Лукашенко провел переговоры с оппозицией в СИЗО
20:56. 10 октября 2020 116 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
Лукашенко сегодня приехал в СИЗО, где провел встречу арестованным банкиром Бабарико и некоторыми членами КС оппозиции.
Встреча продолжались 4,5 часа. Содержание ее не разглашалось. Но как представляется. в свете анонса реформы Конституции, возникнет вопрос формирования системной оппозиционной партии, создание которой ранее уже анонсировал Бабарико.
Как ранее уже отмечал, консолидировав свою власть, но понимания необходимость коррекции системы, из вменяемой части оппозиции слепят некую легальную оппозицию, возможно, во главе с Бабарико.
,…,ЗДРАВСТВУЙте,…,
Немножечко РАЗНОобразия о\про Белоруссию…Итак:
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1. ПРОТЕСТЫ по выходным – ДАЮТ Результат(ы)…
[вот и Т.Н."бацьку" ВЫНУДИЛИ к "БАЗАРУ"- протестные "солдаты"...]
2. С теми,КТО-В-СИЗО – он “Круглый-стол” СОБРАЛ!
[а ГДЕ ФАКТЫ их "вины"(если они есть),которые он,против их "собрал"...]
3. ВСЕ поняли,что ЭТОЙ “встречей”(ВЫНУЖДЕНннОЙ)- он МНОГОЕ показал…
[СОЦИУМ в РБ - его ВЫНУДИЛ,и Факт ЭТОЙ "встречи" - об Этом СКАЗАЛ!]
4. Если они “виновны” ТО – Открытым Судом ЭТО,покажи и Докажи!
[а ПОКА этого НЕТ,то ВСЕ "базары-УТВЕРЖДЕНИЯ" власти ЭТО - набор ЛЖИ...]
5. Социальный БУНТ в стране(поддерживаемый ИЗ-ВНЕ…)- это РЕАКЦИЯ-ответ,
белорусского Народа,это Обоснованная Реакция Протеста НА ТО,что ЭТОТ,
Т.Н.”бацько”(=ОТЧИМ…)- уже 26-ть лет НА…на Полит–”ТРОНЕ”!
* Люди правы,он НАДОЕЛ(ОСТОЧЕРТЕЛ…)- Всем в стране!!!!!
[Пора его Менять,Нужно его - на Пенсию,Срочно - Отправлять!!!]
…Его ПОЛИТИКА – вот ЧТО является Причиной БЕСпорядков в Белоруссии…
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~~~ Полоит~ПЕРЕСИДЕНТ! ~~~
_В…пучину Полит-соцНЕСТАБИЛЬНОСТИ -
Н А Ч И Н А Е Т погружаться страна (РБ)…
Начинается ЗАТЯЖНАЯ – “окопная-война”…
Во “ЧТО” – из-за этого МОЖЕТ БЫТЬ – РБ превращена…
* РАЗДЕЛяться на – “нашИХ-и-вашИХ” – начинает страна…
_Белоруссия Прежней – уже НЕ может стать!
Противостояние И недовольство МАСС – БУДЕТ возростать…
А ведь ОБОСНОВАННОЕ НЕДОВОЛЬСТВО – давно НАЗРЕЛО…
И виновна В ЭТОМ ВЛАСТЬ – нужно сказать Смело!
* ВИДИТ население,что ИЗ-ЗА власти – в РБ ухудшения!
_Да,Полит-социал климат в РБ – У Х У Д Ш А Е Т С Я !
И с тем,что ВИНОВАТА ВЛАСТЬ в этом – Народ Соглашается!
ИЗ-ЗА власти РБ – страна В – полит-”БОЛОТО” превращается…
Человек в РБ – в СТАКАН[от БЕСпросвета]“заГОНяется”…
* Политика властей РБ – “КАНДАЛАМИ”(для РБ) становится…
_Белоруссия – Прекрасная,Красивая страна!
Но – “ХОМУТ” СТРАХА[улада "ОДЕЛА"]- “носит” она…
ЗАБРОНЗОВЕвшаЯ власть – это ГЛАВНАЯ,в РБ напасть!
КАК – в “полит-”КУРЯТНИКЕ” – Белоруссия “ЖИВЁТ”…
* но – “ХОМУТ” СТРАХА – Начал сбрасывать Народ!
_В своё Время Белоруссию – Лукашенко Сохранил!
Тем,что “УКРАiнiзацiю” – в РБ НЕ допустил!
Он ЭТИМ многих – ОКОЛО себя КОНСОЛИДИРОВАЛ!
Его Уважали Многие,но НЫНЕ – он это АННУЛИРОВАЛ…
* он – Полит-ОШИБКУ совершил,он – Народ оЗЛО-бил!
_ПОВСЕМЕСТНЫЕ протесты ЭТО – результат ЕГО правления!
ПРОТИВ его политики – ВОССТАЛО в РБ население!
Он – полит~ПЕРЕСИДЕНТ – такое ВСЕОБЩЕЕ Мнение!
РБ бунтами БУДЕТ “тлеть”…на щитах силовиков – ему НЕ усидеть!
* праздник в РБ намечается…LAГ – на Пенсию собирается…
* Гуляет народ,САМОГОНочку Пьёт,ЧТО – Белоруссию Ждёт…?…[45-120]
“““““““
Ничего ни к кому личного.
*** Мира и Стабильности тебе – Прекрасная Белоруссия! Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-10-2020.
Думаю, с конституцией особых проблем не будет.
“Вывод очевиден: отразив штурм Запада и найдя консенсус с Кремлем, Батька рассудил, что Кремль, конечно, xорошо в смысле тактики, но бодаться с “Газпромом”, закладываясь только на зыбкую поддержку Кремля, стратегически не разумно, и намерен заключать с “Газпромом” некий компромисс. Такой себе пакт о ненападении, – с позиций силы, на своих условиях. О чем и дает сигнал.
Ведь, согласитесь, одно дело, если какие-то предложения вносит делает “тиран”, и совсем другое, если эти же предложения вносят (по инииативе “тирана”!) “непримиримые” оппозиционеры, к тому же претерпевшие за убеждения. В первом случае, можно вопить из-за рубежа, учинять обструкции и пр., – а вот во втором случае и зарубеж не вякнет, и власть продемонстрирует конструктив.
Консенсус уже найден. Юристы готовы написать конституцию, если МВФ даст кредит.
Успел я купить ботинки к зиме по старым ценам. Боюсь, что юристы не успеют написать конституцию, и ноги могут замерзнуть.