Слышали ли вы, например, про горячий лёд? Или про сухую воду? Само название уже может взорвать мозг, но свойства этих веществ еще необычнее. И у нас для вас подборка таких на целый выпуск! В этом ролике мы собрали десять уникальных веществ, технологий и материй, которым законы физики не писаны.