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Почему в ФРГ ставят памятники Горбачеву. Фурсов, Делягин, Фефелов

20:39. 10 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Недавно в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник Михаилу Горбачеву. За что именно немцы так ему благодарны разбираются Андрей Фефелов, Андрей Фурсов, Михаил Делягин и другие.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3_4EW6Uhe_c

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