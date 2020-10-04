Обстрел Гянджа
11:39. 4 октября 2020 307 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Азербайджану прилетела ответка за обстрелы Степанакерта. Ночью ударам подвергся второй по величине город Азербайджана.
Армяне насыпали ракетами по военному аэродрому в Гяндже, где базируются в числе прочего турецкие F-16. Попутно часть прилетов пришлась на жилые кварталы. В городе есть разрушения, началась эвакуация жителей.
Армения заявляет, что уничтожен военный аэродром в Гяндже. Фото и видео оттуда нет.
Ниже, Степанакерт.
PS. На утро 4 октября Армения отрицает потерю Мадагиза.
Конфликт выходит за рамки локального. Тянет стойким запахом Большой Войны
До большой войны ещё не скоро дойдет, но конфликты вблизи России настораживают.
Настороженный скудоумный … Добавь ещё озабоченность и грозное сопение. Без них на аналитика не тянешь .
Что Серый ананизмом занимаешься?
Ты уникум, Сергеев.)) Не просто скудоумный.
Но яркий, и похоже единственный представитель рода анима скудоумикус-”ананистический “.