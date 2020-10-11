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Грета Тунберг за Байдена

09:53. 11 октября 2020 27 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В 2018-м году Фонд Сороса начинает https://colonelcassad.livejournal.com/5299492.html раскручивать Грету Тунберг и радикальное экологическое движение с целью оказания давления на западные правительства и их экономическую политику. В 2018-2019 годах проходят массовые митинги "за экологию", а СМИ связанные с Соросом и Демократической Партией США всячески раскручивают эту фигуру, а самой Тунберг обеспечивают статусные площадки для выступления, увеличивая число ее поклонников по всему миру, но прежде всего в западных странах.

В 2020-м году, на эту аккумулированную массу в США через Тунберг транслируется тезис, что "борцы за экологию" должны голосовать за Байдена и против Трампа. Против которого по счастливому совпадению 4 года вел медийную войну Джордж Сорос, оплачивающий как антитрамповскую кампанию в СМИ, так и просто митинги против Трампа. И совершенно случайно девочку Грету. Нынче же пришло время отрабатывать вложения в девочку. "Борцы за экологию", коих в это движение немало втянули в США, должны сплотиться вокруг Байдена. Начиналось все с рассказов про дикую природу, а в итоге пошла предвыборная агитация. Не хватает только лозунга "Голосуй или Глобальное потепление!"

"Я никогда не занимаюсь партийной политикой. Но предстоящие выборы в США выше всего этого… Просто организуйтесь и соберите всех проголосовать за Байдена" (с) Грета Тунберг

Метки: байден, выборы, грета тунберг, сорос, США, Трамп, экология, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6236438.html

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