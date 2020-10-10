Лукашенко сегодня приехал в СИЗО, где провел встречу арестованным банкиром Бабарико и некоторыми членами КС оппозиции.Встреча продолжались 4,5 часа. Содержание ее не разглашалось. Но как представляется. в свете анонса реформы Конституции, возникнет вопрос формирования системной оппозиционной партии, создание которой ранее уже анонсировал Бабарико.Как ранее уже отмечал, консолидировав свою власть, но понимания необходимость коррекции системы, из вменяемой части оппозиции слепят некую легальную оппозицию, возможно, во главе с Бабарико.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6235432.html