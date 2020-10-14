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Койки забиты, Крипторубль от Эльвиры, Почта с молотка // Галопом по Европам #314

22:21. 14 октября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Уралвагонзавод (входит в Ростех) не нашел покупателей на следующий год;
- Сотни боевиков-туркоманов из Сирии уже воюют в Карабахе, сотни в пути;
- Спецпосланник Трампа Биллингсли объявил, что Россия и США договорились продлить СНВ;
- Корпорация Дисней перекраивает себя из-за кризиса;
- Польский президент Дуда приехал к Зеленскому и высказался за возвращение Донбасса и Крыма;
- Пандемия уничтожает уличную рекламу;
- Несмотря на усилия Набиуллиной, рубль снижается к доллару и евро;
- За полгода государственные строительные контракты сократились на четверть;
- По новому прогнозу МВФ, глобальный спад в этом году составит 4.4 процента;
- По миру продолжается приватизация почтовых служб;
- Впервые за 178 лет историии нью-йоркской филармонии полностью отменен концертный сезон;
- Боливия в шаге от нового переворота;
- В России опять рекорд – 14200 заражений. Заминистра здравоохранения ГРиднев сообщил — занято 90 процентов коек;
- В Мексике фермеры, вооруженные камнями и палками, захватили плотину, чтобы не дать правительству продавать воду в Техас.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XMEztKkLdKU

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