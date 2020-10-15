Известный писатель, участник обороны Донбасса Захар Прилепин на своей странице в социальной сети обратил внимание на пугающие проколы государственной пропаганды.

«В Шереметьево каждую минуту на огромных экранах идёт реклама с Юрой Дудем. Тачки рекламирует. Красивый такой.

Вот думаю: а чего не с Лёхой реклама? Лёха тоже любим народом (речь идет о Навальном – прим. РВ)

У нас ведь как в стране. На ТВ сняли бан с Лёхи. Лёху мочат. На ТВ спасают Лукашенко. Спасают Северный поток. Спасают Белоруссию. Спасают Россию. Молодцы.

Юрка Дудь тем временем спасает Нексту, Тихановскую и версию „Новичок“. Ну, то есть официальная пропаганда и Юра Дудь — антагонисты.

И тут же в Шарик (аэропорт Шереметьево – прим. РВ) заходишь — а на тебя Юра отовсюду глядит.

И всякий модный, красивый, клёвый современный человек, конечно, понимает: Юрка прав во всём. Потому что Юрка смотрит на тебя с экрана как Бог. Или, как пророк Его.

Значит, Юрка прав про Белоруссию, про Новичок, про Крым, про Донбасс, про всё.

И эти модные, клёвые, красивые, современные люди придут и вздрючат эту официальную пропаганду. Эту “ватную тупую неудачливую рашку”.

Почему ж так получается?

Потому что Дудь — буржуазия. Но и за официальной пропагандой стоит — буржуазия. И за рекламой тачек — буржуазия. У власти — тотальная буржуазия, — она всюду.

Вы все одинаковые, одним миром мазаные, неразличимые.

Жми на газ, Юра. Дави их».