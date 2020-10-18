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10 ОБЪЕКТОВ РЕАЛЬНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧАТ ЗАКОНАМ ФИЗИКИ

17:22. 18 октября 2020 465 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

Слышали ли вы, например, про горячий лёд? Или про сухую воду? Само название уже может взорвать мозг, но свойства этих веществ еще необычнее. И у нас для вас подборка таких на целый выпуск! В этом ролике мы собрали десять уникальных веществ, технологий и материй, которым законы физики не писаны.

Тайм-коды:

< ![CDATA[]]>0:00< ![CDATA[]]> – Вступление

< ![CDATA[]]>0:15< ![CDATA[]]> – Европий (EU) и его аномалии

< ![CDATA[]]>1:00< ![CDATA[]]> – Пиролитический графит – идеальный диамагнетик

< ![CDATA[]]>1:55< ![CDATA[]]> – Гидрофобные материалы и «эффект лотоса»

< ![CDATA[]]>3:13< ![CDATA[]]> – Сухая вода

< ![CDATA[]]>4:21< ![CDATA[]]> – Горячий лёд

< ![CDATA[]]>4:55< ![CDATA[]]> – Одностороннее пуленепробиваемое стекло

< ![CDATA[]]>5:35< ![CDATA[]]> – Гексофторид серы – газ, дающий левитацию

< ![CDATA[]]>6:09< ![CDATA[]]> – Кельтский камень – необычная игрушка

< ![CDATA[]]>6:50< ![CDATA[]]> – Программируемая материя

< ![CDATA[]]>7:41< ![CDATA[]]> – Гёмбец – фигурка с одним состоянием покоя

< ![CDATA[]]>8:52< ![CDATA[]]> – Вещества с отрицательной эффективной массой

< ![CDATA[]]>10:10< ![CDATA[]]> – Законов физики не существует

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/10-obektov-realnosti-kotorye-protivorechat-zakonam-fiziki

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9325 8543
    Stelm 18 октября 2020 в 17:41

    Мы можем обсуждать явления и судить о вещах только в тех рамках которые нам даны природой. Мы живем в трехмерном Мире(четвертая мерность-время,это только для нас,во вселенной его нет). Если бы мы могли видеть пространство в хотя бы четырехмерной проекции,то удивились бы весьма кипучей жизни которая происходит ежесекундно вокруг нас. Но нам от рожденья этого не дано,только немногие могут видеть настоящую реальность.
    В свое время Экзюпери сказал: (примерный перевод). “На самом деле все иначе чем нам кажется”. В этом все. Мы в рамках,своего рода матрица. Но настоящая реальность сегодня для нас такая.
    Кстати,и нынешние законы физики это только для нас,в нашей действительности.

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