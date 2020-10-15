На каких двух китах базируется американская стабильность. Как выстроены и взаимодействуют разные уровни политической системы. Как работают и на что влияют негосударственные учреждения в США. Об этом и многом другом рассказывает автор книги "Как работает Америка" Максим Артемьев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kHOisPj4g7I