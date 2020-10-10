Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 октября 2020
- 13:38 В Турции считают, что прекращение огня в Карабахе не заменит окончательное решение проблемы.
- 07:00 Русский военкор попал в окружение стены огня на вершине горы в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:00 Нелюди: убийцы из Сирии приехали карать армян, но взялись за азербайджанцев (ФОТО).
В Турции считают, что прекращение огня в Карабахе не заменит окончательное решение проблемы
В турецком МИДе заявил, что что «Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан».
Как сообщает ТАСС, Министерство иностранных дел Турции в связи с договоренностью Армении и Азербайджана о режиме прекращения огня, который вступил в силу в 11:00 мск, заявило что прекращение огня в Нагорном Карабахе не заменит окончательное решение проблемы.
«Объявленное перемирие является важным первым шагом, однако оно не заменит окончательное решение», — говорится в коммюнике.
В турецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что «Турция будет поддерживать решения, с которыми согласится Азербайджан».
«С таким пониманием Турция продолжит поддерживать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — сообщается в заявлении.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Русский военкор попал в окружение стены огня на вершине горы в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Давний друг «Русской Весны» Олег Блохин попал в кольцо огня в горах сирийской Латакии.
«Уади Кандиль горит прямо сейчас. На данный момент не везде удалось локализовать лесные пожары, которые приближаются к населенным пунктам», — написал он вечером в пятницу.
К ночи страшные пожары достигли населенных пунктов и начали полыхать дома.
Олег помогал местным жителям тушить их жилища и сады.
«Гора Святой Софии в Машта аль Хилю. Огонь подходит к Православному Храму, находящемуся на ее вершине», — описал Олег одно из своих видео.
Военкор сообщил «Русской Весны», что надышался дымом, но чувствует себя сносно.
«Олегу мало было пяти лет войны. Он нашел острые ощущения и в мирной курортной Латакии. Говорит, пожары уничтожают почти всю горно-лесную зону провинции. Притом так стремительно, что разок даже попал в окружение», — прокомментировал ситуацию его товарищ — политолог Олег Димитриев в своём авторском Телеграм-канале «Русский ориенталист».
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Нелюди: убийцы из Сирии приехали карать армян, но взялись за азербайджанцев (ФОТО)
Недавнее прибытие протурецких боевиков из группировок Сирийской национальной Армии (бывшей Свободной сирийской армии) вызвало неподдельный ужас у жителей азербайджанских сёл. Как бы позитивно не позиционировали себя члены фракций «Аль-Хамза» и «Султан Мурад», в сущности они остаются, мягко говоря, религиозно нетерпимыми к отличным от суннизма направлениям ислама.
Взгляды боевиков из других группировок имеют еще более мрачные оттенки. Всех их объединяет твердое убеждение, что мусульмане-шииты — не люди.
Для них они — неверные, «кафиры». Такая установка несколько лет формировалась у многих проповедниками-радикалами, настраивавшими суннитскую молодежь на войну с Сирийской арабской армией и курдскими формированиями, в рядах которых вместе с суннитами служат приверженцы других конфессий: алавиты, шииты, друзы и езиды.
Не совсем ясно, на что рассчитывало азербайджанское руководство, согласившиеся пустить в шиитскую страну банды, долгое время воспитывавшиеся в духе радикального ислама.
Желание устроить кровавую бойню в Карабахе и давление Турции помешало адекватно воспринять угрозу для собственного населения. Возможно, власти Азербайджана согласились на «небольшую» жертву ради подчинения себе Карабаха.
И в итоге произошло то, что и должно было произойти: прибывшие боевики начали устанавливать свои правила и совершать преступления в районах расквартирования.
Существенно возросло количество грабежей и разбойных нападений на жителей местных сел. При этом число их растет с каждым днем, потому что боевики чувствуют свою безнаказанность. Они знают, что азербайджанское руководство не применит к ним жестких мер, в первую очередь из-за боязни перед самой Турцией, которая, вероятно, является основным спонсором «выездных гастролей» боевиков.
Поэтому, пока азербайджанское командование продолжает наступление в Карабахе, жителям следует терпеть помощь братской Турции, отводить глаза при встрече с вооруженными людьми, разговаривающими на арабском, покрепче запирать двери на ночь и прятать своих дочерей в домах, спасая тем самым их жизнь.
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