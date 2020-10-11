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Обстрелы Степанакерта и Гянджа. 10.10.2020

03:04. 11 октября 2020 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Вечером и ночью продолжились обстрелы в Карабахе
Обстреляны Степанакерт, Шуша, Мартуни. Азербайджан заявляет о новом обстреле Гянджа.
Относительно Гадрута, то МО Армении продолжает настаивать на контроле над поселком. Как впрочем и Азербайджан.
Можно констатировать, что установить полноценное перемирие 10 октября не удалось. Посмотрим, как оно завтра пойдет.


Степанакерт








Гянджа


Еще Гянджа


Дети пострадавшие при ударах по Гяндже.


Разрушенные дома.



В принципе, было бы странно, если бы в ответ на обстрелы Степанакерта, армяне не лупили бы по азербайджанским городам.
В эту "игру" стороны могут играть вдвоем.

Плюс фото кладбища в Степанакерте.



Плюс всплыл еще один эпизод c видео с убитыми азербайджанскими спецназовцами, которое армяне выкладывали на неделе.
https://twitter.com/301_AD/status/1315046733345435648 – появилось вот это видео, где азербайджанские спецназовцы на привале, а на заднем плане догорает армянский танк
https://twitter.com/301_AD/status/1315047206186086400 – а это они же, только мертвые – это видео появилось несколько дней назад.


Сопоставили и одного из участников обоих видео. Живой и мертвый.

По всей видимости, сначала азербайджанцы то ли отбили атаку армян, то ли поймали их в засаду. А потом уже армяне покрошили эту группу спецназа.
В итоге в этом эпизоде потери были с обеих сторон.

Метки: азербайджан, армения, Видео, гянджа, карабах, степанакерт

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6236335.html

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