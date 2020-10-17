В ночь на 17 октября, после дневных обстрелов Азербайджаном Степанакерта, армяне в ответ нанесли ракетный удар по Гяндже и Мингечауру.

Скорее всего снова били "Эльбрусами" (такая себе демонстрация, что уничтожение одной установки нисколько не решает проблему Азербайджана с прикрытием своей территории от ударов ОТРК. В Гянжде ракета прилетела прямо по центру города, разрушив несколько домов.

Азербайджан заявил 12 убитых и 50+ раненых гражданских (число жертв возможно возрастет) и большое кол-во разрушенных и поврежденных домов.

Были ли поражены какие-то военные или инфраструктурные цели (например, военный аэродром в Гяндже, где базируются турецкие F-16 или электростанция в Мингечауре) – неизвестно. Выглядит так, что ракета то ли перелетела, то ли не долетела до цели и просто упала на город. Хотя нельзя исключать, что это была банальная ответка за обстрелы Степанакерта в стиле "Вы бомбите жилые кварталы – и мы будем бомбить жилые кварталы".



На Лост-Арморе (в курилке) выложили примерную схему района попадания.

Для полноты картины. Последствия ударов азербайджанской армии по поселку возле Степанакерта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6251256.html