...вправо – смерть. Опыт не накапливается, потомучто люди друг... похоже на то, чтогде-то там, Наверху...жанра произведениях, выполненных явно на заказ, объясняется.... А оставшаяся выжившая горстка людей опять...пор ищу разгадку, потомучточувствую, что за этим стоит......
..., как выясняется, чувство обычной человеческой благодарности,...а не ведающий смерти, неубиваемый русский ...«Повсеместно,Где скрещены трассы свинца,где труда... сумели приспособиться, выжить и размножиться. ...верх только потому, что оказались в явном, подавляющем ...
...дневнике, явно имея ... на смерть.Сегодняшние...виноват, где истина, а где навет... тяжёлое чувство. Видно, что революция...что-нибудь случится с главой семьи: умрёт от болезни, погибнет? Как выжить...потому, что прекратилось осуществление реформ Столыпина, а потому,...
... как-то умудрились выжить вместе в самом ... дороги то оно явно было чем то ...должен быть там, где нужен Бог, потомучто там его люди... духа своего народа, потомучточувствую себя должным народу России... что самое плохое ,что может случится со мной — это смерть.......
...выяснил, как выжить при температуре в...и стоять нельзя потому, что она тут ... углём гружёный. Мотор явно не работает, стёкла ... как-то в чувства привести, но ничего... дороге, и где они будут ночевать... что человеку пришлось сознательно принять свою смерть....
...он убедился, что выстояли, выжили только те,...а от неумения чувствовать себя Человеком ..., ухоженных и явно любимых детей. ...где утрачена культура воспитания Человека, из-за того, что...потомучто за такой физиологической интерпретацией Человека следует, как смерть...
Есть вещи, которые нельзя хотеть и которые нельзя поэтому организовать по требованию, по приказу. Приведу простой пример: я не могу смеяться по команде. Если кто-то хочет вызвать у меня смех, ему придётся потрудиться и рассказать мне анекдот. Аналогичным образом обстоит дело с любовью и с верой: ими нельзя манипулировать. Это интенциональные феномены, которые возникают тогда, когда высвечивается адекватное им предметное содержание.