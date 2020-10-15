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Карантин возвращается, Евросанкции будут, Просрочка по кредитам // Галопом по Европам #315

22:04. 15 октября 2020 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 13754 новых заболевших ковидом;
- Вслед за Парижем на карантин отправляется Лондон;
- Кудрин снова заявил – снижение российского ВВП будет сильнее, чем считают в Минэкономразвития;
- Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей;
- Газпром – больше не крупнейшая компания России;
- Израиль и Ливан начали переговоры о разграничении морских территорий;
- ЕС вводит новые санкции против России – из-за отравления Навального;
- Владельцы железнодорожных вагонов просят правительство не вводить ограничения на импорт украинских колес;
- Минпромторг мечтает об экспорте еще не выпущенного российского электромобиля;
- На МКС очередное ЧП: в российском сегменте отказала кислородная система;
- В Якутии готовят забастовку сотрудники аэропорта в поселке Оленёк;
- В Таиланде введен режим ЧП, причина – массовые протесты в Бангкоке;
- ВВС Германии вместе с союзниками по НАТО отрабатывают маневры на случай ядерной войны;
- В Китае о войне говорит уже не желтая пресса, а сам Си Цзиньпин.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s7GEI5LCVbo

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