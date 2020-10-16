Бывший главный санитарный врач Москвы ,заместитель директора НИИ им. Мечникова, вирусолог Николай Филатов выступил с оценкой адекватности предпринимаемых мер борьбы с COVID-19 нынешними властями.

"По поводу всей этой пандемии я вот что скажу. Сегодня 10 тыс. выявленных условных больных или , как придумала нынешняя власть - " бессимптомные больные " ,на всю великую Россию, и мы надеваем маски, уходим на "удаленку", столбики рисуем, а когда появился новый вирус гриппа H1N1 "Гонконг", максимальная пиковая заболеваемость только в Москве была 102 тыс. обратившихся за медицинской помощью в сутки! Это невыявленных, у кого вирус был. Тогда не искали, у кого он имелся. Это были больные, которые сами обращались за медицинской помощью. У них присутствовала высокая температура, интоксикация, головная и мышечная боль, слабость и другие симптомы гриппа. Конечно, кто-то и погибал. А теперь скажите, 102 тыс. на Москву в сутки и 10 тыс. на всю Россию – сопоставимые цифры и адекватное ситуации освещение проблемы?" - задается вопросом Николай Филатов в беседе с изданием "Бизнес Online".

Он говорит, что как вирусолог, занимающийся этим всю жизнь, не может понять происходящего сегодня. "В прошлом году заболеваемость респираторными инфекциями была выше, чем в этом, но о пандемии никто не говорил", - добавляет специалист.

Напомним, что по данным оперативного штаба и Роспотреднадзора, за истекшие сутки (15-16 октября) количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в стране превысило 15 тыс.

Власти Москвы потребовали перевести до 30% работников компаний на удаленную форму работы (рекомендация – до 50% сотрудников), в столице действуют ограничения для передвижения лиц пенсионного возраста, по распоряжению мэрии часть старших классов переведена на дистанционное обучение.

Ношение медицинских масок в ообщественных местах , социальная дистанция и т.н. "самоизоляция" правительство Москвы сделало обязательным. За нарушение жители Москвы подвергаются административному наказанию в виде штрафа.

Источник: https://regnum.ru/news/society/3091281.html