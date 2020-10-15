Юрий Дудь побеждает государственную пропаганду — почему так происходит?
Известный писатель, участник обороны Донбасса Захар Прилепин на своей странице в социальной сети обратил внимание на пугающие проколы государственной пропаганды.
«В Шереметьево каждую минуту на огромных экранах идёт реклама с Юрой Дудем. Тачки рекламирует. Красивый такой.
Вот думаю: а чего не с Лёхой реклама? Лёха тоже любим народом (речь идет о Навальном – прим. РВ)
У нас ведь как в стране. На ТВ сняли бан с Лёхи. Лёху мочат. На ТВ спасают Лукашенко. Спасают Северный поток. Спасают Белоруссию. Спасают Россию. Молодцы.
Юрка Дудь тем временем спасает Нексту, Тихановскую и версию „Новичок“. Ну, то есть официальная пропаганда и Юра Дудь — антагонисты.
И тут же в Шарик (аэропорт Шереметьево – прим. РВ) заходишь — а на тебя Юра отовсюду глядит.
И всякий модный, красивый, клёвый современный человек, конечно, понимает: Юрка прав во всём. Потому что Юрка смотрит на тебя с экрана как Бог. Или, как пророк Его.
Значит, Юрка прав про Белоруссию, про Новичок, про Крым, про Донбасс, про всё.
И эти модные, клёвые, красивые, современные люди придут и вздрючат эту официальную пропаганду. Эту “ватную тупую неудачливую рашку”.
Почему ж так получается?
Потому что Дудь — буржуазия. Но и за официальной пропагандой стоит — буржуазия. И за рекламой тачек — буржуазия. У власти — тотальная буржуазия, — она всюду.
Вы все одинаковые, одним миром мазаные, неразличимые.
Жми на газ, Юра. Дави их».
Завидует Захарушка-Иудушка.
Дайте Захару денешек а не Бздудю.
а ведь раскрутит левую тему .Разрешили ведь какать немного на буржуазию и он умеет это делать. Захарушка Лавлинский,крутился по жизни от нацболов до компартии ,лавировал и вот награда -целую партейку поручили сделать “За правду “,а ведь клюнут ,но мало -левые идеи у молодежи пока не в почете ,они Дудя и Шнура любят-круто же идти против власти типа.Почему они мимикрируют всегда ,фамилии меняют
Замполитов стало больше чем рядовых))
Вот и тесно им и денег мало.
Страдают левые зляЦЦа завидуют.
Трёхшубная им не подкинет она сама такая-же жадная и лживая и просто притворяется как и Серый.
Интересно а Брахман им отстёгивает копеечку?
У него красно-коричневым раздолье
что ты несешь, какие они коричневые эти Стариковы с Вассерманами ,так кагтавые тихие ,один от церкви за все хорошее ,другой я не помню ,вообще в целом рассуждает.А каких ты хочешь здесь увидеть и кого он не пропускает?только пошлятину откровенную.Все виды особей ,зарабатывающих какими-то идеями ,здесь топчутся ,не сочиняй.
Да как и Маркс с Лениным ” За всё хорошее”.
Знаешь в чём слабость русских?
В Камбодже если похвалишь Пол-Пота тебя убьют.
Тихо чтоб никто не понял и не посадили но убьют.
Так работает ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
САМО
Без указки начальства
я вот тут под впечатлением от твоего материала про оспу и Катьку .Страшно ведь каким способом они подчинили Русь и ее народы ,и методы их остались и сегодня и тем не менее ,уважение к европе не проходит.Что ты хотел этим роликом сказать ?
Давай там и обсудим.
И сравнивать надо с КОВИТ
Это носит оккультный смысл.
Человек, знающий твоё настоящее имя-фамилию, по мнению оккультистов, способен влиять на твою судьбу. Для предотвращения этого его надо скрыть.
Для управления человеком требуется подавление его воли – для достижения этого эффекта через “биоинформационное” воздействия совершаются садистские убийства, желательно детей, а можно и публичных, любимых всеми деятелей.
Вот почему они “мимикрируют”.
Это как в том анекдоте по(пере)крыть надо весь спектр(стадо).
Кому дуть, кому захарка, кому что-то нтеЛЛехтуальней.
Дудь доминантный самец, вожак, как у обезьян. Не важно что он говорит, молодёж будет идти за вожаком, она идёт за силой, а не за смыслом слов. Не важно что ты говоришь, важно как ты говоришь, в каком состоянии. Один и тот же текст выступления уверенного и неуверенного в себе человека, будет иметь для толпы противоположный эффект: над слабым толпа посмеётся, а за сильным толпа пойдёт, и никакие доводы разума, логические умозаключения и факты её не остановят(см. Украину), только другой вожак или другая сила. Хотя некоторые думают: “мы не Украинцы и поэтому мы умные, это украинцы глупые, потому что они Украинцы, а мы нет, мы славяно-арии”, и Киселёв с Соловьёвым нас похвалили и сказали что мы умные.)) Человек мгновенно, невербально, на уровне инстинктов определяет доминантного самца и вожака и безусловно признаёт его авторитет. Был такой певец Юрий Хой, так вот он пел “у меня грязные вонючие носки и я самый крутой” и толпа признавала его крутость.)) Теория о разумности человека сильно преувеличена, по крайней мере не подтверждается практикой. Люди на самом деле не так далеко ушли от обезьян, как им внушают те кто подсовывает им вожаков-марионеток, оставляя для себя секрет управления через неосознаваемые инстинкты, а толпе внушая что она разумна. Разум способен обосновать правильность моего инстинктивного поведения для оппонента, почему я всегда прав, почему это не моя ошибка,и почему именно мне положен выигрыш, почему я лучше других и достоин большего чем другие.