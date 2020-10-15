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Жапаров – президент Киргизии

19:51. 15 октября 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Клоунада в Киргизии продолжается.

После отставки Жээнбекова, .и.о. президента должен был стать свеженазначенный спикером парламента Канат Исаев.
Канат Исаев заявил, что Жээнбеков не должен уходить и должен бороться за стабильность, после чего отказался от исполнения обязанностей президента,а потом и вовсе подал в отставку.
Свежеутвержденный премьер-министр Жапаров вышел на митинг в Бишкеке и объявил, что он теперь не только премьер-министр, но и и.о. президента.
Вот так – еще неделю назад сидел в камере, а спустя неделю – сразу и премьер и президент.

Премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана, сообщает АКИpress.
«Все встало на свои места. Президент Сооронбай Жээнбеков написал заявление об отставке. Спикер Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента. Сегодня исполнение полномочий президента и должность премьер-министра перешли мне», – заявил Жапаров вечером 15 октября перед своими сторонниками.
Также он поблагодарил их за доверие и призвал разойтись.
Ранее сообщалось, что после действий нового премьер-министра КР Садыра Жапарова последовал отказ России финансировать Кыргызстан.

https://kaztag.kz/ru/news/polnomochiya-prezidenta-kyrgyzstana-peredali-mne-zhaparov?utm_source=twitter&utm_medium=cpc – цинк

Выглядит так, что Жапаров кинул Жээнбекова и Исаева, как ранее кинул других оппозиционеров, пойдя на сделку с Жээнбековым.

Метки: жапаров, жээнбеков, исаев, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6248127.html

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