Американский век кончился. Что дальше? Леонид Ивашов
Почему не состоялся проект "мира по-американски" и что придёт ему на смену – рассуждают Игорь Шишкин и Леонид Ивашов.
Почему не состоялся проект "мира по-американски" и что придёт ему на смену – рассуждают Игорь Шишкин и Леонид Ивашов.
Сопливые старческие убаюкивания. Бесполезность специалиста по пи*дежу.
МЫСЛЯ ПРИХОДЯТ ОПОСЛЯ-да кого найдут?
И для кого бьют колокола?
Иначе другую песеньку пели бы русские братя мои , , если бы опоздали на недельку в Крыму в 2014г ,и ШКОЛА Н-5 ,стала бы центр для связи с НАТО ,И БАЗА USA !
УпазиЛ Бог !