, вряд ли будут что-то выплачивать сотрудникам. «Белым» компаниям проще отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск или просто уволить, сократить заработную плату. Так сейчас реально и происходит, по данным ЦСР, 29% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а еще 22% планируют сделать это в ближайшее время.

У всех пострадавших компаний образуется финансовая дырка в размере месячной выручки. Далее — они не смогут выплатить аренду, а, в свою очередь, владельцы помещений не смогут погасить кредиты, на которые эти помещения (часто) куплены. Значительная часть сотрудников малого бизнеса живут на съемных квартирах. Из чего они будут платить аренду? Произойдет падение ставок аренды, что также ударит по собственникам помещений.

Если банки начнут массово обращать взыскания на предмет залога, мы можем получить кризис на рынке недвижимости. Падение доходов сотрудников компаний ударит по их кредитоспособности, начнутся просрочки по кредитам и ипотеке.

Далее механизм неплатежей ударит по банкам (несмотря на меры ЦБ, которые украсят их показатели на «бумаге»), снижая их ликвидность и капитал, а следовательно, и способность к кредитованию, поскольку им надо выплачивать депозиты и проценты по ним.

По данным опроса ЦСР, уже сейчас около 28% компаний заявили, что находятся на грани банкротства. А в итоге пострадают миллионы людей, которые не смогут получить свою заработную плату либо вообще лишатся своих рабочих мест. Как считает руководитель компании «Медовый дом» Антон Георгиев, происходящее есть «геноцид предпринимателей».

Кому хочется испытать тест на степень (пока невиданной) пассивности русского народа и вернуться в 90-е, когда на улицы выходили десятки тысяч людей?

Как только будет повод — в общественном сознании моментально образуется критический вектор: а там недалеко до кризиса легитимности. По мнению политолога Андрея Колесникова, власть теряет поддержку работавших в частных, в конкурентных секторах.

В теории денег есть понятие денежного мультипликатора, который характеризует процесс создания денег посредством денежно-кредитной мультипликации. Есть кредитование, есть рост, объем денежной массы растет, в кризисный период инвестиции и кредитование сокращаются, денежный мультипликатор работает в обратную сторону — предложение денег сокращается.

В кризис основная задача любого Центрального Банка — не допустить сокращение денежной массы.

Сейчас остатки на счетах предприятий пострадавших отраслей в РФ должны сокращаться, следовательно, мультипликатор будет работать в сторону сжатия денежной массы. По данным ЦБ на 1.03.2020, сжатия пока нет, но нас будут интересовать данные на 1.04.2020.

Падение доходов вызовет развитие дефляционной спирали и цепочки дефолтов по обязательствам субъектов рынка, сокращение денежного предложения. Меры по борьбе с вирусом могут запустить масштабный, возможно сравнимый с 90-ми, механизм перераспределения собственности в пользу крупных компаний и наиболее состоятельных лиц. При этом так называемый средний, итак немногочисленный, средний класс может вообще кануть в небытие. Далее это вызовет значительные потери бюджета за счет сокращения налоговой базы.

Меры изоляции от вируса сами по себе принудительно запускают механизм самоуничтожения национальных экономик и дефляции.

Нетрудно догадаться, кто будет в выигрыше. В масштабах всего мира — эмитент доллара — США и транснациональные корпорации, которые будут потом скупать активы в наиболее пострадавших странах. А внутри этих стран — крупный компрадорский капитал, что вызовет дальнейшую монополизацию экономики.

Вернемся к антикризисным мерам. Более эффективными будут меры не по введению моратория на исполнение обязательств, а по предотвращению кризиса неплатежей. Пандемия — как и война — беда общая, вопрос на чью сторону станет государство. И, как и во время Великой депрессии, здесь следует использовать нестандартные, кейнсианские подходы.

Сейчас общие ликвидные резервы государства составляют почти 18 трлн руб. Но потратить больше мешает бюджетное правило, так как формально траты резервов компенсируют только нефтегазовый дефицит, парадоксально, но там нет оговорки на случай форс-мажора. Но, как говорил Ф. Д. Рузвельт:

«Бывают времена, когда нельзя нарушать правила и принципы, но бывают и другие времена, когда опасно соблюдать их».

Сам автор «бюджетного правила», глава Счетной палаты Алексей Кудрин, заявил о необходимости поддержать экономику России на общую сумму не менее 7% ВВП.

Ниже предлагается метод прямого антикризисного субсидирования малого и среднего бизнеса путем страхования выручки компаний.

С этой целью предлагается прокредитовать (с компенсацией процентов из бюджета) весь бизнес из пострадавших отраслей в размере 90% месячной выручки (для компенсации провала за апрель) на срок до двух лет, но только при условии (!) сохранения рабочих мест.

Даже если карантин не будет продлен, за счет падения доходов населения в апреле выручка компаний в мае будет вряд ли восстановлена.

На эти цели в апреле может уйти 5.5 трлн руб, в мае — около 2,5 трлн руб, итого около 8 трлн руб. Но это не расходы (!) из бюджета (и не расходы из ФНБ), до 90% этих средств должно вернуться. Конечно, здесь есть риски, что кто-то из этих компаний обанкротится или «кинет» кредитующие банки, но в целом это даст выигрыш бюджету за счет сохранения налоговой базы.

Риск потерь по этим кредитам может составить около 10%, или 0,5-0,8 трлн руб.

Возможно, ЦБ РФ с целью минимизации потерь может порекомендовать использовать какие-то дополнительные методики или скоринговые оценки бизнеса с целью минимизации данных потерь.

Но если предприниматели увидят реальную поддержку, отношение будет другим! Альтернативные потери для банковской системы только по двум секторам — около 30% от 6.8 трлн руб. (кредиты МСБ) и 2 трлн руб. (сектор недвижимости), т. е. почти 2,6 трлн руб. Это как раз та ситуация, что лучше влить деньги, чтобы спасти активы, нежели сэкономить, но потом потерять больше. Впрочем, цели, в том числе от развития кризиса, могут быть разные.

Совокупные чистые активы банковской системы на 01.01.2020 составляют 92,6 трлн руб., объем антикризисного кредитования не так уж велик — всего (!) 5-8% активов банков.

В качества фондов могут быть частично использованы средства ФНБ. Это позволит компаниям выполнить обязательства по зарплате и аренде, а арендаторам — перед банками, и не допустить значительного падения объема денег в экономике.

И так как многие граждане работают по серым схемам, часть будет просто уволена, имеет смысл для сохранения социальной стабильности оказать всем реально нуждающимся людям безвозмездную (по их заявлению в органы социальной зашиты через порталы госуслуг при наличии таких оснований — потере дохода, что можно проверить) материальную помощь в размере 15 тыс. руб. на одного взрослого человека в месяц течении двух-трех месяцев.

Конечно, есть риск, что ее получат и «неблагополучные» граждане, но это неизбежные издержки крайне важной оперативности такой помощи!

Если исходить из оценки ЦМАКПа, что под риском может быть 15 млн рабочих мест (20% рабочих мест страны), то на это может уйти не так много — расходы составят около 0,7 трлн руб., т. е. не более 5% от Фонда национального благосостояния (ФНБ) (на 1.04.2020 — 12,855 трлн руб).

Но если допустить развитие в экономике кризиса, потери ФНБ могут быть намного выше! Напомним, что в варианте плана Константина Сонина, профессора Высшей школы экономики, предлагаются ежемесячные выплаты всем гражданам РФ по 10 тыс. руб. в течение апреля-мая из фонда ФНБ в общем объеме примерно 1–1,5 трлн руб., и при необходимости повторить. Сумма 10 тыс. руб. слишком мала.

Такие меры достаточно затратные, не адресные, и не предотвращают банкротства компаний пострадавших отраслей. Аналогичные меры хотят использовать и США, где из антикризисного пакета в $1 трлн четверть пойдет на прямые выплаты населению, а также в Гонконге и Сингапуре, в Австралии такая мера будет адресной в пользу бедных и пенсионеров.

В связи с карантином многие бизнес-объединения просят у правительства дополнительных выплат пенсионерам, многодетным семья с низким уровнем доходов, безработным и трудящимся, которые были сокращены. Под петицией экс-сотрудника Министерства финансов Данила Махницкого с требованием помочь предпринимателям (правда, только за счет обнуления налогов) подписалось уже 268 тыс.человек.

По его мнению, «Минфин России буквально сидит на горе денег, в то время как бизнес банкротится, а население нищает».

Если карантин продлится только до 30 апреля, но в мае ситуация может быть еще сложная, предлагаемые меры позволят сохранить значительную часть российской экономики.

Но самый главный и катастрофический риск — дальнейшее продление карантина.

Кризис затрагивает интересы десятков миллионов людей (!) и может вызвать кардинальные обострения противоречий элит и самой системы, сходную с концом 80-х. Напрашивается аналогия с другим событием планетарного масштаба — аварией на ЧАЭС, вызвавшей распад такого колосса, как СССР.

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Александр Одинцов, специально для «Русской Весны»