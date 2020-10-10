Недавно в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник Михаилу Горбачеву. За что именно немцы так ему благодарны разбираются Андрей Фефелов, Андрей Фурсов, Михаил Делягин и другие.Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BНовый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/#ДеньТВ #Фурсов #Фефелов #Делягин #Горбачёв #СССР #перестройка #капитализм #история

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3_4EW6Uhe_c