В этом выпуске:- Уралвагонзавод (входит в Ростех) не нашел покупателей на следующий год;- Сотни боевиков-туркоманов из Сирии уже воюют в Карабахе, сотни в пути;- Спецпосланник Трампа Биллингсли объявил, что Россия и США договорились продлить СНВ;- Корпорация Дисней перекраивает себя из-за кризиса;- Польский президент Дуда приехал к Зеленскому и высказался за возвращение Донбасса и Крыма;- Пандемия уничтожает уличную рекламу;- Несмотря на усилия Набиуллиной, рубль снижается к доллару и евро;- За полгода государственные строительные контракты сократились на четверть;- По новому прогнозу МВФ, глобальный спад в этом году составит 4.4 процента;- По миру продолжается приватизация почтовых служб;- Впервые за 178 лет историии нью-йоркской филармонии полностью отменен концертный сезон;- Боливия в шаге от нового переворота;- В России опять рекорд – 14200 заражений. Заминистра здравоохранения ГРиднев сообщил — занято 90 процентов коек;- В Мексике фермеры, вооруженные камнями и палками, захватили плотину, чтобы не дать правительству продавать воду в Техас._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/donate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XMEztKkLdKU