Слышали ли вы, например, про горячий лёд? Или про сухую воду? Само название уже может взорвать мозг, но свойства этих веществ еще необычнее. И у нас для вас подборка таких на целый выпуск! В этом ролике мы собрали десять уникальных веществ, технологий и материй, которым законы физики не писаны.
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... у Вас есть ещё изобретения, которыепротиворечат науке, и их не регистрируют... след, информация, заключённая висследуемом объекте. По ней можно определить возраст...нашел четвёртый режим и создал реальность, которая спасла нас обоих! Волшебное поле...
По моему убеждению, принцип наслаждения в конечном счёте разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само «стремление к счастью» мешает счастью.
Мы можем обсуждать явления и судить о вещах только в тех рамках которые нам даны природой. Мы живем в трехмерном Мире(четвертая мерность-время,это только для нас,во вселенной его нет). Если бы мы могли видеть пространство в хотя бы четырехмерной проекции,то удивились бы весьма кипучей жизни которая происходит ежесекундно вокруг нас. Но нам от рожденья этого не дано,только немногие могут видеть настоящую реальность.
В свое время Экзюпери сказал: (примерный перевод). “На самом деле все иначе чем нам кажется”. В этом все. Мы в рамках,своего рода матрица. Но настоящая реальность сегодня для нас такая.
Кстати,и нынешние законы физики это только для нас,в нашей действительности.
Каждый сверчок знай свой шесток.
Ну да. Поэтому выскакивание за рамки я считаю излишеством. Мы все от рожденья живем по программе. Изменить ее практически невозможно,хотя есть примеры,но это не продолжается долго,человек теряет нити,которые ему даны от рожденья. Это называется Судьба. Кардинально поменять ее невозможно,даже не стоит пытаться,будет только хуже,и жизнь будет коротка. Вот примерно так у нас здесь,на планете. Мы тут для совершенствования,своего рода школа. Не будем огорчать учителей:))
И Айва мне тоже говорит.
Ждите кота. Это ваша судьба.
Ну, ждите кота…)) Если по другому никак))
Что, так и не пришёл котик?
Надо уметь уютно устроиться в пределах отведенного тебе пространства и срока. Можно совсем недурно провести время. А пытаться выскочить неразумно, бесполезно.