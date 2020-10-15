Кремль ввел налог на воду. Платить придется одной известной структуре
18:26. 15 октября 2020 317 просмотров 15 коммент. Опубликовал: Серый
Российские власти продолжают вводить косвенные налоги на потребление, один из которых – маркировка товаров. До 2024 года все товары будут подвергнуты обязательной маркировке, а счет за нее будет выставлен россиянам. Летом на контроль были поставлены обувь, табак, молочная продукция, меха. Теперь же президент Владимир Путин распорядился включить в перечень питьевую воду.
Россияне заплатят налог на воду
- Россияне заплатят минимум 50 копеек без НДС за один код. Однако в цену бутылки воды так же будет добавлена стоимость оборудования и расходных материалов для него, в том числе программного обеспечения. Таким образом, продукция может подорожать и 1 на рубль в рознице и более.
- Единым оператором цифровой маркировки всех товаров с 2019 года является Центр развития перспективных технологий. На 50% компания принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, а еще 50% делят между собой Ростех и Александр Галицкий. Они работают на основе государственно-частного партнерства и выполняют функции Федеральной налоговой службы.
- Маркировке уже подлежат табак, обувь, мех, молочная продукция и фотокамеры. Теперь к ним добавится питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. До конца года список расширится шинами и покрышками.
- Суть маркировки сводится к тому, что каждая единица продукции получает уникальный код. Он отслеживается на протяжении всего жизненного цикла – от производства до утилизации. Это якобы помогает бороться с контрафактом и фальсификациями (на самом деле и того и другого предостаточно – пример: табачная продукция).
- По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, это не что иное, как косвенное налогообложение. Точно такое же, как «Платон» для перевозки грузов. Только платить по счету теперь будут не только дальнобойщики, но все россияне.
За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь – 100 лир, на проливной дождь – 200 лир, с громом и молнией – 300 лир…
Эту гневную тираду, указуя перстом в свой забитый и тихо ропщущий по кухням народ, произносит злобный и капризный принц Лимон в “ягодно-фруктово-овощной” сказке под названьем “Чиполлино”, написанной в 1953 году итальянским писателем-коммунистом Джанни Родари.
И вот, спустя 65 лет, сказка становится былью в той стране, большим другом которой был сказочник-коммунист Родари. Только прежде эта страна была гораздо больше и звалась она СССР, а сейчас – Россия.
Давайте осовременим…
Что делать, всякая эпоха придумывает свои эвфемизмы. В древности комнату счастья называли нужником, потом уборной, потом сортиром, туалетом, ванной и еще как-то – и каждое из этих слов постепенно пропитывалось запахами отхожего места и требовало замены. Вот так же и с принудительным лишением власти или жизни – как его ни окрести, суть происходящего требует частой ротации бирок и ярлыков.
И спустя 65 лет будет все так же…Пока настоящий русский уркаинец не эволюционирует….Или…исчезнет.
Вчерась пост был как Греф ввел налог на просмотр советских мультиков. Сегодня уже на воду. Завтра подтянутся налоги на солнце, тень и пыль.
Пыль бывает естественная – ветер, и искусственная – автомобили, заводы и пр., т.е. техногенная, а значит более дорогая, т.к. потребовала для своего производства многих затрат.
Так что готовьтесь.
Ну, а вода фильтруется почвенными и более глубоко лежащими слоями. Это вообще запредельно. Недра-то ваши что-ли? Совсем нет.
Недалеко и до налога на существование!
Живёшь на нашей земле – плати!
И не говорите)
Но куда ж лучше пить Боржоми разлива с местной колонки на улице?)
Кыця, всё равно будешь платить по тарифу “три дороги”.
Узнаю афериста, который ходит по пенсионерам, представляясь, что он из службы качества воды. Проверив воду из под крана неким приборчиком включенным в электросеть, в результате чего в воде образуются коричневые хлопья, он начинает грузить потрясенных от увиденного стариков, как это вредно и им срочно нужно купить фильтр для воды. Самый лучший, немецкий, который прослужит вашим детям и внукам. Ведь дети – это самое главное. Фильтр дорогой (70 000 руб.), но есть куча сертификатов, таможенных деклараций, сертификатов соответствия и его можно оплатить в рассрочку. А потом, когда наступает прозрение, в интернете выясняется, что фильтр китайский и стоит 3 000 рублей.
Так моих родителей разводили. На следующий день пришлось установить им обратноосмотический Аквафор.
Бобкэтушка :))).Тебя с нирваны раньше времени отпустили? Ты где был-то,юродивый ты наш…Я думал все….Пропал депутат-эзотерик…Ан нет…Вот он ты…Чтобы нормально общаться,просто скажи….Ты…еще мужчина? Это не оскорбление.Эзотерические пути неисповедимы…Я интересуюсь…Если задел что-то личное,не отвечай….Я просто не знаю ритуалов,в которых ты участвовал.
Самое главное что все эти усмановы и прочие президенты банально смертны,причем как говорил один известный персонаж “внезапно смертны”.
ХОРОШО !!!!
как говорил один известный персонаж “внезапно смертны” ,И НА ДОЛГО !
1 МИЛИЦИОНЕР ПО КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ КАЗАЛ :
Минута невнимание , и всю жызнь- мертвый ! (цял живот- мъртъв )
ТАКОЙ СТРАНОЙ-БАЛШОЙ БАЛШОЙ , , А ТЕНЬГИ- МАЛЕНЬКИЙ , И НЕ ТОЛЬКО ,,,,ЧТО ТАКОЙ БЛЯ , БЕЗ БОРОДОЙ ?
Надеюсь, что Аннушка уже купила масло, а молоденькая комломолка уже села за штурвал трамвая “А”.
АЛИШЕР ОСМАН ПАША- ЖИРНЫЙ УЗБЕКСКИЙ ТАРАКАН -ЖИД ПОГАНЫЙ, ВОНЮЧИЙ ******, , , ХОТЕЛ СТАТЬ ЧЛЕН ЖЮРИ В МИРОВОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ , , ИЛИ ПОДОБНОЕ , , , ,СКОЛЬКО САЛО У НЕГО В ЖИВОТЕ, , , ,НЕВОЗТРЕБОВАННОЕ , А ЖАЛЬ !
Мы его сало пустим во благо. Будем смазывать колёса прогресса.
Ну как бы подобные указы не входят в обязанности президента… А, забыл – “ручной режим”… в режиме пандемии…