Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Воспитание коллективного духа

19:53. 13 октября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uyykFH-uEQ4

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Воспитание навыков и привычек культурного поведения детей
... бы Ваня Солнцев был воспитан в духе правдивости вне связи с ... своё выражение в сотрудничестве и коллективности трудящихся. Труд, исключая простое ...самообслуживание, всегда носит коллективный характер,— здесь требуется взаимопомощь, дружное...
Воспитание коллективного духа
Противодействие негативному манипулятивному влиянию
...аудитории; — следует использовать логику коллективного действия, взаимной ответственности; — ... давали правильное идеологическое воспитание в духе нравственности, любви к...подсознания (архетипы, личное и коллективное бессознательное, паттерны поведения, ...
ПВО представляет Концепцию патриотического воспитания граждан России на 2017—2022 гг
... часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении..., экологических и других проблем; — воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской...
Самопрограммирование-4: Возможность изменения. Воспитание-самовоспитание
...этого нужно присоединиться к Духу Бесконечности – Духу Покоя и Радости. Что...человечество. Данные фиксации внимания коллективно поддерживаются всеми взаимодействующими с ...взгляд в будущее. Воспитание личности – это воспитание такого стойкого морального ...
А.И. Фурсов. Ничейный дом - Европа!
...национальный дух и вбивая в них как в народ чувство коллективной ..., личностный характер.Народ в качестве коллективного виновника — это нонсенс, рождающийся... «канцлер-акта»), реализуя воспитание в антигерманском духе. Данная социальная инженерия успешно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)