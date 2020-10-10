Почему в ФРГ ставят памятники Горбачеву. Фурсов, Делягин, Фефелов
20:39. 10 октября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Недавно в немецком городе Дессау-Рослау установили памятник Михаилу Горбачеву. За что именно немцы так ему благодарны разбираются Андрей Фефелов, Андрей Фурсов, Михаил Делягин и другие.
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#ДеньТВ #Фурсов #Фефелов #Делягин #Горбачёв #СССР #перестройка #капитализм #история
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Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #Фурсов #Фефелов #Делягин #Горбачёв #СССР #перестройка #капитализм #история