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Выжил потому что чувствовал где явная смерть, участник битвы за Москву рассказал свою историю.

11:04. 10 октября 2020 161 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I2Gw_EPpsT8

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