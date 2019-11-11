Грета Тунберг в бомжеватом Сан-Франциско

Я недавно написал материал о том, что творится в Сан-Франциско, где у власти уже 30 лет находятся либералы (представители Демократической партии США). Своими либеральными экспериментами они в буквальном смысле слова превратили город в бомжатник. Но, видимо, той части жителей города, которая тем не менее сохранила разум и пытается достучаться до властей, придется пережить ещё одно пробитие дна.

Сан-Франциско, как я уже написал, город с очень сильными либеральными наклонностями. Чутко реагирующий на все либеральные новшества и модные веяния. Если появилось что-то новое в либеральном мире, значит это будет и в Сан-Франциско. А как мы знаем, тренд этого сезона – экологический террор в исполнении шведского PR проекта (тоже те ещё либералы) – Грета Тунберг.

Вся либеральная общественность носится с психически не совсем здоровой 16 летней девочкой как с торбой. Грета сказала то, Грета сказала это. Сама Грета сейчас кукует в Нью-Йорке и посылает сигналы SOS своим сторонникам с призывом помочь перевезти её тело в Испанию, так как она не летает самолетами из принципа, ибо считает, что они загрязняют атмосферу. Тот факт, что согласно данным комиссии ООН по климату за 2012 год, крупный домашний рогатый скот выдает в атмосферу углекислого газа больше, чем все самолеты, автомобили, и другие машины вместе взятые, Грете, судя по всему, не известен. Ну, да ладно. Истерит Грета в Нью-Йорке и истерит, причем тут Сан-Франциско? – спросите вы. Так ведь я же сказал, что Сан-Франциско, практически столица американского либерализма, а значит она не могла пройти мимо такого модного тренда как Грета Тунберг. И вот в Сан-Франциско, городе-бомжатнике, но с одними из самых высоких цен на недвижимость в США, решили тоже поучаствовать в проекте «Грета Тунберг» и увековечить её память на загаженных местными бездомными улицах. Для этого в город пригласили известного мастера граффити, аргентинца Андреса Иглесиаса, который известен под псевдонимом Кобре. Этот мачо уличной живописи оказался поклонником Греты, он тоже за экологию и все такое. При этом я не знаю, прилетел ли Иглесиас в США на самолете, наплевав на принципы самой Греты или все-таки приплыл на плоту, надувной лодке, яхте, бревне и т.д. , но находясь на американской земле, он сыпит комплименты в адрес шведской активистки.

«Эта девушка Грета потрясающая, и она знает, что делает. Я надеюсь, что с этой росписью люди поймут, что мы должны заботиться о мире» — бодро заявил Иглесиас в интервью SFGate.

Роспись? Да. Вы не ослышались. Аргентинец прилетел в Сан-Франциско сделать роспись. Огромный портрет Греты Тунберг на стене одного из домов рядом с Юнион сквер . А пригласила его сделать этот феерический уличный стрит-арт, естественно, очередная грантоедская организация с названием One Atmosphere, чей директор не менее бодро заявил: «Тунберг — яркий свет в темное время, и мы надеемся, что люди последуют ее примеру».

ШТА? Какому примеру? Не ходить в школу по пятницам в знак протеста против проблем в экологии? Игнорировать письмо в ООН 300 крупных ученых из разных стран, которые возмущаются политизацией вопросов, связанных с экологией и непониманием того, как устроена наша планета и что на самом деле ей может угрожать? Какому примеру должны последовать жители Сан-Франциско, увидев огромный портрет некой полоумной девочки с искаженным гримасой лицом истерящей в ООН? Перестать летать самолетами? Ездить на автомобилях? Отказаться от использования электроэнергии? Компьютеров? Мобильных телефонов? Остановить заводы и фабрики? Электростанции? Чтобы жители Сан-Франциско, где наркоманы средь бела дня колются на улицах, наркотики почти открыто продают рядом с Калифорнийским университетом по 8 баксов за грамм фентанила, а бомжи разбивают свои палатки в пяти минутах езды от центра города, ко всему прочему ещё стали внедрять заповеди Греты Тунберг? Ню-ню.

Лично по мне, это какое-то либеральное безумие. Только я вас очень прошу. Не говорите Грете о чем я написал выше про коров и углекислый газ, иначе хана буренкам.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/greta-tunberg-v-bomzhevatom-san-francisko-110216