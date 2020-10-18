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Американский век кончился. Что дальше? Леонид Ивашов

22:15. 18 октября 2020 102 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Почему не состоялся проект "мира по-американски" и что придёт ему на смену – рассуждают Игорь Шишкин и Леонид Ивашов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TceqBhSi8e0

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5677 3845
    чужой 18 октября 2020 в 23:33

    Сопливые старческие убаюкивания. Бесполезность специалиста по пи*дежу.

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  • 2443 2123
    georgi tarabov 19 октября 2020 в 0:38

    МЫСЛЯ ПРИХОДЯТ ОПОСЛЯ-да кого найдут?

    И для кого бьют колокола?

    Иначе другую песеньку пели бы русские братя мои , , если бы опоздали на недельку в Крыму в 2014г ,и ШКОЛА Н-5 ,стала бы центр для связи с НАТО ,И БАЗА USA !
    УпазиЛ Бог !

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