“Не могу понять происходящего!”
Бывший главный санитарный врач Москвы ,заместитель директора НИИ им. Мечникова, вирусолог Николай Филатов выступил с оценкой адекватности предпринимаемых мер борьбы с COVID-19 нынешними властями.
"По поводу всей этой пандемии я вот что скажу. Сегодня 10 тыс. выявленных условных больных или , как придумала нынешняя власть - " бессимптомные больные " ,на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на "удаленку", столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 "Гонконг", максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тыс. обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это невыявленных, у кого вирус был. Тогда не искали, у кого он имелся. Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тыс. на Москву в сутки и 10 тыс. на всю Россию – сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?" - задается вопросом Николай Филатов в беседе с изданием "Бизнес Online".
Он говорит, что как вирусолог, занимающийся этим всю жизнь, не может понять происходящего сегодня. "В прошлом году заболеваемость респираторными инфекциями была выше, чем в этом, но о пандемии никто не говорил", - добавляет специалист.
Напомним, что по данным оперативного штаба и Роспотреднадзора, за истекшие сутки (15-16 октября) количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в стране превысило 15 тыс.
Власти Москвы потребовали перевести до 30% работников компаний на удаленную форму работы (рекомендация – до 50% сотрудников), в столице действуют ограничения для передвижения лиц пенсионного возраста, по распоряжению мэрии часть старших классов переведена на дистанционное обучение.
Ношение медицинских масок в ообщественных местах , социальная дистанция и т.н. "самоизоляция" правительство Москвы сделало обязательным. За нарушение жители Москвы подвергаются административному наказанию в виде штрафа.
Видимо нужно, чтобы все разом заболели, одно и то же, что весной, что сейчас.
Инкубационный период коронавируса – около двух недель, за это время заразившийся может заразить и сотню других.
Статьи ожидаемы, снова для кого то проблем нет.
Я бы очень заболеть им хотел вот уже пол года как. Но как ни стараюсь всё никак носителя найти не могу, хотя люди и масок тут не одевали никогда, да и работа такая что по всему городу катаюсь и с людьми общаюсь.
У меня уже минимум четверо знакомых болеют и переболели.
У знакомого человека знакомая за пару дней ушла от него.
Ещё раз повторяю – это не игрушки.
Ну и?
У меня неделю нюха не было.
Наверно переболел.
И что теперь?
Возможно повезло.
Частный случай за основу?
Ещё раз для особо одаренных – вирус не фейк.
Им переболел мой знакомый и его мама.
Благо без летального, но со слов чуть не подох.
Другой знакомой же через знакомую не повезло.
До сих пор не ясно по какому именно принципу он «вышибает» людей.
Но очень похоже, что «адресно».
Кто то с соплями побегает, а кто то на тот свет.
Нужно ли выяснять, повезло или нет с генетикой?
В смысли, “адресно”?
Ответ с высокой долей вероятности нужно искать в генетике человека.
Кому то нужно как больше переболевших неадекватов с упавшим на плинтус IQ, революции некем делать.
А те, что поумнее, явно в группе риска на тот свет.
Зависит от иммунитета, хотели сказать?
От генома
С высокой долей вероятности высокочастотное излучение может влиять на активность вируса.
С учётом того, что вирус позволяет атаковать организм собственным иммунитетом, можно сказать, что речь идёт о генетически модифицированном организме с геномом человека на борту.
Нулевой пациент то найден?
Что значит “нулевой пациент”?
Первый заболевший
Ну и?
Недавно все болели ГИППОМ и % умирающих от ГРИППА больше чем от КОВИТ.
Ну и что?
Всегда кто-то умирает.
От ковит или от поноса.
Драный, для животных это безусловно опасно,вас всех нужно изолировать в карантинном лагере.
Для людей вы представляете опасность.
В Варшаве с завтрашнего дня ужесточают режим.Спорт залы не будут работать.Цуки.И шо мени робыты?
Ходи на море.
До Балтики далеко?
По польским меркам не мало,по нашим-тьфу.350-400 км.Там,конечно тоска,был в Сопоте с женой в том году,перед Новым годом.Но всё же думаю поехать,на пару дней.Устал я,чявой-то в этом году.)
Однако мне нужен спортзал-там тренажеры.
Я вот мечтаю в этом году купаться каждый день и всю зиму ))
Пока море +20
В Варшаве всю неделю дождь и температура не более 10.(
У нас пока +28 но обещают похолодание
Да и плавать и бегать я не могу,пока пластины стоят.
И что этот баран который понять не может всё ещё на должности?
Реально Путина подменили на китайского клона.
Тебя-то не поприветствовал…Розовые матершинные щечки.Так рад тебя видеть.Порадую тебя…заболел я…Первый раз за 25 лет.Лыжные гонки,сибирское здоровье дали задний ход перед твоей порчей…Не переживай…Температура спала,настроение хорошее,по тебе соскучился…как говорят англичане-”Велком”.В суровый твердый мир.А то я смотрю,ты тут разговелся :).Соскучился по тебе…Вроде же ты какой ни есть,а славянин…Хотя пох…радость от встречи куда деть-то…Южный Помор ты недоделанный:))).
Обизян,ты никак бочку катишь на великого?
Педерасты атакуют.
Это же старая проблема…Ты смотришь на долб..ов(предположим они в масках)…и как бы начинаешь сомневаться,аргументируя это одним доводом…..”Ну миллионы долб..ов же не могут ошибаться…”.Когда понимаешь что долбо..ов миллионы,и они могут ошибаться…То становится грустно…Но тебя это уже никак не е..ет….Даже нельзя сказать что жалко…Это-данность.С педерастами также,но менее назидательно.Их всего 4% и Лохох.
И Лохох?! Но это же уже пандемия. Педерастическая пандемия! Куда прикажете надевать маски? На что их напяливать, я вас спрашиваю? И спасут ли обычные тряпочные – педерасты бывают разные, очень активные и настойчивые. Я в растерянности, профессор.
Тут так нельзя…Лохох-это…личность в маске.Он всегда в ней ходил…Пандемия-не пандемия…Лохох-это квинтэссенция “царьбациллыковид19го”.Туранчокс…Странное последствие гриппа…Это воздушно-капельным путем не передается…Это-наследственное…”Хронический долб..зм”-это заболевание.Оно лечится образованием и электрошоком…На маски пох…Они на генетику никак повлиять не могут.
Ну, слава богу! А то я прям заочкавал.
Собаки лают караван идёт..
Размер диаметра пропуска маски.
И диаметр вируса.