Фатальные промахи ДНК-генеалогии Клесова

В комментарии д.б.н. О.Балановского к статье в газете Троицкий вариант-Наука «ДНК-демагогия Клесова» приведены девять аргументированных доказательств того, что ДНК-генеалогия А.А.Клесова не является наукой. Текст опубликован на сайте альманаха «Лебедь».

У Анатолия Клесова:

1) НЕТ НОРМАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ. Точнее, крайне немногочисленны публикации А.А. Клесова по данной теме в настоящих научных журналах. Конечно, это не доказательство того, что то, что опубликовано им в околонаучных журналах, не является наукой. Но тот факт, что Клесов, имея большой опыт публикации в нормальных журналах по биохимии, не делает этого по генетике, указывает, что, скорее всего, его работы как генетика не соответствуют научным нормам. Точнее, вариантов два — либо Клесов считает, что нормальные журналы его недостойны, либо не может пройти в них рецензирование. Могу сообщить, что верно второе. Я так думаю по двум причинам: во-первых, на всех форумах А.А. Клесов предъявляет свои крайне немногочисленные статьи в нормальных журналах как большую ценность. Во-вторых, мне самому приходилось пару раз рецензировать статьи Клесова, поданные в научные журналы, и они были ниже всякой критики, к тем же выводам в обоих случаях пришел и второй рецензент. А вероятно, мне попадалась на рецензию лишь малая доля его статей, поданных в научные журналы – значит, к аналогичным выводам приходило подавляющее большинство рецензентов.

2) ДНК-ГЕНЕАЛОГИЯ УЗУРПИРУЕТСЯ И ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВОЙ НАУКОЙ. Надеюсь, в этой аудитории не нужно доказывать, что то, чем занимается Клесов, целиком относится к популяционной генетике? (В отношении подробного анализа родословных — еще и к тесно примыкающей к ней генетической-генеалогии). Точно так же достаточно зайти на сайты http://www.molgen.org(российский), http://www.isogg.org (международный), http://www.rodstro.ru (российский, проклесовский), чтобы убедиться, что генетическая генеалогия и даже популярный в России ее миноним «ДНК-генеалогия» считают своим множество людей, занимающихся примерно такими же исследованиями, как и Клесов, но при этом считающими его работы некорректными.

Я, кстати, выступал (можно сказать, что читал лекцию) на крупной международной конференции по генетической генеалогии http://i4gg.org/ , и ни самого Клесова там не было, ни упоминаний его имени я не слышал. Поэтому и узурпацию термина, и необоснованность претензии на то, что эта область — новая, я считаю доказанной. Конечно, ложность утверждения что эта область создана им, еще не доказывает ложности его конкретных утверждений в этой области. Но является важным штрихом к общей картине.

3) НЕВЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНА «РОД». В этнологии существует термин «род», под которым понимается группа людей, считающих, что она происходит от общего предка (не претендую на абсолютную точность определения, пусть этнологи поправят меня, но суть такова). Это понимание хорошо соответствует и бытовому использованию слова «род». Важно, что члены рода могут как действительно иметь одного общего предка, так и не иметь его или происходить от него не все. Социальное родство (род) может как соответствовать биологическому, так и не соответствовать ему.

В генетике существует термин «гаплогруппа Y-хромосомы». И если все члены рода действительно происходят от одного общего предка, то у них будет и общая гаплогруппа Y-хромосомы. Но если общего предка нет или их несколько, то общей гаплогруппы не будет.

Клесов же подразумевает, что возможна только первая ситуация, и использует термины «род» и «гаплогруппа» как синонимы. Тем самым происходит принципиальная подмена — социальное родство объявляется биологическим и наоборот.

Мне можно возразить: да, Клесов использует термин «род» в другом смысле, чем этнология, и это его право, если он четко это оговаривает и указывает на эту разницу. Но, во-первых, не оговаривает и не указывает. Во-вторых, использование термина в новом смысле обычно допустимо, только если его иное значение совсем далеко и не вызовет путаницы (например, если я буду называть ядро клетки ее «солнцем» это будет глупо, но путаницы с Солнцем в обычном смысле термина не вызовет, а если я начну назвать солнцем Луну, это, согласитесь, создаст нехорошую путаницу). В-третьих и главных, эта подмена термина очевидно не случайна и нужна А.А. Клёсову для того, чтобы легче прошла следующая подмена, где «гаплогруппа» уже приравнивается к «популяции». Вот это уже лженаука: использование термина в неверном смысле с целью создания у читателя ложного представление о действительности.

4) ЧАСТЫЕ ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ. В статье приведено три примера:

— Праславянами называются только носители гаплогруппы R1a (хотя у них было и много других гаплогрупп);

— Лингвистический термин «арии» прикрепляется опять-таки только к тем мигрировавшим в Индию представителям этой популяции, у которых была эта гаплогруппа;

— В неявном виде постулируется, что за время миграции, даже столь дальней, как от Русской Равнины до Индии, и столь длительной, как несколько сотен лет (это по Клёсову, на самом деле такой миграции не было) популяции остаются тождественны самим себе. В хорошо изученных миграциях найти примеры подобного будет непросто, а примеров обратного (изменения генетического состава популяции в начале и конце миграции) — множество.

Согласитесь, что это тоже примеры лженауки (хотя пока это только примеры, и адвокаты дьявола вправе говорить, что в других случаях у Клесова, возможно, таких ошибок нет).

5) ПРИРАВНИВАНИЕ ПОПУЛЯЦИИ К ОДНОЙ ГАПЛОГРУППЕ. Это — в известном смысле центральный пункт. Это тот самый принципиальный, базовый, изначальный порок ДНК-генеалогии в исполнении Клёсова, который делает порочным все здание. Он далеко не единственный, затруднюсь даже сказать, самый ли вопиющий, но его одного было бы уже достаточно, чтобы признать Клёсова не только лжеученым, но лжеученым социально опасным. Как сказано в статье — «прямой дорогой ведет к расизму».

Почему ведет, понятно: достаточно решить, например, что, раз настоящие славяне — это R1a, то давайте выгоним из России представителей прочих гаплогрупп. Это я беру сразу крайний пример с очевидными множественными нарушениями логики (например, Россия — в любом случае многонациональная страна), но пример вполне возможный. (Отмечу в скобках, что Клёсов (говорилось ведь уже — «хамелеон») сначала сам создает такое понимание (например, на Родстве.ру, потом от него — на словах — открещивается на Переформате, говоря негативно о «геномном национализме», но при этом продолжает работать теоретиком именно этого неприглядного взгляда).

Можно сказать, что такое представление к расизму ведет, но действительно ли Клёсов приравнивает популяцию или народ к гаплогруппе? – сам-то он это многократно отрицает. Но, отрицая на словах, он именно это и делает. В статье об этом сказано так: «Реально — рисуемые им картины миграций основаны на такой идеологии: на всем протяжении существования гаплогруппы она является биологической меткой реально существовавшей этнополитической или социальной общности».

И это чистая правда. В большинстве построений Клёсова мигрируют не популяции, состоящие из множества гаплогрупп, а сразу гаплогруппы. На деле это столь же абсурдно, как предполагать, например, что в Москву едут на заработки только таджики первой группы крови, оставив носителей прочих групп крови на родине. Но эту абсурдность Клёсов старательно делает незаметной, пряча, в частности, за двусмысленностью термина «род». Но несколько раз правда вырывается наружу в явном виде. Вот цитата (поскольку А.А. Клёсов все время упрекает в краткости и вырванности цитат из контекста, приведу целиком весь абзац):

«Для начала – трех исходных популяций 8000-7500 лет назад, о чем в статье идет речь, для древней Европы явно мало. Одних мужских гаплогрупп было больше – это были I1, I2, J2, G2a, E1b-V13, R1a – и это как минимум. Из женских гаплогрупп – были U, U2, U4, U5, U8, N1a, T2, K, J, HV, V, W, X. Каждая из них – древняя, уходящая корнями на десятки тысяч лет назад. Из статьи совершенно неясно, что авторы понимают под «популяцией», но если это мужские гаплогруппы, то их минимум уже шесть, а если женские – то минимум двенадцать. И каждая корнями уходит опять на десятки тысяч лет. А если популяция – это сочетание мужской и женской гаплогруппы, так их уже десятки. Как там могли оказаться всего три – это вообще какая-то ерунда. Но так получилось. Так усреднил компьютер». Итак, что такое «популяция» для популяционной генетики, А.А. Клесов, похоже, не знает, зато для него самого «популяция» это либо мужская гаплогруппа, либо сочетание мужской и женской. Ошибка здесь в том, что практически все популяции состоят из МНОГИХ гаплогрупп.

Одно из следствий этой ошибки состоит в том, что прослеживать миграции гаплогруппы на многие тысячи лет и тысячи километров можно, поскольку это реальная цепь потомков в одной генеалогической линии (и популяционная генетика, точнее, филогеогафия этим занимается), но вот говорить, что так мигрировала некая популяция — никак нельзя. Например, на молгене недавно появился рассказ об одном немце, попавшем в Сибирь, и имевшем огромный репродуктивный успех (пользуюсь генетическим термином) Аналогичную историю с другим немцем еще десятилетия назад обнаружила Сибирская антрополого-генетическая экспедиция на Тунгуске. И несомненно, что в Сибири сформировались свои (пока маленькие) гаплогруппы, имеющие западноевропейское происхождение. Теперь предположим, что значительная часть современного населения Сибири (включая и носителей этих гаплогрупп) переберется, допустим, в Китай. Тогда, следуя методологии Клесова, изучив все это спустя несколько сотен лет, можно сказать, что пракитайцы жили сначала в Западной Европе, потом в Сибири, а потом в Китае. Степень научности, согласитесь, нулевая. Но рассуждения Клесова о том, что предки арийцев жили сначала в Сибири, потом прошли поперек всей Азии, вышли на Балканы, оттуда отправились на Русскую Равнину (с этого момента он их называет их праславянами и арийцами), а затем мигрировали в Индию — ничем не отличаются от приведенного примера с немцами-китайцами. Точнее, отличаются в худшую сторону — в немецко-китайском примере мы предположили, что миграция гаплогруппы реконструирована верно, а Клёсовская реконструкция миграции R1a вряд ли справедлива.

Конечно, моя логика основана на том, что миграция отдельной гаплогруппы может не соответствовать миграции популяции в целом — тогда как, конечно, во многих случаях она может и соответствовать. Но дело в том, что она не может соответствовать всегда и везде, и даже мажорная для популяции гаплогруппа может перестать быть мажорной или дать неожиданно разросшийся боковой побег – короче, достаточно единственного исключения в долгой цепи, чтобы все клесовское построение рухнуло.

6) ДЕЛАЮТСЯ СОВЕРШЕННО НЕВЕРНЫЕ ВЫВОДЫ. В статье приведен пример с африканской прародиной человека как наиболее наглядный. Но он далеко не единственный. Логика авторов статьи: если ДНК-генеалогия Клёсова, опираясь на те же исходные данные, что и нормальная наука, приходит к противоположным выводам, то методология ДНК-генеалогии Клёсова неверна. Вообще говоря, этого достаточно. Если кто-то считает возможным обосновать правоту Клёсова – пусть попробует это опубликовать – не принимать же всерьез заверения Клёсова, что подобную публикацию не пропустят рецензенты по политическим мотивам. Да, не пропустят, но лишь потому что научных аргументов не будет. Точно так же можно предполагать прародину в Америке, Австралии, или Атлантиде – да, это теоретически возможно, но эти гипотезы не фальсифицируемы из имеющихся данных и потому научными не являются. Итак, одного противоречия с научными выводами было бы достаточно – но Дробышевский и Боринская сделали больше и показали, где конкретно Клёсов ошибается в своих построениях. Что же еще нужно? На важном примере (прародина человека!) ДНК-генеалогия Клёсова совершила множественные ошибки и пришла к неверным выводам. (Кстати, стимулом для этого явилось расистское в своей основе мировоззрение (в статье Клёсов где-то прямо говорит «мы – не они», имея в виду «африканцев».) Итак, вот еще один аргумент лженаучности.

7) МИМИКРИЯ В ОТВЕТ НА КРИТИКУ. Об этом в статье сказано достаточно четко. Конечно, так мог бы повести себя и настоящий ученый, уличенный в ошибке и желающий к тому же обосновать свои непомерные амбиции. Но такое поведение среди ученых встречается редко, а для лжеученых оно типично. Поэтому это пусть косвенный, но тоже сильный аргумент.

8) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОШИБКА В ЛИНГВИСТИКЕ. В статье об этом сказано довольно точно, не стану повторяться. Отмечу лишь, что кроме этой краткой цитаты можно привести и более развернутые, где Клесов утверждает, что эволюция языков обязана отражать эволюцию гаплогрупп, потому что и то и другое отражает дихотомическую эволюцию популяций. Мне эта тема близка (как-никак, имеется большая статья на эту же тему, данными из которой Клёсов многократно пользуется — Balanovsky et al., 2011), но только мы в этой статье писали про такие случаи как идеальные, в реальности встречающиеся редко, а Клёсов возводит в аксиому – и в корне ошибается, потому что реально очень часто случаются и события смены языка, и смешения популяций, которые нарушают связь гаплогрупп и языков.

Пусть лингвисты поправят, но мне кажется, представление об обязательном теснейшем биологическом родстве популяций, говорящих на родственных языках это такая же махровая лженаука в лингвистике, как приравнивание популяции к гаплогруппе – лженаука в популяционной генетике.

9) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОШИБКА В АРХЕОЛОГИИ. Опять-таки – в статье все сказано. Клёсов утверждает, что раз Аркаим археологически сходен с археологическими культурами, которые Клёсов связывает с арийцами, а у арийцев должна быть (по Клёсову) гаплогруппа R1a, то значит, и население Аркаима характеризовалось той же гаплогруппой. Это равносильно утверждению, что если в культуре, археологически сходной с изучаемой, антропологи находят черепа с определенными признаками, то таковы точно были и черепа изучаемой археологической культуры. То есть тут подмена даже не двойная, а четверная – археологическая культура ничтоже сумняшеся приравнивается к этносу, этнос — к популяции, популяция к гаплогруппе, а сходство – к тождественности. Хотя данных по древней ДНК и маловато, но думаю, не составит большого труда найти несколько примеров, когда есть данные по гаплогруппам для двух археологически близких культур, но мажорные гаплогруппы у них различались. Эти примеры и будут иллюстрацией приведенного доказательства лженаучности методологии Клёсова, проявившейся в цитате про Аркаим. Пусть археологи меня поправят, но мне кажется, это такая же махровая лженаука для археологии, как приравнивание популяции к гаплогруппе – лженаука в популяционной генетике.

РЕЗЮМЕ. Итак, проведенный выше простой анализ текста статьи «ДНК-демагогия Анатолия Клёсова» показывает, что в нем содержатся шесть аргументов, каждого из которых было бы достаточно, чтобы считать ДНК-генеалогию А.А. Клёсова лженаукой. Все эти шесть аргументов (номера выше 3, 4, 5, 6, 8, 9) касаются не личности Клёсова, а являются научным разбором опубликованных им текстов, претендующих на научность. Еще пять пунктов (номера 1, 2, 7, 10, 11) являются уже не прямыми, а косвенными аргументами, но они входят в число наиболее типичных признаков лженауки и потому их тоже необходимо учитывать. Отмечу, что только три из них (2, 7 и 11) в той или иной мере касаются личности Клёсова, а остальные два представляют собой лишь анализ его публикаций. Невежливость же А.А. Клёсова, столь бурно обсуждаемая в комментариях, в статье вообще не упоминается, хотя стиль А.А. Клёсова (цитатой про регалии) передан довольно точно. Вернусь к своей начальной мысли. Только в этой статье выдвинуты 11 аргументов о лженаучности ДНК-генеалогии А.А, Клёсова, 6 из которых касаются лишь чисто научных вопросов. Кроме того, представлены ссылки на два подробных «африканских» разбора на антропогенезе.ру и статью Клейна. Мне представляются, что если А.А. Клёсов не ответит сколько-нибудь убедительно по существу всех этих 11 аргументов и 3 статей (начав с 6 чисто научных), то вывод о лженаучности ДНК-генеалогии будет ненаучно даже поставить под сомнение. И что мы тогда тут обсуждаем?

Анатолием Алексеевичем кое-кто может гордиться. Объявить свой провал на академической площадке своим триумфом (и действительно дать там свою пресс-конференцию — правда, в почти пустом зале), а зайдя на обсуждение статьи о его лженаучности заявить, что до ответов на критику он не опустится и будет только отвечать на вопросы оказавшихся здесь его поклонников — это действительно круто.

Источник: http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=1235