Следователи раскрыли тайну гибели группы Дятлова (ФОТО)

60-летие гибели группы Дятлова вызвало новый мощный всплеск общественного интереса к теме. Новые версии появляются чуть ли не каждый день. Свою лепту в ажиотаж вносят и органы власти: прокуратура объявила о проведении масштабной проверки обстоятельств смерти туристов.

Однако в 2015 году тем же самым занимались сотрудники Следственного комитета — искали ответы на ключевые вопросы, связанные с трагедией. Мы узнали ранее никогда не публиковавшиеся детали этого исследования.

Людмила Дубинина, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль и Рустем Слободин.

Причина, по которой Следственный комитет России решил тогда, четыре года назад, вспомнить о событиях 1959-го, схожа с той, что и у нынешней прокурорской проверки: обращения родственников погибших туристов, прессы и представителей общественности.

Традиционные их адресаты — руководство правоохранительных структур, но уже неплохо знакома с этой темой и Администрация Президента.

«Владимир Владимирович, обращаюсь к Вам с просьбой инициировать расследование данного уголовного дела вновь, — гласит, к примеру, послание на имя главы государства, отправленное в прошлом году неким гражданином Коваленко. — Все неравнодушные жители России… хотят знать правду». Реагируя на один из подобных импульсов, глава СКР и распорядился провести ревизию дела о гибели группы Дятлова.

Изучить вопрос было поручено следователю-криминалисту Владимиру Соловьеву, авторитетному и опытному специалисту, — «в миру» Владимир Николаевич известен прежде всего как следователь по делу о гибели царской семьи.

Соловьев привлек к работе Сергея Шкрябача, почетного сотрудника СКР, занимавшего до 2010 года пост заместителя руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета. К несчастью, месяц назад Сергей Яковлевич ушел из жизни. На момент проверки генерал находился в отставке, но продолжал принимать активное участие в жизни ведомства.

Немаловажная деталь: Шкрябач был не только высококлассным криминалистом, но и заядлым альпинистом — участником более 25 восхождений и 20 экспедиций в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, Восточных Саян, на Камчатке и в Заполярье. В общем, выбор напарника был далеко не случайным.

Итогом проверки стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года.

Документ этот примечателен в двух отношениях. Во-первых, это, по сути, первая с 1959 года попытка ответить на вопросы, оставшиеся после закрытия дела, предпринятая официальным правоохранительным органом.

Во-вторых, попытка весьма удачная: Соловьеву и Шкрябачу удалось выработать стройную и непротиворечивую — а в основных чертах, пожалуй, что и единственно возможную — версию случившего в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль.

Холатчахль и халатность

Напомним, что в свой последний турпоход, посвященный начинавшемуся XXI съезду КПСС, Игорь Дятлов и его товарищи — студенты и выпускники Уральского политехнического института и инструктор туристической базы Семен Золотарев, всего 9 человек, — отправились в конце января 1959 года. 23 января выехали из Свердловска, 28-го начали самостоятельное движение на лыжах.

Поход должен был завершиться 12 февраля. Через неделю после того как в назначенное время группа не вышла на связь, начались поисковые работы.

25 февраля на восточном склоне горы Холатчахль была обнаружена покрытая снегом палатка группы: наружу выступал лишь угол крыши, подпираемый оставшейся стоять передней стойкой.

Вход был закрыт, а скат крыши, обращенный в сторону склона, разрезан и разорван в двух местах. В палатке находилось практически все снаряжение, личные вещи членов группы, их верхняя одежда и обувь. Ниже палатки были найдены следы ног без обуви и отдельные следы валенок, 8–9 пар, которые вели вниз, в сторону леса.



Палатка группы Дятлова, частично освобожденная от снега

Последняя дневниковая запись группы — боевой листок «Вечерний Отортен» — датировалась 1 февраля.

26 февраля были обнаружены тела четырех дятловцев. Первыми нашли Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко — в полутора километрах от палатки, в начале леса, у кедра. Трупы были раздеты до нижнего белья, рядом с ними находились остатки костра.

В 300 метрах от кострища по направлению к палатке был обнаружен труп руководителя группы Игоря Дятлова, еще через 300 метров вверх по склону — труп Зинаиды Колмогоровой. Через неделю, 5 марта, на той дистанции удалось найти Рустема Слободина — его тело находилось между телами Дятлова и Колмогоровой.

Судя по расположению тел и по позам, в которых они замерли, смерть застала этих троих, когда они пытались вернуться к палатке. Одеты они были в свитеры и лыжные костюмы, верхняя одежда отсутствовала. Слободин был обут в один валенок, на ногах Дятлова и Колмогоровой были лишь носки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть всех пятерых — Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Слободина и Колмогоровой — наступила в результате замерзания.

Спустя два месяца, 4 мая 1959 года, были найдены тела остальных четырех участников похода — Людмилы Дубининой, Александра Колеватова, Николая Тибо-Бриньоля и Семена Золотарева, — находившиеся примерно в 70 метрах от кедра, в ложбине ручья, под слоем снега толщиной в несколько метров.

Одеты они были в целом лучше первых пяти: верхняя одежда отсутствовала лишь у Дубининой, на двоих, Золотареве и Тибо-Бриньоле, были и куртки, и теплая обувь. Но лишь один из этой четверки, Колеватов, не имел серьезных прижизненных телесных повреждений — единственной причиной его смерти эксперт посчитал «воздействие низкой температуры».

У троих помимо признаков замерзания были обнаружены страшные травмы. Смерть Дубининой, по мнению судебного медика, «наступила в результате обширного кровоизлияния в правый желудочек сердца, множественного двустороннего перелома ребер, обильного внутреннего кровоизлияния в грудную полость».

У Золотарева выявлен «множественный перелом ребер справа с внутренним кровотечением в плевральную полость», у Тибо-Бриньоля — «вдавленный перелом правой височно-теменной области на участке размером 9×7 сантиметров».

Таковы факты. Следствие 1959 года, которым руководил прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Лев Иванов, не сумело дать им объяснения.

Постановление о закрытии уголовного дела — один большой перечень загадок. Констатируется, например, что «палатка была оставлена внезапно одновременно всеми туристами» — через разрезы, сделанные изнутри. Но нет даже предположения о том, чем была вызвана срочная эвакуация и почему для нее избран такой путь. Более-менее уверенно говорится лишь об отсутствии криминального следа: «Ни в палатке, ни вблизи нее не было обнаружено следов борьбы или присутствия других людей».

Нет и никаких попыток объяснить дальнейший ход событий. Ну, а финал документа вообще можно назвать мистическим: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

В таком контексте понятие «стихийная сила» равносильно силе нечистой. Многие, кстати, именно так это и восприняли. Весьма органично в сию эзотерику вплелось и название горы: Холатчахль переводится с мансийского как «гора мертвецов». Правда, это современный вариант перевода. До 1959 года считалось, что это всего лишь «мертвая гора», то есть вершина, не покрытая лесом.

Однако специалисты СКР увидели в деле не мистику, а халатность. Прежде всего — самого следствия. «Расследование было проведено на низком (к сожалению, даже на дилетантском) уровне, — говорится в заключении по делу. — Точные измерения и привязки к определенным ориентирам обнаруженных предметов и трупов в протоколах отсутствуют…

Обстоятельства происшедших событий в полном объеме не выяснены. Состояние и особенности местности не исследовались. Сведения о состоянии погоды и сейсмической активности не запрашивались.

Анализ уровня экстремальности ситуации, готовности и психологии поведения участников группы с привлечением специалистов высокого класса не проводился…»

Белая смерть

Весьма невысоко оценили в СКР и уровень подготовки туристов: «Большинство членов группы были участниками 4–6 походов за 3–4 года учебы в институте. В зимних походах 3-й категории сложности ни один из них участия не принимал. Дятлов И.А. участвовал лишь в одном из таких походов…



Группа Дятлова во время похода

Фактически он „варился в собственном соку“ — из 9 походов, в которых он участвовал, шестью руководил сам. Представляется, что для руководства походом данной сложности уровень опыта Дятлова И.А. не соответствовал».

Словом, «подготовка членов группы к участию в зимнем сложном походе в горных условиях была явно недостаточной»: у дятловцев не было ни навыков действий в такой обстановке, ни соответствующего снаряжения.

Криминалисты ссылаются при этом на самих дятловцев: «О негативных результатах этой подготовки говорит запись в дневнике группы от 31.01.59 о том, что при первой же попытке преодолеть несложный перевал в районе высоты 880 они, не имея необходимого снаряжения и опыта, натолкнувшись в условиях сильного ветра на обледеневший склон, отступили и спустились в низину реки Ауспия. Каким образом они намеревались в дальнейшем преодолеть 5 перевалов и подняться на 2 вершины — трудно представить».

Еще одно упущение — отсутствие полноценной карты местности: «Учитывая, что их маршрут был первопрохождением, группа шла практически наугад».

Вывод: «Маршрут такой длительности (21 день), протяженности (около 300 км) и сложности данная группа могла преодолеть без происшествий лишь при достаточно благоприятных погодных условиях и везении.

Хотя решение о допуске группы к походу с учетом формального „опыта“ ее участников было признано оправданным, сам поход с учетом их фактической готовности и отсутствием связи был опасным и достаточно авантюрным мероприятием.

Любая существенная ошибка при экстремальных условиях и отсутствие необходимых знаний, как действовать при их возникновении, неизбежно приводят в таких походах к трагическим последствиям, что и произошло».

Роковым просчетом дятловцев стал выбор места их последней ночевки. Место действительно было нехорошим, но вовсе не из-за шаманских проклятий.

Анализ данных ближайших к месту событий метеостанций позволяет утверждать, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона — в направлении с северо-запада на юго-восток. Прохождение фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20–30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

«Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 01.02.59 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной», — уверены криминалисты.

По их мнению, туристов выгнала из палатки снежная лавина — в компактном, уральском ее исполнении. Не стремительный, все сметающий на своем пути поток — в этом случае дятловцы попросту не смогли бы выбраться, — а относительно неспешное сползание на ограниченном участке. Короче говоря, снежный оползень.

Спровоцировали они его отчасти сами, подрезав склон в ходе установки палатки: последний сделанный дятловцами фотокадр показывает, как они дружно роют в снегу яму под «фундамент».



Один из последних кадров, снятых дятловцами: установка палатки

Несмотря на миниатюрность лавины, опасность была совсем не шуточной. Специалисты СКР развеивают «ошибочное представление о снеге как о легкой субстанции»: чем больше его масса и влажность, тем большую плотность он приобретает. «Попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом, — указывается в заключении по делу. — Имеется достаточно примеров, когда сошедший слой снега толщиной около 20 см (!) размером 3 на 3 метра убивал людей».

Три фактора

Ответ на вопрос, почему мимо этой очевидной версии прошло следствие 1959 года, лежит в буквальном смысле на поверхности.

«Данная версия была первоначально исключена исходя из ошибочной оценки ситуации, — считают криминалисты. — Большинство из участников спасательных работ и представителей прокуратуры наблюдали место происшествия в хорошую погоду через 26 дней, после значительного изменения снежного покрова».

За без малого месяц ветер почти стер следы лавины: судя по столбикам следов, оставленных туристами, такие рельефные образования остаются после сдувания менее плотного слоя вокруг уплотнения — в момент покидания палатки снег был минимум на 40 сантиметров выше, чем при ее обнаружении.

По оценке специалистов СКР, на палатку сошел оползень массой не менее нескольких тонн. События роковой ночи развивались в их представлении следующим образом: «Буран продолжался, и через некоторое время масса снега на склоне стала критической…

Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки. Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику.

Быстро усиливавшееся давление снега не дало возможности не только взять верхнюю одежду, но и организованно покинуть палатку. Видимо, этот процесс занял несколько секунд.

Последние из покинувших палатку продирались уже через все увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса…

Единственной возможностью попытаться выжить в тех условиях для них была попытка как можно быстрее спуститься в лес, создать укрытие и обеспечить теплую ночевку до улучшения погоды».

На таком морозе и ветру полураздетые и босые туристы могли продержаться не более 2–3 часов. Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер. Но затем дятловцы совершили еще одну ошибку — разделились.



Игорь Дятлов

Хуже всех одетые Дорошенко и Кривонищенко остались у костра, однако поддерживать его, похоже, были не состоянии и быстро замерзли. Дятлов, Колмогорова и Слободин предприняли отчаянную попытку прорваться через ураганный ветер к заваленной палатке, где остались одежда, продукты и снаряжение, но переоценили свои силы.

Третья группа спустилась чуть ниже, к притоку реки Лозьва, — судя по всему, в поисках более надежного убежища. Однако и тут туристам не повезло.

Практика походов знает «значительное количество фактов гибели альпинистов и туристов в результате падения в скрытые под снегом пустоты», указывается в заключении по делу. По версии криминалистов, Дубинина, Колеватов, Золотарев и Тибо-Бриньоль оказались над вымытым в месте истока ручья снежным гротом: «Видимо, снежно-ледовый перешеек под их тяжестью провалился, и они были накрыты рухнувшим слоем промерзшего снега высотой не менее 5 метров». Соответственно, вероятными причинами смерти четверки был «коктейль» из трех факторов: травмы, полученные при падении и обрушении снежно-ледяного свода, удушье и замерзание.

Испытания оружия и карлики Арктиды

Вот, собственно, и все. «Исходя из изложенного, обстоятельства гибели туристов не имеют никакой скрытой подоплеки, а все возникшие вопросы и сомнения — последствия непрофессионализма и неполноты работы по делу», — резюмируют криминалисты.

Непрофессиональный подход «привел к появлению в деле информации об огненных шарах, радиологических исследованиях одежды потерпевших, которые, естественно, для расследования ничего не дали».

Впрочем, специалисты СКР тоже не считали свои выводы истиной в последней инстанции: в документе говорится о необходимости провести более обстоятельные исследования с привлечением экспертов.

Именно этим и заняты нынче их коллеги-прокуроры. Примечательно, однако, что «роют» они в абсолютно том же направлении. «Криминал исключается полностью, — подчеркивает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. — Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии».

В леших, инопланетян, карликов Арктиды и испытания сверхсекретного оружия в прокуратуре тоже не верят: фантастические сценарии гибели группы отвергнуты, что называется, с порога. Прокуроры насчитали 75 версий трагедии, из которых выбрали три наиболее вероятные. «Все они так или иначе связаны с природными явлениями, — поясняет Куренной. — Это может быть лавина, это могла быть так называемая снежная доска. Или ураган».

Непонятно, правда, почему эти версии разделены. Сход снежной доски — это разновидность лавины, ветер же является важнейшим фактором ее формирования, а зачастую и спусковым крючком. Ну да, специалистам виднее.

Возникает, впрочем, другой, более принципиальный вопрос: стоило ли вообще возобновлять расследование? Ведь если есть уверенность, что туристов никто не убивал, то дело группы Дятлова представляет сугубо исторический интерес. У блюстителей закона явно есть чем заняться и помимо тайн минувшего. К тому же гибель дятловцев — далеко не самое загадочное ЧП в истории горного туризма. Масса случаев, когда люди вообще пропадали бесследно.

Характерный пример: исчезновение группы Клочкова — четырех мужчин и двух женщин, путешествовавших по высокогорному Памиру летом 1989 года. Поиски продолжались месяц, но закончились абсолютно безрезультатно. О судьбе альпинистов ничего не известно и по сей день. Скорее всего, они попали под лавину, но это лишь догадка, простор для фантазии весьма широк. Куда более широкий, чем в деле группы Дятлова. Ничто не мешает, к примеру, предположить, что Петр Клочков и его товарищи были похищены пришельцами.

Тем не менее ответ на заданный выше вопрос все-таки утвердительный: да, стоит, в деле группы Дятлова нужно поставить точку. Причина — мифотворчество, эксплуатирующее тему трагедии, приобретает все менее безобидные формы.

Достаточно большой популярностью, скажем, пользуется сегодня версия, согласно которой гибель дятловцев была ритуальным убийством, совершенным местными манси под предводительством шаманов. Мол, агрессивное лесное племя зверски расправилось с чужаками, вторгшимися на запретную священную территорию. Причем трибуну певцам кровавого навета предоставляют не какие-то маргинальные националистические сайты, а федеральные телеканалы в свой прайм-тайм.

Мертвые сраму не имут

Но, пожалуй, главной жертвой конспирологического «дятловедения» следует считать одного из самих дятловцев — Семена Золотарева. Точнее, не самого Семена, мертвые-то, как известно, сраму не имут, а его родных.

Можно представить, с какими чувствами они выслушивают сегодня ту галиматью, которая льется сегодня с экранов под видом «исторических исследований». Вот сравнительно свежее высказывание очередного «дятловеда», прозвучавшее в студии одного из ведущих телеканалов страны:

«Мое мнение, что Золотарев во время войны попал в плен. Его быстро „обработали“… И все, дальше он стал предателем… Как предатель работал на иностранную разведку».

При этом никаких — абсолютно никаких! — оснований для таких измышлений нет. Все, на что опираются подобные «исследователи»: а) 37-летний Семен был намного старше остальных дятловцев; б) в отличие от них, не имел отношения к Уральскому политеху; в) был на войне. Между прочим, не просто был, а геройски сражался, о чем свидетельствуют орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», другие боевые награды. Но для конспирологов военное прошлое Золотарева — лишь улика. Логика «железная»: раз был на фронте, значит, изменил родине.



Семен Золотарев

Согласно этой, с позволения сказать, версии, закордонные хозяева поручили Золотареву сфотографировать появлявшиеся в уральском небе «огненные шары» — результат смелых экспериментов советских ученых по созданию «плазмоидов». Именно с этой целью Золотарев напросился в поход. Но там был разоблачен и во избежание огласки убил свидетелей своей шпионской деятельности. А чтоб не искали, подбросил на место происшествия чей-то похожий на него труп.

Вариант бреда: Золотарев был агентом не иностранной разведки, а КГБ. И не вынюхивал, а, напротив, защищал гостайны. Потому-то и ликвидировал дятловцев, ставших свидетелями чего-то страшно секретного. Ну, а похоронили, опять же, кого-то другого.

В конце концов родственники Золотарева, поддержанные столичной прессой, настояли на эксгумации его останков, покоящихся на Ивановском кладбище Екатеринбурга. Эксгумация состоялась в апреле прошлого года. Первые исследования провел эксперт Бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Никитин — один из наиболее авторитетных российских специалистов по идентификации личности. Использовав метод фотоналожения, Сергей Алексеевич сделал категоричный вывод: останки принадлежат Семену Золотареву.

Однако затем были проведены две генетические экспертизы, в ходе которых ДНК человека, погребенного на Ивановском кладбище, сличалась с генокодом ближайших родственников Семена Золотарева — детей его родной сестры. Первое такое исследование опровергло результат, полученный Никитиным, исключив родство по материнской линии, а второе, напротив, подтвердило (кровные родственники). Сейчас, насколько известно, готовится еще одно генетическое исследование, призванное дать окончательный ответ о принадлежности останков.

Золотая жила

Сергей Никитин по-прежнему полностью уверен в своем заключении годичной давности. «Останки действительно принадлежат Семену Золотареву, — заявил Сергей Алексеевич обозревателю „МК“. — Обнаруженные повреждения точно соответствуют описанию повреждений, которое в 1959 году сделал судебно-медицинский эксперт Борис Возрожденный».

Разнобой в результатах генетиков Никитин объясняет тем, что «первую генетическую экспертизу провел дилетант, а вторую — профессионал». И на будущее советует заказчикам «доверять старым экспертам и не тратить деньги понапрасну».

Справку, составленную в СКР, эксперт считает «полновесным и серьезным» документом и с ее авторами почти во всем согласен. Единственная предлагаемая им поправка касается механизма получения травм, обнаруженных у Дубининой, Золотарева и Тибо-Бриньоля: «После тщательного ознакомления со всеми документами считаю, что наиболее вероятен следующий механизм произошедшего: они падали в ручей, скорее всего, не одномоментно.

Первой упала Дубинина (множественные двусторонние переломы ребер), на нее упал Золотарев (множественные переломы ребер с правой стороны), на него — Колеватов (без повреждений), рядом упал и ударился головой о камень Тибо-Бриньоль (вдавленный перелом черепа). Повреждения у Золотарева, которые я видел лично, и повреждения у остальных перечисленных туристов, описанные Борисом Возрожденным, соответствуют по механизму своего образования этим условиям».

Отстаиваемую некоторыми исследователями версию, согласно которой травмы были получены дятловцами в момент схода снежной доски, в самой палатке, Никитин считает неправдоподобной — как с точки зрения образования травм, так и с учетом их последствий. Травмированные — по крайней мере, Дубинина и Тибо-Бриньоль — не смогли бы самостоятельно спуститься с горы. К тому же полученные повреждения не оставляли им много времени для жизни. По оценке Никитина, они могли прожить полчаса, максимум час.

Справедливости ради нужно заметить, что позиция сторонников «лавинной» версии травмирования тоже выглядит достаточно аргументированной.

Впрочем, это уже, по сути, споры между единомышленниками. И те, и другие согласны в главном: спусковым механизмом трагедии был снежный обвал. Ну, а что касается деталей, будем надеяться, что их прояснит прокуратура.

Есть неплохие шансы на то, что итоговая картина получится достаточно объемной и четкой. Однако вероятность, что результаты проверки удовлетворят «неравнодушных жителей России», практически нулевая. В закрытии темы не заинтересованы ни многочисленное племя «дятловедов», для немалой части которых мифотворчество превратилось уже в способ заработка, ни региональная элита: «неразгаданная тайна перевала Дятлова» влечет туристов не хуже лохнесского чудища. Ни федеральная телепропагандистская машина.

Для последней дятловская тема — золотая жила, Клондайк, «виагра» для телерейтинга и средство развлечения праздных умов. Нет, теоретически можно, конечно, занять публику распутыванием загадок, связанных, скажем, с убийством Немцова или терактом в Беслане, вспомнить историю с «рязанским сахаром», тоже весьма загадочную и интересную. Но как утверждал один высокопоставленный персонаж братьев Стругацких: «Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации». Будем же здоровы и невредимы.

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Андрей Камакин