Российские власти продолжают вводить косвенные налоги на потребление, один из которых – маркировка товаров. До 2024 года все товары будут подвергнуты обязательной маркировке, а счет за нее будет выставлен россиянам. Летом на контроль были поставлены обувь, табак, молочная продукция, меха. Теперь же президент Владимир Путин распорядился включить в перечень питьевую воду.

Россияне заплатят налог на воду Российские власти, несмотря на кризис и бушующую пандемию, планомерно реализуют идею охватить весь потребительский рынок системой маркировки товаров, которую должны будут оплатить россияне без права выбора – платить за маркировку или нет. Президент Путин поручил своим указом ввести обязательную маркировку напитков до 1 апреля 2021 года в качестве эксперимента, а после сделать ее обязательной. Россияне заплатят минимум 50 копеек без НДС за один код . Однако в цену бутылки воды так же будет добавлена стоимость оборудования и расходных материалов для него, в том числе программного обеспечения. Таким образом, продукция может подорожать и 1 на рубль в рознице и более.

. Однако в цену бутылки воды так же будет добавлена стоимость оборудования и расходных материалов для него, в том числе программного обеспечения. Таким образом, продукция может подорожать и 1 на рубль в рознице и более. Единым оператором цифровой маркировки всех товаров с 2019 года является Центр развития перспективных технологий. На 50% компания принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову, а еще 50% делят между собой Ростех и Александр Галицкий. Они работают на основе государственно-частного партнерства и выполняют функции Федеральной налоговой службы.

Они работают на основе государственно-частного партнерства и выполняют функции Федеральной налоговой службы. Маркировке уже подлежат табак, обувь, мех, молочная продукция и фотокамеры . Теперь к ним добавится питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. До конца года список расширится шинами и покрышками.

. Теперь к ним добавится питьевая вода, пиво и слабоалкогольные напитки. До конца года список расширится шинами и покрышками. Суть маркировки сводится к тому, что каждая единица продукции получает уникальный код. Он отслеживается на протяжении всего жизненного цикла – от производства до утилизации . Это якобы помогает бороться с контрафактом и фальсификациями ( на самом деле и того и другого предостаточно – пример: табачная продукция ).

. Это якобы помогает бороться с контрафактом и фальсификациями ( ). По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, это не что иное, как косвенное налогообложение. Точно такое же, как «Платон» для перевозки грузов. Только платить по счету теперь будут не только дальнобойщики, но все россияне.

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_vvel_nalog_na_vodu_platit_pridetsya_odnoi_izvestnoi_strukture/