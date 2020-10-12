Генетика и ДНК-генеалогия: ДЕБАТЫ. Анатолий Клёсов / Пётр Сломинский
18:44. 12 октября 2020 140 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Есть ли ошибки в научном методе ДНК-генеалогии, насколько данные этой науки отражают реальность – в дебатах на эту тему сошлись доктор биологических наук, заведующий лабораторией молекулярной генетики, профессор Пётр Сломинский и создатель ДНК-генеалогии, доктор химических наук, профессор Анатолий Клёсов.
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Книги А. А. Клёсова без торговой наценки http://bit.ly/2VN2q5P
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #генетика #ДНКгенеалогия #Клёсов #Сломинский #история #биология #ДревнийМир #праистория