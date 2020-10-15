В этом выпуске:- В России за сутки плюс 13754 новых заболевших ковидом;- Вслед за Парижем на карантин отправляется Лондон;- Кудрин снова заявил – снижение российского ВВП будет сильнее, чем считают в Минэкономразвития;- Доля просроченных кредитов в России достигла рекордных показателей;- Газпром – больше не крупнейшая компания России;- Израиль и Ливан начали переговоры о разграничении морских территорий;- ЕС вводит новые санкции против России – из-за отравления Навального;- Владельцы железнодорожных вагонов просят правительство не вводить ограничения на импорт украинских колес;- Минпромторг мечтает об экспорте еще не выпущенного российского электромобиля;- На МКС очередное ЧП: в российском сегменте отказала кислородная система;- В Якутии готовят забастовку сотрудники аэропорта в поселке Оленёк;- В Таиланде введен режим ЧП, причина – массовые протесты в Бангкоке;- ВВС Германии вместе с союзниками по НАТО отрабатывают маневры на случай ядерной войны;- В Китае о войне говорит уже не желтая пресса, а сам Си Цзиньпин._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s7GEI5LCVbo