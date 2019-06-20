Успехи ДНК-генеалогии и уточнение истории Восточной Европы

Основную роль при этом играют так называемые половые хромосомы. У женщины это пара X-хромосом (записывается XX). У мужчины эта пара состоит из одной хромосомы X и одной хромосомы Y (записывается XY). Каждая хромосома, в том числе и половая, состоит из огромного числа нуклеотидов.

Наша ДНК представляет собой спираль, состоящую из одинаковых элементов – нуклеотидов, расположенных в определённой последовательности. Этих нуклеотиидов всего четыре: аденин A, гуанин G, тимин T и цитозин C. Это – элементарные «кирпичики», на которых зиждется вся генетика. Все наши хромосомы состоят из этих аминокислот. При зарождении нового человека гены отца и гены матери взаимодействуют друг с другом, поэтому каждый ребёнок получает по наследству уникальные свойства обоих своих родителей, в определённом сочетании.

Начну с изложения элементарных основ ДНК-генеалогии как науки, а затем достаточно быстро перейду к некоторым её выводам, и, главное, к следствиям из этих выводов, существенно уточняющих и проясняющих историю Восточной Европы с древнейших времён и до наших дней.

Хотелось бы рассказать об относительно новой науке, ДНК-генеалогии, и о той пользе для истории, в частности, истории Восточной Европы, которая проистекает из успехов этой науки . Многим читателям, уверен, неизвестно само название новой науки: «ДНК-генеалогия». Другие же, что-то где-то уже слышавшие о ней, зачастую настроены настороженно и недоверчиво. Будет нелишне заметить, что когда-то не так давно, чуть более полувека назад, генетику и кибернетику некоторые тоже считали «лженауками». А теперь – ну куда же мы без них?



Но всё в мире относительно. Как в своё время установили астрономы, несмотря на кажущуюся одинаковость на Земном звёздном небе, одни звёзды во много раз больше других, так и генетики обнаружили, что мужская Y-хромосома во много раз меньше X-хромосомы, это самая маленькая хромосома в человеческом генетическом наборе.



Далее выяснилось, что в самой Y-хромосоме так называемая «значимая часть», участвующая в генетических процессах, составляет также очень небольшой её процент, а всё остальное – это некое «охвостье», «балласт», непонятно для чего существующий.

Я для себя объяснил эту ситуацию таким образом, применив довольно грубую, можно даже сказать, примитивную аналогию. Представьте себе, что женская половая X-хромосома – это сложная компьютерная программа, исполнительный EXE-файл, в котором уже заложено множество различных вариантов исполнения. Тогда мужская половая Y-хромосома – это крохотная программка, исполнительный KEY-файл.



И от того, каков этот файл, зависит какой вариант исполнительной программы будет запущен и исполнен. А ненужный, на первый взгляд «хвост» Y-хромосомы – это не что иное, как защитное приспособление эволюции.



Если произойдёт мутация, то есть если в процессе копирования последовательности нуклеотидов, где-то поменяется их последовательность, то случится трагедия: рождённый индивидуум не будет полноценным. Если же такая мутация произойдёт в «хвосте» Y-хромосомы – ничего страшного не случится.

Теперь представьте себе: Y-хромосома передаётся от отца к сыну. А мутации представляют собой некий случайный процесс, к которому может быть применён аппарат математической статистики. Зная вероятность самопроизвольного распада ядра атома какого-нибудь радиоактивного изотопа, мы определяем величину, называемую «период полураспада». По этому принципу работают так называемые «атомные часы» – строгий закон природы, описываемый математическими формулами.



Аналогично и в ДНК-генеалогии, мутации в гаплогруппах «нерабочей» части мужской Y-хромосомы происходят с одной и той же, заведомо выявленной частотой. Таким образом, мутации представляют собой «молекулярные часы», проявляющие себя один раз в конечное число поколений. Экспериментально показано, с использованием геномов многих популяций людей, а также геномов шимпанзе, что скорость этих мутаций в ДНК неизменна на протяжении по меньшей мере последних двух миллионов лет.

Таким образом, сформирован расчётный базис ДНК-генеалогии как науки, берущей своё начало в популяционной генетике, но далее развивающейся самостоятельно на основе математического аппарата.

Однажды возникнув, очередная мутация в гаплотипах «нерабочей» части Y-хромосомы начинает передаваться по прямой линии от отца к сыну бесчисленное число раз, пока цепочка не прервётся из-за отсутствия наследников мужского пола. Человек может поменять язык, культуру, религию, образ жизни; последующие поколения могут ассимилироваться, изменятся физические черты, антропологические показатели. Но мутация не ассимилируется. Она позволит отличить члена рода и через тысячи и десятки тысяч лет.

Сравнение наборов мутаций у разных индивидуумов позволяет определить, сколько поколений назад жил их общий предок. Для этого разработана специальная формула, так называемый «ДНК-калькулятор»; для расчёта используются результаты ДНК-анализа каждого из сравниваемых индивидов. Поясню, чтобы на меня не обижались женщины, что я говорю только об исследовании мутаций в мужской Y-хромосоме.



На самом деле, женщины и в этом плане устроены сложнее, чем мужчины. У них есть своя митохондриальная ДНК (МТ-ДНК), которая передаётся от матери к дочери. Но там процесс значительно более сложный, учёные достигли существенно меньших успехов при исследовании этого процесса. Так что в дальнейшем продолжу рассказывать только про исследования Y-хромосомы у мужчин.

К настоящему времени система учёта и контроля мутаций в гаплогруппах «нерабочей» части мужской Y-хромосомы практически полностью сложилась. Всего у мужчин на земле насчитывают 20 родов (обозначаются буквами латинского алфавита от A до T), внутри каждого рода различают множество ответвлений, обычно называемых не «мутациями», а «гаплотипами» и «снипами» (SNP = Single Nucleotide Polymorphism). В ДНК-генеалогии род – это совокупность людей, имеющих общего для всех прямого предка. Все члены рода имеют характерную метку, то есть мутацию в ДНК, которую не имеют представители других родов.

Поскольку ДНК-генеалогия оперирует данными «негенных» последовательностей ДНК, её исследования к собственно генетике отношения, по большому счёту, не имеют. Можно сравнивать наборы мутаций у современных людей, проживающих в разных местностях. При этом, привлекая имеющиеся данные археологии, антропологии, лингвистики, можно выявить и проследить историю миграций, перемещений родов, племён и даже целых народов.



Как правило, какая-либо народность никогда не переселяется на другую территорию вся, целиком: кто-то обычно остаётся жить на прежнем месте. Поскольку теперь представители этой народности продолжают существовать в истории раздельно, в течение нескольких (многих) поколений между ними начинают накапливаться различия в наборе мутаций. Благодаря этому процессу генетики смогли получить интересные результаты.

К настоящему времени образцы ДНК взяты (обычно в виде мазка слюны) и исследованы у представителей практически всех популяций. Сделан вывод, что все люди происходят от одного общего предка (можно назвать его «Адамом»), который жил 150 ± 50 тысяч лет назад. Примерно такое время потребовалось, чтобы накопились такие расхождения по мутациям, которые мы наблюдаем у всех ныне живущих людей. Налицо так называемое «бутылочное горлышко эволюции».



Это значит, что примерно 150 тысяч лет назад наши предки были настолько близки к вымиранию, что каким-то чудом эта тонкая нить жизни не прервалась, а иначе никого из нас сейчас не было бы на Земле. И жили бы здесь, может быть, какие-нибудь потомки, но не наших предков. Где именно жил этот «Адам» – пока установить не удалось. Традиционно считается, что где-то в Африке, хотя это вовсе и необязательно.

Долгое время у ДНК-генеалогии были проблемы с исследованием останков (в том числе ископаемых). Если мы возьмём для исследований ДНК органику, сделав соскоб с человеческой кости, а эту кость перед тем погрызла собака, оставив на ней свой биоматериал в виде слюны (я утрирую пример, но не сильно), то результат исследований нас обескуражит: ДНК останков принадлежит собаке.

Следовательно, надо создавать методику исследований. И такая методика была создана. Из древнего захоронения (например) отбирается зуб. Далее в стерильных лабораторных условиях он высверливается, изнутри извлекается немного зубной пульпы. Пульпа содержит фрагменты ископаемой ДНК, которая помещается в специальный аппарат, где в определённых условиях эти фрагменты начинают делиться, многократно себя размножая.



Когда объём полученного материала становится достаточным для проведения исследования, такое исследование выполняется, аналогично исследованиям препаратов, содержащих ДНК, полученных от живых людей. Так что и через тысячелетия можно определить «гаплотип» предка, и по его виду установить, из каких краёв предок пришёл.

Людей можно классифицировать по древним родам более точно не по «гаплотипам», а по «снипам» (различия внутри большого рода, имеющего общий «гаплотип»). В частности, наиболее распространённые в Европе «снипы» – это подгруппы одного большого рода R – R1b (преобладает в Западной Европе, достигает более 90% в Испании и Ирландии) и R1a (преобладает в Восточной Европе, в отдельных местностях Польши, Украины и Европейской части России – от 65% до 80%). Надо сказать, что на территории Европы распространены (в меньшей степени) и представители других подгрупп других родов.

В соответствии с результатами ДНК-исследований, первоначально на Русской равнине (вслед за отступающим ледником) появились люди ДНК-рода F. Это могло произойти не ранее 13 тысяч лет назад (именно столько лет назад жил их общий предок, предок современных немногочисленных потомков этих людей, до сих пор живущих на Русской равнине). Безусловно, по способу существования это были охотники и собиратели.

Люди с группой R1a прибыли в Европу около 5500 лет назад. Они попали туда из Малой Азии, преодолев Босфор и Дарданеллы, и первоначально обосновались на Балканах, а затем начали расселяться практически по всей Европе.

Люди с группой R1b прибыли в Европу на тысячу лет позже. До того они мигрировали из Междуречья через Северную Африку, а затем проникли на Пиренейский полуостров через Гибралтар. После своего появления на территории Европы, люди группы R1b начали очень активно продвигаться далее на север и восток, вытесняя не только R1a, но и другие подгруппы других родов. В результате многие ДНК-подгруппы в тот период были терминированы (обнаруживаются современными учёными только в останках, относящихся к той исторической эпохе), другие – прошли «бутылочные горлышки эволюции» (имеют вычисленного общего предка с возрастом, соответствующим этой исторической эпохе).

В первой половине III тысячелетия до н.э. погибла археологическая культура Винча (не имевшая почти за всё время своего существования укреплённых сооружений), была убита большая семья в Эулау (археологические исследования показали, что одновременно были умерщвлены женщины и дети), был убит в горах «Отци», или «ледовый человек» (за ним намеренно и целеустремлённо гнались несколько дней). Не странно ли, что ДНК-экспертиза останков всех этих людей показала их принадлежность к роду R1a?

Примерно в это же время часть R1a, вытесненная (фактически бежавшая) на восток, в Северное Причерноморье и в местности немного далее к северу, в соответствии с маркерами в ДНК («снипами»), разделилась на две ветви, одна из которых в дальнейшем выдвинула из своей среды значительную группу пассионариев, назвавших себя ариями. Возможности их общества существенно выросли после изобретения одноосной колесницы (лошадь к тому времени уже была одомашнена).



Они начали свой поход сначала на Южный Урал, обосновавшись там и создав древние города Аркаим, Синташта (названия современные) и другие. А затем, вероятно, в связи с каким-то природным катаклизмом, приведшим к временному ухудшению климата, они бросили эти свои города и ушли в Восточный Иран и Северную Индию (примерно 3500 лет назад). Там они способствовали прогрессу цивилизации (относительно существовавшего в то время в этих местностях уровня общественных отношений), основав иерархическое кастовое общество и полностью войдя в состав высших (правящих) каст.

Но другие люди с группой R1a, обитавшие в зоне лесов и лесостепей к северу от Чёрного моря, не ушедшие на восток и, таким образом, не ставшие ариями, остались проживать на своих местах. В лесу уклад жизни был другим и колесница была бесполезной (сухопутных дорог ещё не было). Эти люди являются предками восточных славян. А те R1a, которые остановили, в конце концов, экспансию своих дальних родственников, людей с группой R1b, остановили её приблизительно по линии устье Лабы (Эльбы) – Адриатическое море, являются предками западных и южных славян.

Даже до сих пор, по прошествии многих сотен лет, после многочисленных миграций племён и народностей на территории Западной Европы, генетический состав по процентному соотношению R1b / R1a на территории бывшей ГДР (восточная часть современной Германии, к востоку от указанного выше «лимеса») заметно отличается от остальной территории Германии.

К сожалению, первоначально абсолютно нейтральный этнический термин «арии» оказался замаран нацистами и их жуткой идеологией. Хотя, как теперь легко видеть в результате ДНК-исследований, западные немцы не имеют к ариям никакого отношения, и только славяне (прежде всего, восточные славяне) могут считать себя близкими родственниками исторических ариев. Кратко история людей с группой R1a на территории Восточной Европы может быть сформулирована так: арии – ушли; славяне – остались.

В наше время всё чаще и чаще появляется информация об очередных успехах ДНК-генеалогии. Например, некий энтузиаст Ремко Рейдинг (Голландия) уже несколько лет занимается тем, что устанавливает имена пленных советских солдат, находившихся в лагере на территории Голландии, расстрелянных фашистами в апреле 1945 года и захороненных в безымянных могилах. Он также находит родственников погибших. Для этого исследования методом ДНГ-генеалогии проводятся в голландской лаборатории. Сюжет об этом был показан по 1-му каналу Российского телевидения в преддверии очередной годовщины Победы, 07.05.2019.

История – наука очень политизированная. Поэтому она зачастую состоит из неких «исторических мифов», официальных утверждённых версий исторических событий, которые заметно отличаются от того, что реально происходило. Причин этому может быть несколько. Например, недостаток достоверных фактов об историческом событии, при одновременном цейтноте в поиске дополнительной информации и сопоставлении версий, когда политический заказ должен быть выполнен как можно быстрее, либо к конкретной дате.



Или если перед историками, в явной или неявной форме изначально ставятся жёсткие рамки, в которых они должны выполнять свои исследования. Плохо, когда такие рамки являются результатом недостаточной исторической компетентности заказчика в лице руководителей государства.



Но куда хуже, когда эти рамки – всего лишь часть коварной идеологической войны, когда перед исследователем фактически ставится задача очернения какого-либо значимого этапа нашего прошлого, умаления заслуг одних исторических личностей и, напротив, приписывания их заслуг совершенно другим личностям, этого не заслуживающих.

ДНК-генеалогия во взаимодействии с другими науками – археологией, антропологией, лингвистикой – способствует восстановлению исторической истины. Пусть при этом откроются новые, неизвестные факты, как светлые, так и тёмные страницы прошлого. Нам нечего стыдиться своей истории. Ибо то общество, которое не хочет знать своего прошлого, не имеет будущего.

Литература

Клёсов А.А. Происхождение славян. Очерки ДНК-генеалогии. – М.: Алгоритм, 2015 – 512 с.

Клёсов А.А. ДНК-генеалогия от А до Т. – М.: Книжный мир, 2016 – 480 с.

Клёсов А.А., Тюняев А.А. Происхождение человека по данным археологии, антропологии и ДНК-генеалогии. – Бостон-Москва, 2009. Интернет ресурс, код доступа: makeyev.msk.ru/pub/NeProhodiMimo/pcpda2-5.s html ; дата обращения: 24.04.2019.

Мы проигрываем войну, которой 5000 лет?! Клёсов в Политкафе 26, 2018. Интернет-ресурс, код доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gigBF4vBgA0 ; дата обращения 24.04.2019.

Патрикеев А.В.



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