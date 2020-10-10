Давний друг «Русской Весны» Олег Блохин попал в кольцо огня в горах сирийской Латакии.

«Уади Кандиль горит прямо сейчас. На данный момент не везде удалось локализовать лесные пожары, которые приближаются к населенным пунктам», — написал он вечером в пятницу.

К ночи страшные пожары достигли населенных пунктов и начали полыхать дома.

Олег помогал местным жителям тушить их жилища и сады.

«Гора Святой Софии в Машта аль Хилю. Огонь подходит к Православному Храму, находящемуся на ее вершине», — описал Олег одно из своих видео.

Военкор сообщил «Русской Весны», что надышался дымом, но чувствует себя сносно.

«Олегу мало было пяти лет войны. Он нашел острые ощущения и в мирной курортной Латакии. Говорит, пожары уничтожают почти всю горно-лесную зону провинции. Притом так стремительно, что разок даже попал в окружение», — прокомментировал ситуацию его товарищ — политолог Олег Димитриев в своём авторском Телеграм-канале «Русский ориенталист».