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Киргизские сожаления

18:16. 14 октября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Киргизские сожаления.





О чем будет сожалеть Жээнбеков, мы узнаем позднее.

Пока что он объявил, что пока в стране не пройдут новые парламентские выборы, он в отставку не уйдет, чтобы сохранить стабильность.
По всей видимости, в ближайшие недели мы узнаем имя преемника, которого начнут продвигать в будущие президенты.



Не попавшие на раздел власти оппозиционеры уверены, что Жапаров и Исаев сговорились с Жээнбековым, чтобы дать тому возможность не только продолжить править как минимум до выборов, но и назначить своего человека президентом.
Протесты с требованием отставки Жээнбекова продолжаются до сих пор, причем Жапаров призывает митингующих против Жээнбекова разойтись. Примечательно, что часть сторонников Жапарова отказалась расходиться и начали требовать назначить уже назначенного премьер-министром Жапарова, еще и президентом Киргизии.
Оппозиция (вернее не попавшая в договорняки ее часть) пытается сейчас помешать сговору Жапарова и Исаева с Жээнбековым и добиться включения в счастливый праздник передела власти, на который она пока не попала.
Также сообщается, что с Жээнбековым и Жапаровым встречался представитель АП РФ и обсуждались вопросы стабилизации ситуации в Киргизии.

PS. Жапаров объявил, что будет добавиться возвращения в паспорт графы национальность. Теперь точно заживут.


Жапаров во время мини-киргизинга 2011-го года.

Метки: Атамбаев, жапаров, жээнбеков, киргизия, средняя азия, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6245137.html

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