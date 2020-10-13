Главная » Невероятное в мире, Политика

Киргизия снова осталась без премьер-министра

19:07. 13 октября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Президент Киргизии Жээнбеков отказался утвердить назначенного "революционного" премьера Садыра Жапарова, сославшись на то, что при его утверждении не было кворума. И таки да – с юридической точки зрения Жапаров не легитимен, так как кворума действительно не было.
Документы об утверждении Жапарова премьер-министром отправили обратно в парламент. Таким образом Киргизия де-юре снова без премьер-министра. Договорятся ли Жапаров с Жээнбековым о сохранении поста премьер-министра за "оппозиционным политиком" через повторное утверждение или же его ждет судьба  Атамбаева https://colonelcassad.livejournal.com/6241968.html, узнаем в ближайшие дни.
Весьма вероятно, что Жапаров кинет прочих оппозиционеров и договорится с Жээнбековым о кресле премьера после законного утверждения в парламенте с помощью провластных депутатов. В обмен Жапаров поддержит продолжение правления Жээнбекова и фактически заключит с Жээнбековым сепаратную сделку, кинув прочих оппозиционеров, которые тоже хотели в премьер-министры, но не успели/не захотели договориться. Ну а если не договорится, то камер в СИЗО НКГБ много, причем после "революции" некоторые из них скоропостижно опустели, ожидая новых проигравших от последствий киргизинга.

Провластные депутаты местного парламента заявляют, что Жапаров по сути беглый зэк и его надо не в премьер-министры, а обратно в тюрьму. Но тут уж как пойдет – либо в премьеры, либо в тюрьму. В зависимости от того, о чем "беглый зэк" договорился с президентом. Таковы особенности молодой, но перспективной киргизской демократии.

Стоит отметить, что Россия и Казахстан официально поддержали Жээнбекова как легитимного президента Киргизии, прозрачно намекая, что он должен остаться.
Своеобразный сигнал для местных кланов, что им надо договориться между собой, а потом договориться с Жээнбековым. А ведь еще совсем недавно Киргзию ставили в пример всем остальным борцам за демократию – мол посмотрите, как они быстро взяли власть, учитесь.
Что-то с каждым днем советов учиться у Киргизии все меньше и меньше. Суровая среднеазиатская реальность в очередной раз решительно нагибает эльфийские представления о демократическом процессе и правовом государстве.

Метки: жапаров, жээнбеков, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6243232.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... возможности, чтобы остаться в процессе....«расшатывали» и без того напряженную ситуацию... национальной безопасности Киргизии. Председатель погранслужбы... материнской госкомпании. Премьер-министр Виктор Черномырдин предлагает... что речь снова о международном ...
Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
...в Киеве. Обеспокоился сам премьер-министр Украины Николай Азаров. ...ним может присоединиться и Киргизия, власти которой отдают ...без Ленина………Л.ДузьПоказать/Скрыть описание Если в этом мире еще остались...Керенские демократы все -таки снова дорвались до власти, а...
Рассказывает маршал Язов
...660 тысяч офицеров... — ...без практики... — ...да, ...был тогда премьер-министром, уже умер (правда, осталась его книжка...Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Россия, которая колебалась... На заседании Совета министров... по-новому и... — Снова за ручку? — Да....
Scofield: Война за Чечню и за Кремль
... тандема Иванов-Белковский ― премьер-министр Чеченской Республики Рамзан Кадыров...., что опытный телохранитель снова работает по специальности: прикрывает...», «Восстание казахов и киргизов в 1916 году», «...(конец цитаты). Не остался без дела и С. Белковский...
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
...-экономического партнерства без сколь-нибудь ...но и в Киргизии, и в Узбекистане...Зайцева, экономист. Стремление премьер-министра. Гсоподина Домбровскиса втащить ... не осталось, то им остается только посочувствовать... и Интернета, снова и снова убеждаешься: тьма ...
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
...Киргизия. На фоне столь оптимистичного начала совместной работы премьер-министр... Антоновка. Можно перечислять без конца. Нанимают частников,...смешно снова слушать, как президент и премьер говорят...нем попросту не должно остаться государств, иначе контролировать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)