..., оккупированной нацистскими агрессорами, причисляют предателей Родины к рангу «борцов за... ход дискуссии о советской истории, но они могут затруднить российским историкам... заметим, исключительно рекомендательный характер, стали словенец Роберт Бателли и член...
... снега на склоне стала критической… Первоначально сползающая...самое загадочное ЧП в истории горного туризма. Масса ... И все, дальше онсталпредателем… Как предатель работал на иностранную разведку...терактом в Беслане, вспомнить историю с «рязанским сахаром»,...
...во главе страны стоят либо предатели, либо идиоты. А значит...своей неудаче. Британские промышленники стали закрывать свои предприятия в..., «и тогда он войдёт в историю не только как ... Советской власти Альтфатер стал первым главнокомандующим ВМФ, а ...
...у режиссера Алексея Салтыкова, онстал прототипом Роберта Джордана — главного...был и не будет предателем» В ноябре 1938 ...преданности. Он никогда не был и не будет предателем». ...Отечественная война, «Кирилл» (так онстал проходить по оперативной переписке. —...
...его вине — он был выдан предателем. Широкой общественности о Блейке стало известно после... поучиться у англичан преподаванию русской истории и литературы. «В Кембридже ..., исполняющего свой гражданский долг. Историю о легендарном разведчике хочется подытожить...