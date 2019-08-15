Как менялись условия труда: детская каторга и 20 часов в шахтах

В 1741 году в Российской империи был издан указ, который ограничивал рабочий день на фабриках 15 часами. То есть, до этого рабочий день был еще длиннее, вплоть до того, что человеку отводилось меньше пяти часов на сон.

Изображение в начале - Дети-шахтеры в Алабаме, США. Конец XIX века

Мы предлагаем вспомнить те времена, когда на заводах Европы работали малые дети, когда вся жизнь бедняка сводилась к тяжелому труду без выходных, отпусков и больничных. Лишь благодаря рабочему движению и протестам сейчас мы можем работать в намного более комфортных условиях. Но и сегодняшние достижения – лишь этап на пути к нормальному образу жизни.

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От мастерских до фабрик

В Средние века рабочий день специально не регулировался и ограничивался в основном световым днем, посольку электрического освещения не было. Считается, что средневековые крестьяне работали летом около девяти часов в день, зимой – намного меньше. При этом церковь запрещала работать в праздники, который выходило несколько десятков в год, не считая воскресных дней.Рабочий день городских ремесленников был значительно длиннее. Как правило, летом в городских цехах XVI века работали по 14-16 часов в день. Зимой рабочий день сокращался до 10-12 часов. При этом мастера работали столько же, сколько и наемные работники, пишут в книге “Курс трудового права” А. Лушников и М. Лушникова.

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В XVIII веке с промышленной революцией появились станки. Для обслуживания станка на фабрике уже не требовалось таких умений, как в средневековой мануфактуре. Поэтому и платить рабочим стали меньше, а работать они стали, наоборот, больше. Было изобретено газовое освещение, и люди стали работать по ночам.

Огромная армия городских рабочих пополнялась на счет обнищавших ремесленников и крестьян. Они селились в погребах и каморках, снимали койки и “углы”. Бывало, что незнакомые мужчина и женщина делили одну койку, если первый работал ночью, а вторая – днем.

“Жить в городе, лишиться традиционной поддержки огорода, молока, яиц, птицы, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы – все это в ближайшем будущем станет тяжким испытанием”, – пишет историк Фернан Бродель.

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В 1840-х годах рабочие французских и английских фабрик работали по 14-15 часов, из которых на отдых выделялось по полчаса три раза за смену. Распространенной становилась работа по воскресным дням.

Рекорд продолжительности побил 20-часовой рабочий день на рубеже XVIII-XIX веков. Рабочие ели и спали прямо возле станков.

Поскольку работа за станком не требовала квалификации, постепенно основной рабочей силой стали женщины и дети, которым платили еще меньше, чем взрослым мужчинам. Благодаря дешевизне детской рабочей силы, к середине XIX века почти половина рабочих на фабриках Англии была младше 18 лет.

Бывало, что дети начинали работать на рудниках с пяти-шести лет. Для детей устанавливались специальные правила, например, запрещалось смотреть в окно на рабочем месте и играть во время обеденного перерыва. В воскресные дни детей часто заставляли чистить станки.

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Дома рабов

С XVII века в Европе и России было распространено такое явление как работные дома. Это были якобы благотворительные заведения, где нищие могли жить и работать за деньги.

На деле работный дом больше напоминал тюрьму, куда насильно отправляли людей, согласно законам, запрещающим нищенство и проституцию. В работные дома могли попасть физически или психически больные люди, дети бедняков, пожилые. Иногда семьи избавлялись таким образом от девушек, которые забеременели вне брака. Мать Оливера Твиста – героя романа Диккенса – умерла как раз в таком работном доме.

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В работных домах мужчины, женщины и дети находились отдельно друг от друга. За нарушение дисциплины следовало наказание. Так сайт workhouses.org.uk приводит перечень наказаний работного дома в британском Дорсете. Некая Сара Роу была заперта в карцере на 24 часа на хлебе и воде за шум и ругань. Исаак Холлет отправлен в тюрьму на два месяца за разбитое окно. Джеймс Парк высечен за попытку сбежать.

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Типичный распорядок работного дома выглядел следующим образом. В 6:00 – подъем, перекличка, молитва и завтрак. С 7:00 до 18:00 – работа с часовым перерывом на обед. После этого ужинали и в 20:00 ложились спать. Во время еды разговаривать запрещалось.

Можно представить, чем питались рабы работных домов. Так, Карл Маркс приводит в “Капитале” рецепт супа, изобретенный графом Румфордом как способ удешевить питание рабочих: “5 фунтов ячменя, 5 фунтов кукурузы, на 3 пенса селедок, на 1 пенс соли, на 1 пенс уксуса, на 2 пенса перцу и зелени, итого на сумму 20,75 пенса, получается суп на 64 человека”. Приятного аппетита.

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Работные дома стали закрываться после нескольких громких скандалов. Так, в 1845 году журналисты обнаружили нечеловеческие условия содержания людей в работном доме английского Андовера. Рабочие так сильно страдали от голода, что ели кости собак и лошадей, которые должны были измельчать на удобрения.

Вскоре после скандала в Андовере, стало известно об ужасах рабочего дома в Хаддерсфилде, в частности, в местном лазарете. За больными практически не ухаживали, не было речи даже об элементарной гигиене – бывало, что больному долгое время приходилось лежать в одной кровати с умершим, поскольку никто не забирал тело. Новых пациентов ложили в ту же постель, где до этого лежал умерший от тифа, белье же не меняли по два месяца.

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Кровавые протесты

Естественной реакцией на невыносимые условия труда стали забастовки, протесты и объединение в профсоюзы.

В начале 1800-х годов в Англии появились луддиты – бунтари, которые нападали на фабрики и крушили станки. Ими руководил некий мифический Король Лудд. Они считали машины причиной безработицы. Например, вязальный станок производил больше чулок и они были намного дешевле, чем продукция мастерицы-вязальщицы. На подавление бунта была брошена армия, луддитов казнили или сослали в Австралию.

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Массовые демонстрации за восьмичасовой рабочий день прошли в городах США и Канады 1 мая 1886 года. В Чикаго 40-тысячная акция протеста закончилась кровавым разгоном, во время которого были убиты шестеро рабочих. Последовали увольнения сотен работников.

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В ответ начались новые массовые протесты. Во время одной такой демонстрации, на площади Хеймаркет в Чикаго, провокатор бросил бомбу в полицейских, и те открыли огонь. В тот день погибли несколько десятков человек, еще четверо рабочих были повешены по ложному обвинению в организации взрыва. Именно в память о трагических событиях в Чикаго 1 мая отмечается международный День солидарности трудящихся.

Правило трех восьмерок

В XVII веке знаменитый педагог Ян Коменский сформулировал правило “трех восьмерок” – восемь часов на работу, восемь – на сон и восемь – на культурное времяпровождение. Это правило поддержал немецкий врач Кристоф Гуфеланд, доказавший, что чтобы быть здоровым, человек не должен трудиться больше восьми часов в день при восьмичасовом сне.

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Ян Коменский

Но на капиталистическом Западе XVIII-ХIХ века царили положения классической политэкономии Адама Смита и Дэвида Рикардо. Считалось, что чем больше рабочий день – тем больше прибыль, что нормирование рабочего дня государством якобы подрывает конкурентоспособность экономики и невыгодно самим рабочим, поскольку ограничивает возможность их заработка.

Первые законы об улучшении условий труда существовали лишь на бумаге, никто из владельцев фабрик им не следовал. Так, в 1802 году в Англии закон Пиля запрещал детям работать на фабриках больше 12 часов, а также в ночную смену. Затем для детей до 14 лет ввели 8-часовой день. На практике эти правила игнорировались – комиссия установила, что английские дети в возрасте пяти-девяти лет продолжали работать под землей по 12-14 часов в сутки.

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В то же время отдельные предприниматели, наоборот, даже опережали законы. Еще в 1799 году англичанин Роберт Оуэн устроил социальный эксперимент из своей текстильной фабрики в Нью-Ланарке. Он ввел 10-часовой рабочий день, построил жилье для рабочих, увеличил зарплату и продолжал ее выплачивать даже когда фабрика временно закрылась. И его предприятие действительно процветало. Этим Оуэн хотел показать, что обязанность заботиться о наемных рабочих совпадает с интересами работодателя.

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Такими же реформаторами были Эрнст Аббе, который в 1888 году ввел на заводах “Zeiss” восьмичасовой рабочий день, 12 дней ежегодного отпуска и пенсии. Более того, существовало правило, по которому каждый сотрудник получал долю от прибыли. При этом ничей оклад, даже самого Аббе не мог превышать минимальный более чем в десять раз.

Восьмичасовой рабочий день был и у Генри Форда. На его автомобильных заводах была самая высокая зарплата в США – $5 в день. Правда, эти бонусы компенсировались строгой дисциплиной, выжимавшей из рабочих все соки.

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Первые законы

Впервые закон о восьмичасовом рабочем дне и 48-часовой рабочей неделе для взрослых мужчин был принят в Австралии в 1856 году. В 1900 году рабочий день в США, Великобритании, Франции, Германии равнялся в среднем 10 часам, в Российской империи – 11,5 часам.

При этом никто не запрещал сверхурочную работу. Предполагалось лишь, что за нее будут доплачивать. То есть, рабочие продолжали работать много, но немного увеличились их доходы.

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В Европе первой страной, которая законодательно сократила рабочий день до восьми часов стала Советская Россия. Рабочая неделя по-прежнему была шестидневной. Также вводился отпуск. При Сталине он равнялся всего шести дням в год. Лишь в 1970 году оплачиваемый отпуск увеличился до трех недель.

Два выходных – суббота и воскресенье – появились в 1936 году во Франции, спустя два года – в США. С 1960-х годов законы стали ограничивать количество сверхурочных часов и значительно повысили оплату за них.

В современном мире

На деле правило трех восьмерок не исполняется в современном мире. Например, законодательство Южной Кореи предполагает 40-часовую рабочую неделю. Но журнал Forbes как-то описал реальный режим 39-летнего муниципального служащего Ли.

Он просыпается в 5:30, два часа едет в Сеул, где работает с 8:30 до 21:00. Вернувшись домой, Ли успевает принять душ и поспать четыре часа. Выходной – только воскресенье. Его отпуск составляет три дня в году.

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В данном случае речь идет о самой “трудолюбивой” стране в рейтинге Forbes. Но давайте представим обычный рабочий день офисного работника Питера или Москвы. Он просыпается в 7:00, умывается и завтракает. Затем едет на работу, что занимает у него около часа, поскольку современные города разрастаются, расстояния увеличиваются, а утренние заторы все больше замедляют движение транспорта.

К 9:00 рабочий приходит в офис. В нем он находится не восемь часов, а девять, потому что один час уходит на обед. Из-за бестолковой организации городского пространства не всем везет провести обеденный перерыв, неспешно прогуливаясь в парке с мороженым в руке. Как правило, обед – это стояние в очереди в ближайшем кафе, перекус в офисной кухне или бутерброд, сжеванный наспех за монитором компьютера. А прогулка в даунтауне мегаполиса, забитом припаркованными машинами, становится невозможной.

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В 18:00 рабочий покидает офис, чтобы час провести в пробках. Если он не хочет жертвовать нормальным 8-часовым сном, то с 19:00 у него есть всего четыре часа на ужин и “культурное времяпровождение”.

Уже сейчас некоторые страны мира отходят от этой схемы. В Бельгии, Норвегии, Великобритании, Франции, Австрии, Швеции рабочая неделя составляет от 35 до 37 часов. Отпуск датчан и норвежцев длится 35 дней.

Левые социологи считают, что рабочая неделя должна быть еще меньше. Большинство предлагает работать шесть часов в день. Андре Горц называет нормальной 25-часовую рабочую неделю. Эксперты New Economic Foundation ратуют за 21-часовую неделю. Американец Тимоти Феррисс выпустил книгу, в которой рассказывает, как работать не более четырех часов в день.

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Анархист Боб Блэк и вовсе предлагает упразднить труд, приводя в пример “рабочий день” автралийских аборигенов и африканских бушменов, которые тратят всего по четыре часа в день, чтобы добыть себе пропитание.Посмотрим.