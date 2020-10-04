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Обстрел Гянджа

11:39. 4 октября 2020 307 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


Азербайджану прилетела ответка за обстрелы Степанакерта. Ночью ударам подвергся второй по величине город Азербайджана.
Армяне насыпали ракетами по военному аэродрому в Гяндже, где базируются в числе прочего турецкие F-16. Попутно часть прилетов пришлась на жилые кварталы. В городе есть разрушения, началась эвакуация жителей.
Армения заявляет, что уничтожен военный аэродром в Гяндже. Фото и видео оттуда нет.























Ниже, Степанакерт.









PS. На утро 4 октября Армения отрицает потерю Мадагиза.

Метки: азербайджан, армения, Видео, гянджа, кавказ, карабах, степанакерт

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6217028.html

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