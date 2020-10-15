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Калифы на час. Почему президенты меняются, а Америка – нет

18:23. 15 октября 2020 183 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

На каких двух китах базируется американская стабильность. Как выстроены и взаимодействуют разные уровни политической системы. Как работают и на что влияют негосударственные учреждения в США. Об этом и многом другом рассказывает автор книги "Как работает Америка" Максим Артемьев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kHOisPj4g7I

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13146 10772
    марина 15 октября 2020 в 19:42

    Еще раз доказывает,что выборы -борьба нанайских мальчиков Системы для развлечения лохов Болонской системы-все остается на своих местах,меняются П-резиденты .Вот правда сегодня полумертвые Байден(он постоянно путает куда выбирается) и Клинтониха говорят о Перестройке ,не уж то и им наконец-то её выписали ;
    “Одно удовольствие читать концентрированное изложение постулатов от «сбитого летчика» и недопрезидента Хиллари Клинтон в журнале Foreign Affairs, где мадам обрисовала все стратегические направления, в которых США настиг тотальный американский тупик. Виноват, естественно, Трамп вместе с Китаем и Россией, а вытащить страну из тупика может только находящийся на пороге в мир иной Байден, кто ж ещё. При этом, самое забавное, что до Клинтон то же самое осознал Трамп и объявил «Америка прежде всего» как выход из того самого тотального тупика, который Клинтон описывает так:

    «пандемия показала, насколько США зависит от импорта из Китая и других стран жизненно важных товаров, не только спасительных медицинских средств, но также и сырья, например, редкоземельных минералов, и электронного оборудования. От них зависит функционирование всех сфер, от телекоммуникаций до систем вооружений»

    Однако обратимся к объявленной перестройке и сопутствующим ей ускорению и человеческим лицам.

    Можно по-разному перевести слова Клинтон «domestic renewal, the rebuilding of the country’s industrial and technological strength», но мне ближе такой:

    «внутреннее обновление, перестройка промышленной и технологической мощи страны»

    В общем, предлагаю насладиться слогом и смыслом в одном флаконе.

    Перестройка

    «Её [США — авт.] индустриальная и технологическая мощь ослабла, жизненно важные цепочки поставок стали уязвимы, союзные отношения на грани, правительство опустошено»

    «пробудить страну ото сна, позволить ей собраться с силами и достойно ответить на будущие вызовы»

    «Среди важнейших приоритетов — модернизация оборонных возможностей США. В частности, нужно отказаться от дорогостоящих устаревших систем вооружения, созданных для Мира, который уже не существует»

    «Модернизация военной сферы высвободит миллиарды долларов, которые можно будет инвестировать внутри страны в перспективные производства, исследования и разработки»

    «Они [Россия и Китай- авт.] «прибегают к открытому интернету и экономике, чтобы подорвать американскую демократию и выставить напоказ уязвимость её устаревших систем вооружения»

    «глубокие внутренние проблемы США мешают им защитить себя и своих союзников»

    «Излишняя военизация внешней политики США — это дурная привычка, уходящая корнями в прошлое»

    «раздували военный бюджет, урезая финансирование гражданских ведомств»

    «США следует модернизировать свой подход к обороне»

    «страна не может бороться, если одна рука у неё связана»

    «При наличии правильных долгосрочных инвестиций, предприятия могут успешно перестроиться»

    «США нужно изменить свой подход к национальной безопасности и обновить основы своей национальной мощи»
    П.С помоги им господи пройти такую же перестройку ,друг горби им поможет.

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    1
  • 1312 1098
    Фёдор 15 октября 2020 в 19:52

    Президент- приставленный резидент.

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